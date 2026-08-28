Colombia

‘Dai Dai’, de Shakira, es la canción colombiana más reproducida en Spotify a nivel internacional

Spotify Colombia publicó el Global Impact List del primer semestre de 2026 con las canciones de artistas del país que más oyentes conquistaron fuera de sus fronteras

Dai Dai - Shakira
"Dai Dai" de Shakira fue la canción más escuchada de un artista colombiana en el exterior durante el primer semestre de 2026 - crédito @Shakira/YouTube
Guardar

Spotify Colombia reveló el Global Impact List del primer semestre de 2026, un listado que mide el alcance de los artistas colombianos fuera de las fronteras del país, y dejo en evidencia el nivel de impacto de la música colombiana, con canciones que acumulan cifras de reproducción desde los 39 millones hasta los 385 millones de streams.

El primer puesto del conteo lo ocupa Dai Dai, la colaboración entre Shakira y el artista nigeriano Burna Boy que se convirtió en el himno oficial del pasado Mundial de fútbol celebrado en Estados Unidos, México y Canadá.

La canción supera los 385 millones de reproducciones en Spotify a nivel global, lidera el chart semanal de la plataforma por sexta semana consecutiva y acumula 37 días en la cima del ranking diario global, la mayor racha de cualquier canción en lo que va del año. En el Reino Unido, el tema alcanzó el número uno en la lista oficial de streaming, un logro inédito para Shakira en ese mercado.

PUBLICIDAD

El segundo lugar corresponde a CHÉVERE (premium_remix), de la barranquillera Aria Vega con el paisa Ryan Castro. El sencillo acumula más de 105 millones de streams en Spotify y 2,1 millones de videos en TikTok. La canción encabeza la lista de los 30 mejores temas latinos del año según Billboard, y fue la única canción de una artista latina incluida en el especial Songs of Summer 2026 de Spotify.

Shakira colocó dos de las canciones publicadas en 2026 en el top 5 de las colombianas más escuchadas en el exterior durante 2026 - crédito Spotify Colombia
Shakira colocó dos de las canciones publicadas en 2026 en el top 5 de las colombianas más escuchadas en el exterior durante 2026 - crédito Spotify Colombia

Manuel Turizo ocupa el tercer puesto con Por un Pendejo no se llora, que suma 28 semanas en listas de dance europeas. En el cuarto lugar aparece el dúo entre Beéle y Shakira con ALGO TÚ, tema que acumula 22 semanas en esas mismas listas y mantiene presencia activa en los charts de España.

PUBLICIDAD

El quinto puesto reúne a Feid, Maisak y Maluma en Te Entiendo (Remix), una de las tres canciones con las que el Ferxxo figura en este top 10, siendo el artista con mayor presencia en el listado. En el puesto seis aparece Después de ti, la colaboración entre Karol G y el vocalista estadounidense de Cigarettes After Sex, Greg Gonzalez. La pista acumula cerca de 39 millones de reproducciones en Spotify y más de 30 millones en YouTube Music. El tema, que la Bichota estrenó en el escenario del Festival de Coachella 2026, hace parte de su álbum No me arrepiento de sentir tanto, publicado el pasado 7 de agosto.

No me arrepiento de sentir tanto es el nuevo álbum de Karol G que será estrnado el 7 de agosto - crédito @karolg/ Instagram
'No me arrepiento de sentir tanto' es el nuevo álbum de Karol G que será estrenado el 7 de agosto - crédito @karolg/ Instagram

El séptimo lugar lo ocupa 5 Estrellas – W Sound 23, la colaboración entre Myke Towers, Ovy On The Drums y W Sound. Feid regresa al listado en el puesto ocho con Que vuelta vox, que acumula 38,6 millones de reproducciones en Spotify (con un promedio de aproximadamente 110.000 diarias). El noveno puesto es para Aria Vega con CHÉVERE (joesóntypebeat), la versión original que antecedió al remix con Ryan Castro y que le permite a la artista costeña aparecer dos veces en el ranking. El Ferxxo cierra el top 10 con CAMBIARÉ, grabada junto al puertorriqueño Luis Fonsi.

Cabe señalar qie ocho de las diez canciones del listado son colaboraciones entre artistas de distintos países, un patrón que refleja la estrategia predominante en la industria musical urbana latina para ampliar el alcance geográfico de los lanzamientos.

Shakira, con tres nominaciones a los MTV VMAs 2026

Shakira logra el número uno mundial en Spotify, YouTube e iTunes con 'Dai Dai', la canción oficial del Mundial - crédito ShakiraxBurnaBoy / Imagen suministrada
Shakira logra el número uno mundial en Spotify, YouTube e iTunes con 'Dai Dai', la canción oficial del Mundial - crédito ShakiraxBurnaBoy / Imagen suministrada

El peso de Shakira en el primer semestre del año trasciende las listas de streaming. El pasado 18 de agosto, se conoció que la barranquillera recibió tres nominaciones a los MTV Video Music Awards (VMAs) 2026, ceremonia que se celebrará el 27 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles.

Dai Dai, el himno del Mundial junto a Burna Boy, compite en dos categorías: Mejor Colaboración y Mejor Video Latino. En esta última categoría, Shakira también aparece con Choka Choka, su colaboración con la brasileña Anitta, lo que la convierte en la artista con más nominaciones en esa categoría este año. Con estas tres nominaciones, la cantante colombiana se ubica entre los artistas con mayor presencia en la ceremonia, junto a nombres como Bruno Mars (5 nominaciones), LISA (4) y Tate McRae (3).

La categoría de Mejor Video Latino reúne a varios artistas de la región: Bad Bunny con NUEVAYoL, Karol G con Papasito, Fuerza Regida con TU SANCHO, Rosalía con La Perla y Ryan Castro junto a Kapo y GANGSTA con LA VILLA.

Temas Relacionados

Dai DaiShakiraSpotifyGlobal Impact ListColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Hijo de Jorge Barón respondió a críticas que surgieron por declaraciones que hizo sobre los habitantes de calle: “Yo no quiero generalizar”

Jorge Eduardo Barón fue cuestionado por usar calificativos como “desechables” y “miserables” para referirse a las personas sin hogar. En diálogo con Infobae Colombia, aseguró que se refería a los delincuentes que atemorizan a la población

Hijo de Jorge Barón respondió a críticas que surgieron por declaraciones que hizo sobre los habitantes de calle: “Yo no quiero generalizar”

Kudai y Moenia encabezan el concierto ‘Siempre Pop’ en Bogotá: fecha, lugar y precios

Cuatro referentes del pop hispanohablante de los 2000, desde diferentes perspectivas, compartirán escenario en un evento sin precedentes

Kudai y Moenia encabezan el concierto ‘Siempre Pop’ en Bogotá: fecha, lugar y precios

Colombia ya opera 42 centros de datos y el BID proyecta inversiones por más de USD 1.160 millones hacia 2030, con impacto en PIB y empleo

Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destacó que esta industria podría aportar entre USD 6.236 millones y USD 42.121 millones al Producto Interno Bruto (PIB) nacional

Colombia ya opera 42 centros de datos y el BID proyecta inversiones por más de USD 1.160 millones hacia 2030, con impacto en PIB y empleo

Megaoperativo en cárceles de Barranquilla y Valledupar: incautaron teléfonos y desmantelaron redes de extorsión

Una acción conjunto entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional permitió el allanamiento en El Bosque, La Modelo y La Tramacúa, donde se incautaron dispositivos y documentos usados para cometer extorsiones y coordinar delitos desde el interior de los penales

Megaoperativo en cárceles de Barranquilla y Valledupar: incautaron teléfonos y desmantelaron redes de extorsión

Regreso a clases en Pereira será gradual: 13 colegios están en riesgo de colapso y 48 tendrán restricciones tras el terremoto

La Alcaldía pondrá en marcha desde el 31 de agosto un esquema que combinará presencialidad, alternancia y educación remota según las condiciones de cada sede

Regreso a clases en Pereira será gradual: 13 colegios están en riesgo de colapso y 48 tendrán restricciones tras el terremoto
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

ENTRETENIMIENTO

Kudai y Moenia encabezan el concierto ‘Siempre Pop’ en Bogotá: fecha, lugar y precios

Kudai y Moenia encabezan el concierto ‘Siempre Pop’ en Bogotá: fecha, lugar y precios

Mon Laferte anticipó novedades de cara a su concierto en Rock Al Parque 2026

Lina Tejeiro destapó las “banderas rojas” que la hicieron salir corriendo de una relación: “Yo trato de poner todo en una balanza”

Emiro Navarro mostró las consecuencias por el estrés que le generó ‘MasterChef Celebrity’: “Mi cuerpo comenzó a reflejar todo”

Karol Samantha respondió las críticas sobre su rostro tras visitar a Epa Colombia en prisión

Deportes

Santa Fe eliminó a River por penales en Buenos Aires y enfrentará a Vasco da Gama en cuartos de Sudamericana: sufrirá con el calendario

Santa Fe eliminó a River por penales en Buenos Aires y enfrentará a Vasco da Gama en cuartos de Sudamericana: sufrirá con el calendario

Colombia se consagró campeón de los Panamericanos de la Juventud Sorda 2026: así quedó la tabla de medallería

El futuro de la selección Colombia estaría en España: estos son los jugadores de doble nacionalidad con proyección

Millonarios venció a Atlético Nacional y ‘lo hundió’ en la tabla de posiciones: el equipo bogotano es líder

Así van las obras del estadio Metropolitano de Barranquilla para la Copa Sudamericana: la Conmebol hizo inspección