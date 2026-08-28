Mon Laferte anticipó novedades de cara a su concierto en Rock Al Parque 2026

Mon Laferte integra el cartel internacional de la edición 30 de Rock al Parque, que se celebrará del 10 al 12 de octubre de 2026 - crédito cortesía Mon Laferte

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Mon Laferte figura entre los nombres de mayor expectativa entre la nómina de invitados en el cartel de la edición 30 de Rock al Parque. El evento que se celebrará los días 10, 11 y 12 de octubre, presenta un cartel que reúne a 63 artistas nacionales e internacionales, que se reunirán en el Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá, con entrada gratuita.

El cartel incluye bandas como Apocalyptica (Finlandia), Ministry (Estados Unidos), Editors (Inglaterra), Algiers (Estados Unidos), Tokyo Ska Paradise Orchestra (Japón), Rata Blanca y Serú Girán —representado por David Lebón y Pedro Aznar— de Argentina, además de Los Bunkers, Claudio Narea de Los Prisioneros, Los Tetas, Gondwana y la propia Mon Laferte, todos ellos de Chile.

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Tras la revelación del cartel el pasado miércoles 26 de agosto, todavía está pendiente de conocerse por parte del Idartes la distribución de artistas por días, los horarios, y los escenarios asignados. Esa información se dará a conocer en una fase posterior de la programación, según informó la entidad, aunque eso no ha impedido que circulen rumores al respecto.

Mon Laferte anunció en X que prepara un set distinto para Rock al Parque, frente a lo visto en sus conciertos de abril en Bogotá y Medellín - crédito @monlaferte/X

Como es costumbre, una de las preguntas de los asistentes gira alrededor de quién cerrará esta edición. En principio, Mon Laferte es una de las principales candidatas a este honor, y en las últimas horas encendió la expectativa con una sencilla publicación en su cuenta de X: “Estamos preparando un set distinto para Rock al Parque”, escribió, hecho no tardó en generar revuelo entre sus seguidores en el país.

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Cabe señalar que esta presentación marca su regreso a Colombia tras los conciertos individuales ofrecidos en abril pasado en el Movistar Arena de Bogotá y La Macarena de Medellín, motivo por el que la artista dejó en el aire la posibilidad de cambios significativos en su repertorio en vivo, especialmente para la ocasión.

‘Femme Fatale’, el más reciente álbum de Mon Laferte

La gira Femme Fatale llevará a Rock al Parque el noveno álbum de estudio de Mon Laferte, lanzado en 2025 por Sony Music Latin - crédito @monlaferte/Instagram

La promesa de un repertorio diferente cobra sentido al considerar que durante 2026 se embarcó en la gira Femme Fatale, con la que la cantante viene recorriendo México y América Latina para presentar su noveno álbum de estudio.

Lanzado en octubre de 2025 bajo el sello Sony Music Latin y producido por la propia artista junto a Manú Jalil, el disco es considerado por la prensa musical como el gesto más arriesgado de su carrera, al apropiarse del arquetipo histórico de la “mujer fatal” como un acto de autodefensa emocional y reescritura identitaria.

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La producción destaca por su ambición sonora, al integrar texturas que transitan entre el jazz, el bolero, el soul, el pop tradicional y el cabaret. Este trabajo, que suma 14 canciones con una duración total de 52 minutos, refleja la búsqueda constante de la artista por desafiar las etiquetas de género, construyendo un universo donde el desamor adquiere una dimensión monumental. La lírica explora temas como el trauma, la soledad, el envejecimiento y la obsesión, con una honestidad brutal que define su identidad artística actual.

'Femme Fatale' combina jazz, bolero, soul, pop tradicional y cabaret, e incluye colaboraciones de Nathy Peluso, Natalia Lafourcade y Silvana Estrada - crédito cortesía Mon Laferte

El proceso creativo fue influenciado por su experiencia protagonizando el musical Cabaret en la Ciudad de México. Esta experiencia teatral permea cada compás, dotando al álbum de una coherencia dramática que la crítica especializada ha calificado como su obra más sofisticada y aventurera a la fecha.

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El universo del álbum se expandió con sencillos promocionales como Otra Noche de Llorar, Esto Es Amor, La Tirana, Melancolía y el tema homónimo Femme Fatale. El video de este último, filmado en las calles de Nueva York con una cámara portátil y dirigido por Laferte junto a la cineasta Mayra Ortiz, retrata relaciones que se desmoronan pese a su intensidad. El disco cuenta además con colaboraciones notables de artistas como Nathy Peluso, Conociendo Rusia, Tiago Iorc, Natalia Lafourcade y Silvana Estrada. En junio pasado se estrenó el Vol. 2, que incluye 20 canciones y tres colaboraciones, incluída una con St. Vincent en While I’ll Keep Writing Songs for You.