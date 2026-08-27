Yina Calderón aclaró rumores sobre un accidente de tránsito: “Estoy trabajando”

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Yina Calderón salió al paso de los rumores que circularon en redes sociales sobre un supuesto accidente de tránsito que la habría involucrado, y los descartó de forma directa a través de sus historias de Instagram.

Si bien la exparticipante de La casa de los famosos Colombia ha tenido algunos percances en el pasado, todo parece indicar que se debió a información falsa que circuló con algún incidente que sufrió en el pasado y que estaría siendo utilizado por personas inescrupulosas para estafar a sus seguidores.

Los rumores señalaban que la creadora de contenido y vendedora de fajas había sufrido un percance en su vehículo; sin embargo, la DJ estaría fuera de Colombia concretando su participación en un nuevo reality.

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Yina Calderón desmintió que haya tenido un accidente de tránsito como se estaba especulando en redes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Versiones distintas la ubicaban en un camión o en un bus al momento del supuesto accidente. Ninguna de esas versiones tenía sustento: la propia Calderón confirmó que se encontraba trabajando con normalidad al momento en que los mensajes de preocupación comenzaron a llegarle.

“A mí no me ha pasado nada, pero tengo mensajes que me accidenté, que iba en un camión, que iba en un bus”, afirmó en el video. La aclaración llegó desde sus historias de Instagram, el mismo canal que utiliza habitualmente para comunicarse con su comunidad de seguidoras.

Mensajes como: “Gracias a Dios tenemos Yina para rato, la gente si habla m...”; “Oigan desocupados no tienen nada más que inventar que se accidentó”; “Creo que los días locos de Yina quedaron a un lado y está enfocada en su nueva etapa en la televisión”; “Queremos verla ya en el nuevo reality como la villana que es”, entre otros.

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