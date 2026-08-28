El DT Marco Silva se refirió al futuro de Richard Ríos en medio de rumores de salida del Benfica tras el Mundial 2026

Richard Ríos cumplió su primer año con el Benfica, pero parece que será el último con los portugueses porque le darían salida en el mercado de fichajes - crédito Russell Cheyne/REUTERS

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Richard Ríos ha sido noticia en el mercado de fichajes en Europa porque, después de llegar del Mundial 2026, empezó a sonar con fuerza para llegar a otra escuadra en la nueva temporada, pese a sus buenos números en la campaña anterior con el Benfica, pero el mismo club le abriría la puerta para negociar.

Ante eso, el entrenador de los portugueses explicó la situación del colombiano, que demoró un tiempo en acomodarse a la idea del nuevo timonel, que reemplazó a José Mourinho, y creció el rumor de una salida porque no terminó de convencer a los aficionados ni directivos en el tramo final del último año.

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De otro lado, el Benfica se metió a la fase de liga en la Europa League, cumplió uno de los objetivos en el arranque de la temporada y ahora sigue destacar a nivel internacional, llegar lejos y pelear por el trofeo, algo que les ha sido esquivo hace seis décadas.

“Estamos sujetos a estos problemas”

En rueda de prensa previo al encuentro frente al Aarhus GF, el técnico del Benfica, Marco Silva, respondió a algunas preguntas sobre la plantilla y los rumores del mercado de fichajes, en especial porque las últimas informaciones indicaban que Ríos llegaría a Al Ittihad de Arabia Saudita.

“Eso tendrá que esperar. Entiendo la pregunta, Fredrik está lesionado, Richard ha estado trabajando con el equipo, llegó más tarde, como también mencioné, es uno de los jugadores que llegó más tarde y se está adaptando a la dinámica de nuestro equipo”, respondió el portugués.

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El técnico Marco Silva dejó claro que Richard Ríos aún es jugador del Benfica, hasta que realmente llegue una oferta de salida - crédito Russell Cheyne/REUTERS

Silva añadió que “esta semana limpia y completa, para que pudiéramos trabajar, fue importante para esos jugadores, para el propio Circati que acaba de llegar. Eso es lo importante para mí, lo que controlo. Sobre los otros temas que mencionaste antes, no voy a entrar en detalles”.

El entrenador también se refirió a los rumores sobre salidas de jugadores: “Entiendo que, con el mercado abierto, estamos sujetos a estos problemas de anunciar jugadores que salen o jugadores que llegan, o en otros casos, como también se han ido jugadores en momentos importantes para nosotros, en la víspera o dos días antes de un partido. Por lo tanto, estamos satisfechos”.

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Richard Ríos, por el momento, no suma muchos minutos con el Benfica por las supuestas ofertas internacionales - crédito Russell Cheyne/REUTERS

“Una cosa más, como dije antes, entiendo que es el regreso a Portugal del internacional portugués, es un jugador que también estuvo conmigo durante dos temporadas y entiendo la narrativa que se ha creado en los últimos 30 días en el fútbol portugués y en los medios debido a todo esto. No voy a entrar demasiado en ese aspecto, no voy a darle un énfasis que no es importante para nosotros en este momento”, finalizó.

Clasificación en Europa League

El Benfica, con los colombianos Jhon Durán y Richard Ríos, y el Salzburgo, lograron este 27 de agosto su clasificación a la fase de liga de la Europa League, tras imponerse al Aarhus por 1-3 y al Mjallby por 3-0, respectivamente, y quedaron habilitados para el sorteo del torneo.

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Benfica logró el objetivo de llegar a la fase principal de la Europa League - crédito Russell Cheyne/REUTERS

En Lisboa, el cuadro de las águilas cerró la serie con un global de 2-6 en los ‘play-offs’. Durán entró al minuto 74 por Vangelis Pavlidis, mientras Ríos se quedó en el banco, una ausencia que, según reportes de prensa en medios internacionales, alimentó los rumores sobre una posible salida porque sería seguido por Getafe, Bournemouth, Roma y el Al Ittihad de Arabia Saudita.

En la misma jornada también avanzaron el Ararat de Armenia, el Jagiellonia de Polonia, el Omonia de Chipre, el Viktoria Plzen de República Checa, el Lillestrom de Noruega, el Zalgiris Kauno de Lituania, el Lech Poznan de Polonia, el OFI Creta de Grecia, el Ferencvaros de Hungría y el Anderlehct de Bélgica.

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