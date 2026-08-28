Así van las obras del estadio Metropolitano de Barranquilla para la Copa Sudamericana: la Conmebol hizo inspección

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, visitó el estadio Metropolitano de Barranquilla junto al alcalde Alejandro Char y la ministra del Deporte, Juliana Gutiérrez - crédito @AlejandroChar/X

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El estadio Metropolitano continúa en obras siete meses después de que iniciaran los trabajos, en enero de 2026, con el objetivo de que el escenario deportivo quede listo para octubre, cuando la Confederación Sudamericana de Fútbol lo tomará para alistar la final de la Copa Sudamericana, el 21 de noviembre.

De hecho, la Conmebol realizó una nueva inspección de la ampliación del Metropolitano, ya que la organización quiere que la construcción de las nuevas tribunas, la fachada y demás partes de la estructura no solo se entreguen a tiempo, sino que también estén en las mejores condiciones para el certamen.

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Por otro lado, la visita también fue aprovechada por el Gobierno nacional para reunirse con el presidente Alejandro Domínguez, debido a que la confederación donó USD 1 millón para los damnificados por el terremoto de 7,4 grados de magnitud del 10 de agosto, cuando más de 50.000 familias lo perdieron todo.

“Un ejemplo”

Hasta el momento, la Alcaldía de Barranquilla avanza con la instalación de la silletería para los 65.000 espectadores que se sentarán en las graderías del escenario, en especial quienes se ubiquen cerca del campo de juego porque se suprimió la pista atlética y cavar entre cuatro y cinco metros de profundidad para el nuevo gramado.

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Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, dio el visto bueno a las obras en la actualidad y cómo aceleraron para que cumpla con las fechas establecidas, ya que se trató de un megaproyecto que solo tenía 10 meses para quedar listo en su totalidad, así que la alcaldía corrió contra el tiempo.

Junto con los presidentes de la Dimayor y la FCF, la entidad tuvo reuniones sobre las fases restantes para entregar el escenario - crédito @AlejandroChar/X

“Qué orgullo para Barranquilla, qué orgullo para Colombia, qué orgullo para Sudamérica encontrar un estadio que sea un ejemplo, no para nuestro continente, para el mundo. Eso solamente lo hace gente que cree en grande. Cuando empezamos hace diez años, un partido de la Sudamericana no se retransmitía a más de diez países y un partido hoy de final de Sudamericana se retransmite a más de 194 países. Con lo que Barranquilla, en particular el estadio y toda Colombia, van a estar en boca del mundo”, dijo el directivo.

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La ministra del Deporte, Juliana Gutiérrez, también habló sobre las obras del Metropolitano: “Estoy muy feliz también de estar hoy y además tener a estas grandes personas, porque lo estábamos hablando justo en la entrada, que vuelvan a poner en la mira a Colombia”.

El alcalde Alejandro Char mostró los avances en las obras del Estadio Metropolitano de Barranquilla - crédito @AlejandroChar/X

Por su parte, Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, mencionó que “este ejemplo, que es algo que lo vengo diciendo también, sea tomado muy rápidamente por otras ciudades de Colombia con estadios sujetos a una buena refacción, inicien estas obras tal como ejemplarmente lo está mostrando hoy Barranquilla”.

Reunión con el Gobierno

Durante un encuentro con el presidente Abelardo de la Espriella, la Conmebol y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) ratificaron la donación de un millón de dólares para apoyar la reconstrucción en Colombia, tras el terremoto del 10 de agosto que afectó al país.

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El aporte se canalizará a través de la campaña “Colombia, un solo corazón”, que lidera la primera dama Ana Lucía Pineda, con el objetivo de contribuir a la atención de las comunidades impactadas por la emergencia en el Pacífico y el Eje Cafetero, las regiones con más daños.

El presidente Abelardo de la Espriella acompañado por Alejandro Domínguez, de la Conmebol, y Ramón Jesurun, de la FCF - crédito @agdws/X

En un comunicado conjunto, las dos instituciones afirmaron: “En momentos de dolor como este, la familia del fútbol no puede estar ausente”. También convocaron a la comunidad deportiva internacional, clubes, aliados estratégicos y aficionados a respaldar iniciativas de recolección de fondos e insumos para atender la emergencia nacional. La contribución busca respaldar las tareas de reconstrucción y la recuperación de las zonas afectadas por el movimiento telúrico.

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