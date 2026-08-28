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Millonarios venció a Atlético Nacional y ‘lo hundió’ en la tabla de posiciones: el equipo bogotano es líder

Liana Salazar le dio la victoria 1-0 al minuto 87 de pelota quieta en el Atanasio Girardot

Angie Vega, entrenadora de Millonarios, exaltó la reacción de su equipo para lograr el histórico triunfo ante Atlético Nacional - crédito Dimayor
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Millonarios consiguió este jueves 27 de agosto de 2026 una victoria fundamental en los cuadrangulares semifinales de la Liga Femenina. El conjunto bogotano derrotó 0-1 a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot, por la segunda fecha del Grupo A, y quedó en la parte alta de la clasificación. El equipo antioqueño, en cambio, perdió nuevamente y permanece sin puntos después de dos jornadas.

El partido entre dos de los equipos más representativos del fútbol femenino colombiano tuvo un desarrollo cerrado, con pocas opciones de gol y escasas diferencias durante buena parte de los 90 minutos. La pelota quieta terminó siendo determinante para resolver un encuentro que parecía encaminado al empate sin goles.

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Durante el primer tiempo, tanto Millonarios como Nacional tuvieron dificultades para generar situaciones claras cerca de las porterías. El conjunto visitante encontró una de sus mejores oportunidades después de una llegada por el sector derecho de Diana Celis, quien envió un pase al centro del área. Kelly Restrepo apareció en posición favorable, pero no consiguió aprovechar la posibilidad frente al arco.

Millonarios venció 1-0 a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot por la segunda fecha de los cuadrangulares - crédito Millonarios
Millonarios venció 1-0 a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot por la segunda fecha de los cuadrangulares - crédito Millonarios

Atlético Nacional también tuvo una aproximación importante. Kelly Ibargüen aprovechó un rebote generado por la defensa de Millonarios y sacó un remate desde el borde del área. Sin embargo, el disparo pasó muy cerca del arco defendido por Saray Rodríguez.

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El segundo tiempo mantuvo la misma dinámica. Los dos equipos priorizaron la circulación de la pelota en campo propio y encontraron dificultades para transformar la posesión en oportunidades de gol. Nacional intentó hacer daño mediante un contragolpe que terminó con una definición de Martínez, aunque el disparo fue débil y terminó controlado sin problemas por la arquera de Millonarios.

La jugada que generó mayor discusión ocurrió sobre el minuto 70. Jylis Corena remató dentro del área y el balón fue bloqueado inicialmente con el pie por Mariana Benavides. En el rebote, la pelota golpeó posteriormente en la mano de la futbolista de Millonarios. Las integrantes de Atlético Nacional reclamaron penal, pero la árbitra consideró que no existió intención y decidió continuar con el juego.

Atlético Nacional perdió de local y solo suma un punto en la Liga BetPlay femenina 2026 - crédito Atlético Nacional
Atlético Nacional perdió de local y solo suma un punto en la Liga BetPlay femenina 2026 - crédito Atlético Nacional

Cuando todo parecía indicar que el marcador terminaría igualado, apareció Liana Salazar. La experimentada mediocampista tomó un tiro libre desde el sector izquierdo en el minuto 88 y ejecutó un remate con el borde interno de su pie derecho. La pelota superó la resistencia de la arquera de Nacional y terminó en el fondo de la red.

El gol le permitió a Millonarios llevarse tres puntos de Medellín en los últimos minutos y cambiar por completo la situación de ambos equipos en la clasificación. El cuadro capitalino llegó a cuatro unidades después de dos partidos, producto de una victoria y un empate, con tres goles a favor y dos en contra.

Las jugadoras de Millonarios celebrando la victoria ante Atlético Nacional por 1-0, que las deja lideres de la tabla de posiciones - crédito Millonarios
Las jugadoras de Millonarios celebrando la victoria ante Atlético Nacional por 1-0, que las deja lideres de la tabla de posiciones - crédito Millonarios

Tabla de posiciones — Grupo A

  1. Internacional de Bogotá: 4 puntos, 2 partidos, 1 victoria, 1 empate, 0 derrotas, 5 goles a favor, 2 en contra, +3.
  2. Millonarios: 4 puntos, 2 partidos, 1 victoria, 1 empate, 0 derrotas, 3 goles a favor, 2 en contra, +1.
  3. Internacional de Palmira: 3 puntos, 2 partidos, 1 victoria, 0 empates, 1 derrota, 3 goles a favor, 5 en contra, -2.
  4. Atlético Nacional: 0 puntos, 2 partidos, 0 victorias, 0 empates, 2 derrotas, 2 goles a favor, 4 en contra, -2.

Tabla de posiciones — Grupo B

  1. Santa Fe: 3 puntos, 1 partido, 1 victoria, 0 empates, 0 derrotas, 3 goles a favor, 0 en contra, +3.
  2. Deportivo Cali: 3 puntos, 1 partido, 1 victoria, 0 empates, 0 derrotas, 2 goles a favor, 1 en contra, +1.
  3. América de Cali: 0 puntos, 1 partido, 0 victorias, 0 empates, 1 derrota, 1 gol a favor, 2 en contra, -1.
  4. Orsomarso: 0 puntos, 1 partido, 0 victorias, 0 empates, 1 derrota, 0 goles a favor, 3 en contra, -3.

Próxima fecha liga femenina— Fecha 3

  • Millonarios vs. Internacional de Palmira: domingo 30 de agosto.
  • Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional: lunes 31 de agosto.
  • Orsomarso vs. Deportivo Cali: martes 1 de septiembre.
  • Santa Fe vs. América de Cali: miércoles 2 de septiembre.

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