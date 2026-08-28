Ley Macondo avanza en Colombia: el municipio Sucre busca convertirse en patrimonio cultural y literario por su historia con Gabriel García Márquez

Sucre, Sucre guarda parte de la historia de juventud de Gabriel García Márquez, quien vivió allí durante varios años antes de consolidar su carrera literaria -crédito @GobSucre

Guardar

El municipio de Sucre, en el departamento de Sucre, busca convertir su vínculo con el escritor colombiano Gabriel García Márquez en una herramienta para preservar su memoria cultural y fortalecer su atractivo turístico.

La Cámara de Representantes dio un nuevo paso para conseguirlo al aprobar en segundo debate, con 125 votos a favor, el proyecto de Ley Macondo, que propone declarar al municipio como Patrimonio Cultural y Literario de la Nación.

La iniciativa fue presentada por la representante Milene Jarava Díaz y la senadora Karina Espinosa, quienes buscan que la relación entre el municipio de La Mojana y la obra del Nobel colombiano tenga un reconocimiento oficial. El proyecto todavía debe superar los debates que le corresponden en el Senado y, de recibir la aprobación definitiva y la sanción presidencial, se convertiría en ley.

PUBLICIDAD

La representante Milene Jarava Díaz impulsa el proyecto Ley Macondo -crédito Milene Jarava

La historia de Sucre con García Márquez se remonta a los años de juventud del escritor. Allí vivió aproximadamente desde los 12 hasta los 21 años, periodo que habría dejado referencias y experiencias que posteriormente aparecieron en algunas de las historias que construyeron su universo literario.

“Macondo también tiene raíces en Sucre. Este proyecto nace del amor por nuestra tierra, nuestra cultura y la memoria de quienes han contado nuestra historia”, afirmó Jarava luego de que la plenaria de la Cámara aprobara la propuesta. Más allá del homenaje al escritor, el proyecto plantea una serie de acciones para proteger, conservar, promover y divulgar el patrimonio cultural y literario de Sucre, Sucre. La intención es que ese legado sirva para fortalecer la identidad del municipio y, al mismo tiempo, impulsar su potencial como destino turístico nacional y cultural.

PUBLICIDAD

Uno de los puntos contemplados en la iniciativa es la posibilidad de que el Gobierno destine recursos, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, para restaurar, adecuar y mantener espacios e infraestructura cultural relacionados con la vida y obra de García Márquez, así como preservar lugares de especial importancia histórica.

El proyecto contempla proteger espacios vinculados con personajes y pasajes de las obras de García Márquez, que podrían recibir la categoría de Bienes de Interés Cultural -crédito Mario Guzmán/EFE

La propuesta incluye además una figura de protección para aquellos lugares del municipio que hayan tenido relación con personajes, acontecimientos o pasajes presentes en los libros del escritor. Estos espacios podrían ser declarados Bienes de Interés Cultural (BIC), siempre que cumplan con las condiciones establecidas para recibir esa categoría y garantizar su conservación para futuras generaciones.

PUBLICIDAD

El proyecto también busca reconocer a quienes mantienen vivas las expresiones culturales de la región. Creadores, gestores culturales y portadores de tradiciones locales quedarían incluidos dentro de las acciones destinadas a preservar el patrimonio del municipio.

La apuesta tiene como uno de sus principales referentes la Ruta Mágica Gabriel García Márquez, un recorrido que reúne 45 estaciones relacionadas con la vida y el universo literario del escritor. La iniciativa turística ya permite conectar distintos puntos de Sucre-Sucre con las obras que hicieron mundialmente conocido al autor.

La Ruta Mágica Gabriel García Márquez reúne 45 estaciones en Sucre, Sucre, con lugares relacionados con la vida y las obras del Nobel colombiano - crédito @orlandojoseoa/X

Entre los lugares incluidos aparecen el callejón de la muerte y la Casa de la Mamá Grande, además de otros escenarios relacionados con títulos como Crónica de una muerte anunciada, En este pueblo no hay ladrones, La marquesita de la Sierpe y La mamá grande.

PUBLICIDAD

De esta manera, la Ley Macondo pretende que la relación del municipio con García Márquez trascienda el recuerdo y se convierta en una política de protección y promoción cultural. El trámite que sigue en el Senado será determinante para establecer si Sucre-Sucre obtiene finalmente el reconocimiento nacional que plantea la iniciativa.

La aprobación en la Cámara representa, por ahora, un avance para una propuesta que busca unir literatura, memoria e identidad local. Si logra completar el trámite legislativo, el municipio de La Mojana tendría una nueva herramienta para conservar los espacios vinculados con la historia de García Márquez y potenciar el interés turístico alrededor de ese legado.

PUBLICIDAD