Deportes

Así van las obras del estadio Metropolitano de Barranquilla para la Copa Sudamericana: la Conmebol hizo inspección

El presidente Alejandro Domínguez visitó la ampliación de tribunas del escenario, que será usado para la final de la Copa Sudamericana y avanza a toda marcha

Alejandro Domínguez en el estadio Metropolitano de Barranquilla
Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, visitó el estadio Metropolitano de Barranquilla junto al alcalde Alejandro Char y la ministra del Deporte, Juliana Gutiérrez - crédito @AlejandroChar/X
Guardar

El estadio Metropolitano continúa en obras siete meses después de que iniciaran los trabajos, en enero de 2026, con el objetivo de que el escenario deportivo quede listo para octubre, cuando la Confederación Sudamericana de Fútbol lo tomará para alistar la final de la Copa Sudamericana, el 21 de noviembre.

De hecho, la Conmebol realizó una nueva inspección de la ampliación del Metropolitano, ya que la organización quiere que la construcción de las nuevas tribunas, la fachada y demás partes de la estructura no solo se entreguen a tiempo, sino que también estén en las mejores condiciones para el certamen.

PUBLICIDAD

Por otro lado, la visita también fue aprovechada por el Gobierno nacional para reunirse con el presidente Alejandro Domínguez, debido a que la confederación donó USD 1 millón para los damnificados por el terremoto de 7,4 grados de magnitud del 10 de agosto, cuando más de 50.000 familias lo perdieron todo.

“Un ejemplo”

Hasta el momento, la Alcaldía de Barranquilla avanza con la instalación de la silletería para los 65.000 espectadores que se sentarán en las graderías del escenario, en especial quienes se ubiquen cerca del campo de juego porque se suprimió la pista atlética y cavar entre cuatro y cinco metros de profundidad para el nuevo gramado.

PUBLICIDAD

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, dio el visto bueno a las obras en la actualidad y cómo aceleraron para que cumpla con las fechas establecidas, ya que se trató de un megaproyecto que solo tenía 10 meses para quedar listo en su totalidad, así que la alcaldía corrió contra el tiempo.

Junto con los presidentes de la Dimayor y la FCF, la entidad tuvo reuniones sobre las fases restantes para entregar el escenario - crédito @AlejandroChar/X

“Qué orgullo para Barranquilla, qué orgullo para Colombia, qué orgullo para Sudamérica encontrar un estadio que sea un ejemplo, no para nuestro continente, para el mundo. Eso solamente lo hace gente que cree en grande. Cuando empezamos hace diez años, un partido de la Sudamericana no se retransmitía a más de diez países y un partido hoy de final de Sudamericana se retransmite a más de 194 países. Con lo que Barranquilla, en particular el estadio y toda Colombia, van a estar en boca del mundo”, dijo el directivo.

La ministra del Deporte, Juliana Gutiérrez, también habló sobre las obras del Metropolitano: “Estoy muy feliz también de estar hoy y además tener a estas grandes personas, porque lo estábamos hablando justo en la entrada, que vuelvan a poner en la mira a Colombia”.

Estadio Metropolitano de Barranquilla
El alcalde Alejandro Char mostró los avances en las obras del Estadio Metropolitano de Barranquilla - crédito @AlejandroChar/X

Por su parte, Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, mencionó que “este ejemplo, que es algo que lo vengo diciendo también, sea tomado muy rápidamente por otras ciudades de Colombia con estadios sujetos a una buena refacción, inicien estas obras tal como ejemplarmente lo está mostrando hoy Barranquilla”.

Reunión con el Gobierno

Durante un encuentro con el presidente Abelardo de la Espriella, la Conmebol y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) ratificaron la donación de un millón de dólares para apoyar la reconstrucción en Colombia, tras el terremoto del 10 de agosto que afectó al país.

El aporte se canalizará a través de la campaña “Colombia, un solo corazón”, que lidera la primera dama Ana Lucía Pineda, con el objetivo de contribuir a la atención de las comunidades impactadas por la emergencia en el Pacífico y el Eje Cafetero, las regiones con más daños.

Abelardo de la Espriella
El presidente Abelardo de la Espriella acompañado por Alejandro Domínguez, de la Conmebol, y Ramón Jesurun, de la FCF - crédito @agdws/X

En un comunicado conjunto, las dos instituciones afirmaron: “En momentos de dolor como este, la familia del fútbol no puede estar ausente”. También convocaron a la comunidad deportiva internacional, clubes, aliados estratégicos y aficionados a respaldar iniciativas de recolección de fondos e insumos para atender la emergencia nacional. La contribución busca respaldar las tareas de reconstrucción y la recuperación de las zonas afectadas por el movimiento telúrico.

Temas Relacionados

Estadio Metropolitano BarranquillaConmebolCopa SudamericanaAlejandro DomínguezAbelardo de la EspriellaColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Andrés Cadavid se refirió al reclamo de Radamel Falcao en el partido de leyendas: contó que se dijeron

En video quedó registrado la conversación que tuvieron el defensor central y el delantero colombiano, en medio del evento “Levantamos a Colombia”

Andrés Cadavid se refirió al reclamo de Radamel Falcao en el partido de leyendas: contó que se dijeron

El DT Marco Silva se refirió al futuro de Richard Ríos en medio de rumores de salida del Benfica tras el Mundial 2026

El volante no hizo parte de los encuentros de clasificación a la ronda de liga en la Europa League y las primeras versiones apuntan a una salida del club

El DT Marco Silva se refirió al futuro de Richard Ríos en medio de rumores de salida del Benfica tras el Mundial 2026

Jhon Durán clasificó a la fase de liga con Benfica en la Europa League 2026/27: Richard Ríos brilló por su ausencia

El delantero colombiano ya acumula un gol en esta competición con su nuevo equipo: fue ante Hearts en la tercera fase clasificatoria

Jhon Durán clasificó a la fase de liga con Benfica en la Europa League 2026/27: Richard Ríos brilló por su ausencia

Johan Mojica clasificó con Getafe a la fase de liga en la Conference League: así fue su serie, que incluyó un gol

El equipo del lateral izquierdo de la selección Colombia venció 4-3 en la serie a Partizan, club del fútbol en Serbia

Johan Mojica clasificó con Getafe a la fase de liga en la Conference League: así fue su serie, que incluyó un gol

Carlos Andrés Goméz marcó golazo con Vasco da Gama y ahora se enfoca en Santa Fe: así fue su tanto

El extremo, que también quiere ser convocado por la selección Colombia, se lució en el compromiso de la Copa de Brasil y ahora le apunta a los cuartos de final de la Sudamericana

Carlos Andrés Goméz marcó golazo con Vasco da Gama y ahora se enfoca en Santa Fe: así fue su tanto
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

ENTRETENIMIENTO

Lina Tejeiro destapó las “banderas rojas” que la hicieron salir corriendo de una relación: “Yo trato de poner todo en una balanza”

Lina Tejeiro destapó las “banderas rojas” que la hicieron salir corriendo de una relación: “Yo trato de poner todo en una balanza”

Emiro Navarro mostró las consecuencias por el estrés que le generó ‘MasterChef Celebrity’: “Mi cuerpo comenzó a reflejar todo”

Karol Samantha respondió las críticas sobre su rostro tras visitar a Epa Colombia en prisión

Yina Calderón aclaró rumores sobre un accidente de tránsito: “Estoy trabajando”

Odontólogo lanzó alerta sobre la salud dental de Greeicy Rendón: “Tiene una infección”

Deportes

Andrés Cadavid se refirió al reclamo de Radamel Falcao en el partido de leyendas: contó que se dijeron

Andrés Cadavid se refirió al reclamo de Radamel Falcao en el partido de leyendas: contó que se dijeron

El DT Marco Silva se refirió al futuro de Richard Ríos en medio de rumores de salida del Benfica tras el Mundial 2026

Jhon Durán clasificó a la fase de liga con Benfica en la Europa League 2026/27: Richard Ríos brilló por su ausencia

Johan Mojica clasificó con Getafe a la fase de liga en la Conference League: así fue su serie, que incluyó un gol

Carlos Andrés Goméz marcó golazo con Vasco da Gama y ahora se enfoca en Santa Fe: así fue su tanto