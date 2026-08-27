Karol Samantha respondió las críticas sobre su rostro tras visitar a Epa Colombia en prisión

Karol Samantha publicó una reflexión tras ver a su pareja en la cárcel, pero usuarios centraron la discusión en cambios en su rostro y generaron polémica - crédito @letengoelchisme/ Instagram

Guardar

La presión de la opinión pública y el escrutinio en redes sociales volvieron a centrarse en Karol Samantha, prometida de la empresaria y creadora de contenido Epa Colombia, tras su más reciente aparición en medios digitales.

La joven, que acompaña de cerca el proceso judicial y la situación carcelaria de su pareja, se ha convertido en blanco de comentarios y críticas sobre su aspecto físico, especialmente luego de compartir un video emotivo tras visitar a Epa en la cárcel.

El episodio se desencadenó cuando Karol Samantha publicó en las historias del Instagram empresarial de Epa Colombia un mensaje de apoyo y resiliencia dirigido a quienes atraviesan momentos difíciles.

PUBLICIDAD

Karol Samantha fue blanco de críticas sobre su físico tras compartir un video emotivo luego de visitar a su pareja en prisión.- crédito @karolsamantaoficial/IG

En el video, grabado dentro de un automóvil tras la visita al centro penitenciario de Ibagué, Karol buscó empatía entre los seguidores y pidió mayor comprensión frente al dolor y la angustia que supone ver a un ser querido tras las rejas. “Amiga, hoy quiero transmitirte un mensaje desde el amor y la empatía para todas esas personas que están atravesando una dura prueba que jamás pensaron vivir. Hoy podemos ser nosotros, mañana no sabemos a quién le toque”, expresó en el post, haciendo referencia a la realidad que enfrenta junto a su pareja.

La joven hizo hincapié en la necesidad de mantener la esperanza y no dejarse vencer por la adversidad. “No permitamos que ningún momento difícil nos robe la esperanza. Pidámosle a Dios mucha fuerza para nunca rendirnos, paz para seguir confiando en sus promesas y valentía para recordar que ninguna tormenta dura para siempre”, reflexionó. Y concluyó con una frase dirigida a quienes no han vivido situaciones similares: “Recuerda: mientras que la detenida no sea tu detenida, jamás entenderás el dolor, el sufrimiento, la angustia y la ansiedad de tenerla ahí dentro”.

PUBLICIDAD

A pesar de la intención de transmitir un mensaje de fortaleza, el contenido fue rápidamente opacado por una oleada de comentarios centrados en el físico de Karol Samantha. Numerosos internautas comenzaron a especular sobre cambios notorios en su rostro, sugiriendo intervenciones estéticas o procedimientos que alteraron su apariencia. Los calificativos de “rara” y “extraña” se multiplicaron en redes sociales, desplazando la conversación del plano emocional al aspecto personal.

“Tiene la cara toda rara”, “se pasó de retoques”, “no puede ni llorar”, “tiene una línea toda rara en el pomulo”, “qué se hizo?”, (Sic), fueron los comentarios en contra del físico de Karol.

PUBLICIDAD

Ante las críticas, Karol Samantha respondió que solo se queda con los comentarios positivos y suelta las opiniones negativas, recibiendo apoyo de parte de sus seguidores - crédito @famososhastalaz/ Instagram

Ante la avalancha de críticas, Karol no tardó en responder. “No pasa nada si hay gente que solo quiere tirar hate. El mensaje fue claro, llegó a las personas que tenía que llegar. Recordemos que de la abundancia del corazón habla la boca. Me importa que llegue a las personas que son. Recibo solo los comentarios bonitos, lo malo y lo pesado yo lo suelto”, afirmó en una publicación posterior. Su postura fue apoyada por numerosos seguidores, quienes valoraron su templanza y le aconsejaron ignorar los mensajes destructivos.

Mientras algunos usuarios continuaron con las críticas, otros destacaron la importancia de centrarse en el mensaje de empatía y apoyo, especialmente ante circunstancias tan delicadas como la privación de la libertad de un ser querido.

PUBLICIDAD

Actualmente, Karol Samantha permanece junto a la abogada de Epa Colombia, trabajando en el proceso legal que busca su pronta liberación. La empresaria fue trasladada recientemente a una cárcel en Ibagué, tras una decisión relacionada con su bienestar y salud mental, que se había visto afectada durante su reclusión anterior. Karol ha reiterado su apoyo incondicional y su compromiso de mantener la esperanza hasta que la situación de su pareja se resuelva.

El 7 de agosto de 2026, Epa Colombia fue trasladada desde la Escuela de Carabineros de Bogotá hasta el Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta y Media Seguridad de Ibagué, conocido como La Picaleña.

PUBLICIDAD

Epa Colombia fue enviada al Complejo Carcelario La Picaleña de Ibagué el 7 de agosto de 2026, tras pasar por centros penitenciarios en Bogotá - crédito Cárceles Podcast/YouTube

La decisión fue tomada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y estuvo motivada por la necesidad de ajustar las condiciones de reclusión de la creadora de contenido, quien previamente había estado en centros penitenciarios de Bogotá.