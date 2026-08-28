‘Dai Dai’, de Shakira, es la canción colombiana más reproducida en Spotify a nivel internacional

"Dai Dai" de Shakira fue la canción más escuchada de un artista colombiana en el exterior durante el primer semestre de 2026 - crédito @Shakira/YouTube

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Spotify Colombia reveló el Global Impact List del primer semestre de 2026, un listado que mide el alcance de los artistas colombianos fuera de las fronteras del país, y dejo en evidencia el nivel de impacto de la música colombiana, con canciones que acumulan cifras de reproducción desde los 39 millones hasta los 385 millones de streams.

El primer puesto del conteo lo ocupa Dai Dai, la colaboración entre Shakira y el artista nigeriano Burna Boy que se convirtió en el himno oficial del pasado Mundial de fútbol celebrado en Estados Unidos, México y Canadá.

La canción supera los 385 millones de reproducciones en Spotify a nivel global, lidera el chart semanal de la plataforma por sexta semana consecutiva y acumula 37 días en la cima del ranking diario global, la mayor racha de cualquier canción en lo que va del año. En el Reino Unido, el tema alcanzó el número uno en la lista oficial de streaming, un logro inédito para Shakira en ese mercado.

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El segundo lugar corresponde a CHÉVERE (premium_remix), de la barranquillera Aria Vega con el paisa Ryan Castro. El sencillo acumula más de 105 millones de streams en Spotify y 2,1 millones de videos en TikTok. La canción encabeza la lista de los 30 mejores temas latinos del año según Billboard, y fue la única canción de una artista latina incluida en el especial Songs of Summer 2026 de Spotify.

Shakira colocó dos de las canciones publicadas en 2026 en el top 5 de las colombianas más escuchadas en el exterior durante 2026 - crédito Spotify Colombia

Manuel Turizo ocupa el tercer puesto con Por un Pendejo no se llora, que suma 28 semanas en listas de dance europeas. En el cuarto lugar aparece el dúo entre Beéle y Shakira con ALGO TÚ, tema que acumula 22 semanas en esas mismas listas y mantiene presencia activa en los charts de España.

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El quinto puesto reúne a Feid, Maisak y Maluma en Te Entiendo (Remix), una de las tres canciones con las que el Ferxxo figura en este top 10, siendo el artista con mayor presencia en el listado. En el puesto seis aparece Después de ti, la colaboración entre Karol G y el vocalista estadounidense de Cigarettes After Sex, Greg Gonzalez. La pista acumula cerca de 39 millones de reproducciones en Spotify y más de 30 millones en YouTube Music. El tema, que la Bichota estrenó en el escenario del Festival de Coachella 2026, hace parte de su álbum No me arrepiento de sentir tanto, publicado el pasado 7 de agosto.

'No me arrepiento de sentir tanto' es el nuevo álbum de Karol G que será estrenado el 7 de agosto - crédito @karolg/ Instagram

El séptimo lugar lo ocupa 5 Estrellas – W Sound 23, la colaboración entre Myke Towers, Ovy On The Drums y W Sound. Feid regresa al listado en el puesto ocho con Que vuelta vox, que acumula 38,6 millones de reproducciones en Spotify (con un promedio de aproximadamente 110.000 diarias). El noveno puesto es para Aria Vega con CHÉVERE (joesóntypebeat), la versión original que antecedió al remix con Ryan Castro y que le permite a la artista costeña aparecer dos veces en el ranking. El Ferxxo cierra el top 10 con CAMBIARÉ, grabada junto al puertorriqueño Luis Fonsi.

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Cabe señalar qie ocho de las diez canciones del listado son colaboraciones entre artistas de distintos países, un patrón que refleja la estrategia predominante en la industria musical urbana latina para ampliar el alcance geográfico de los lanzamientos.

Shakira, con tres nominaciones a los MTV VMAs 2026

Shakira logra el número uno mundial en Spotify, YouTube e iTunes con 'Dai Dai', la canción oficial del Mundial - crédito ShakiraxBurnaBoy / Imagen suministrada

El peso de Shakira en el primer semestre del año trasciende las listas de streaming. El pasado 18 de agosto, se conoció que la barranquillera recibió tres nominaciones a los MTV Video Music Awards (VMAs) 2026, ceremonia que se celebrará el 27 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles.

Dai Dai, el himno del Mundial junto a Burna Boy, compite en dos categorías: Mejor Colaboración y Mejor Video Latino. En esta última categoría, Shakira también aparece con Choka Choka, su colaboración con la brasileña Anitta, lo que la convierte en la artista con más nominaciones en esa categoría este año. Con estas tres nominaciones, la cantante colombiana se ubica entre los artistas con mayor presencia en la ceremonia, junto a nombres como Bruno Mars (5 nominaciones), LISA (4) y Tate McRae (3).

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La categoría de Mejor Video Latino reúne a varios artistas de la región: Bad Bunny con NUEVAYoL, Karol G con Papasito, Fuerza Regida con TU SANCHO, Rosalía con La Perla y Ryan Castro junto a Kapo y GANGSTA con LA VILLA.