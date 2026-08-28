Deportes

El futuro de la selección Colombia estaría en España: estos son los jugadores de doble nacionalidad con proyección

Luego del caso de Cristian Mosquera, defensor que decidió jugar para los ibéricos, la Tricolor cuenta con una lista de jóvenes promesas que nacieron y se formaron en ese país

La selección Colombia empezará un nuevo proceso después del Mundial 2026, en el que le dará más espacio a jugadores jóvenes - crédito Anne-Marie Sorvin/IMAGN IMAGES vía Reuters
La selección Colombia empezará un nuevo proceso después del Mundial 2026, en el que le dará más espacio a jugadores jóvenes - crédito Anne-Marie Sorvin/IMAGN IMAGES vía Reuters
Guardar

La selección Colombia iniciará en las próximas semanas de septiembre su nuevo proceso camino a la Copa Mundial de la FIFA 2030 en España, Marruecos y Portugal, con tres encuentros amistosos ante México, Paraguay y Perú para mirar nuevos prospectos y mejorar la base actual.

En medio de la petición del recambio generacional, la Tricolor tendría buenos prospectos en España, pues se conoció un grupo de futbolistas con doble nacionalidad que le aportarían calidad al combinado del técnico Néstor Lorenzo, el cual arrancará el proyecto bajo críticas por el rendimiento en el Mundial 2026.

Cabe recordar que, en noviembre de 2026, se tendrán otros dos partidos amistosos para la selección Colombia, con los que se cerrará la temporada para el equipo y la idea es consolidar una plantilla que vuelva a enamorar a la afición, sea competitiva y enfocada en ganar, pues el primer reto será la Copa América 2028.

PUBLICIDAD

España, la otra “base” de futbolistas de la Tricolor

En los últimos años, se dio una tendencia en el mundo del fútbol por la cantidad de jugadores con doble nacionalidad, debido a la migración de sus padres a otros países, lo que se convirtió en un nuevo camino para los seleccionados que buscan talentos juveniles, pero bajo el temor de perderlos ante otra nación.

El portal Transfermarkt, especializado en fichajes y cifras de jugadores en el mercado, dio a conocer el listado de jugadores colombo-españoles que son de proyección, un grupo que le serviría a la selección Colombia para empezar a acercarlos a las ramas juveniles o convocarlos de una vez a las mayores.

PUBLICIDAD

Selección Colombia
Estos son los jugadores con nacionalidad colombiana y española que tienen futuro para la Tricolor - crédito Transfermarkt

Se trata de deportistas entre los 14 y 19 años que se encuentran en las divisiones inferiores de varios conjuntos en España, algunos incluso pertenecen a la primera categoría, suman minutos e incluso empezaron a despertar interés en otras escuadras para que sumen minutos como profesionales.

Los dos jugadores que lideran la lista son Dilan Zárate, del Cádiz, y Cristian Perea, del Real Madrid, que tienen un valor de 500.000 euros en el mercado de fichajes, seguidos por Miguel Londoño y Alexander Murillo, ambos cuestan 200.000 euros cada uno, y el quinto es Sebastián Salazar, del Getafe, en 50.000 euros.

Dilan Zárate
Dilan Zárate ya tiene experiencia en la selección sub-19 de España, pero con opción de llegar a las mayores de Colombia si es tenido en cuenta - crédito RFEF

De otro lado, hay dos futbolistas de 14 años que llaman la atención por su crecimiento en las ramas inferiores y son Ronny García, que se encuentra en el Rayo Vallecano, y Carles Pérez, proveniente del Espanyol, que están a tiempo de empezar el proceso con la selección Colombia en juveniles.

La nueva convocatoria

Tras la participación de Colombia en el Mundial 2026, el periodista Carlos Antonio Vélez planteó que la selección necesita una renovación para el ciclo de Néstor Lorenzo con vistas a la Copa América de 2028 y la Copa del Mundo de 2030: de los 26 convocados al torneo en Norteamérica, solo 14 deberían continuar en el equipo, según expuso en su programa.

La discusión, que creció después del paso del combinado nacional por la Copa del Mundo, quedó centrada en dos ejes: la continuidad de una base reducida y la apertura de un proceso más amplio para nuevos nombres. En ese marco, Vélez incluso propuso un universo de 57 jugadores para ser tenidos en cuenta en la selección Colombia.

Kevin Mier llegaría con 31 años al Mundial 2030, mientras que Álvaro Montero tendría 35 años de edad en la próxima cita orbital - crédito Atlético Nacional/Dimayor
Kevin Mier llegaría con 31 años al Mundial 2030, mientras que Álvaro Montero tendría 35 años de edad en la próxima cita orbital - crédito Atlético Nacional/Dimayor

Entre los jugadores que, a su juicio, deben seguir en la selección aparecen Álvaro Montero, Willer Ditta, Jhon Lucumí, Dávinson Sánchez, Daniel Muñoz, Gustavo Puerta, Richard Ríos, Jéfferson Lerma, Jhon Arias, Carlos Andrés Gómez, Luis Díaz, Jáminton Campaz, Jhon Córdoba y Luis Javier Suárez.

Vélez no limitó su propuesta a la nómina que conservaría del último Mundial. También sostuvo que decenas de futbolistas deberían empezar a ser acercados al proceso de la selección absoluta. En esa lista mencionó jugadores con recorrido previo en el entorno de la selección, como Alfredo Morelos, Jhon Jáder Durán y Yaser Asprilla. A la vez, sumó nombres juveniles como Halam Loboa, del DIM, y Joel Canchimbo, de Junior.

Temas Relacionados

Selección ColombiaEspañaJugadores colomboespañolesNéstor LorenzoColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Santa Fe eliminó a River por penales en Buenos Aires y enfrentará a Vasco da Gama en cuartos de Sudamericana: sufrirá con el calendario

Pese a que el club está enfocado en la llave ante Vasco da Gama, tendrá problemas para afrontar la Liga BetPlay, en la que solo suma un triunfo, y la Copa Colombia

Santa Fe eliminó a River por penales en Buenos Aires y enfrentará a Vasco da Gama en cuartos de Sudamericana: sufrirá con el calendario

Colombia se consagró campeón de los Panamericanos de la Juventud Sorda 2026: así quedó la tabla de medallería

La delegación nacional conquistó 16 medallas de oro y la natación fue la disciplina que más alegrías le dio al país

Colombia se consagró campeón de los Panamericanos de la Juventud Sorda 2026: así quedó la tabla de medallería

Millonarios venció a Atlético Nacional y ‘lo hundió’ en la tabla de posiciones: el equipo bogotano es líder

Liana Salazar le dio la victoria 1-0 al minuto 87 de pelota quieta en el Atanasio Girardot

Millonarios venció a Atlético Nacional y ‘lo hundió’ en la tabla de posiciones: el equipo bogotano es líder

Así van las obras del estadio Metropolitano de Barranquilla para la Copa Sudamericana: la Conmebol hizo inspección

El presidente Alejandro Domínguez visitó la ampliación de tribunas del escenario, que será usado para la final de la Copa Sudamericana y avanza a toda marcha

Así van las obras del estadio Metropolitano de Barranquilla para la Copa Sudamericana: la Conmebol hizo inspección

Andrés Cadavid se refirió al reclamo de Radamel Falcao en el partido de leyendas: contó que se dijeron

En video quedó registrado la conversación que tuvieron el defensor central y el delantero colombiano, en medio del evento “Levantamos a Colombia”

Andrés Cadavid se refirió al reclamo de Radamel Falcao en el partido de leyendas: contó que se dijeron
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

ENTRETENIMIENTO

‘Dai Dai’, de Shakira, es la canción colombiana más reproducida en Spotify a nivel internacional

‘Dai Dai’, de Shakira, es la canción colombiana más reproducida en Spotify a nivel internacional

Mon Laferte anticipó novedades de cara a su concierto en Rock Al Parque 2026

Lina Tejeiro destapó las “banderas rojas” que la hicieron salir corriendo de una relación: “Yo trato de poner todo en una balanza”

Emiro Navarro mostró las consecuencias por el estrés que le generó ‘MasterChef Celebrity’: “Mi cuerpo comenzó a reflejar todo”

Karol Samantha respondió las críticas sobre su rostro tras visitar a Epa Colombia en prisión

Deportes

Santa Fe eliminó a River por penales en Buenos Aires y enfrentará a Vasco da Gama en cuartos de Sudamericana: sufrirá con el calendario

Santa Fe eliminó a River por penales en Buenos Aires y enfrentará a Vasco da Gama en cuartos de Sudamericana: sufrirá con el calendario

Colombia se consagró campeón de los Panamericanos de la Juventud Sorda 2026: así quedó la tabla de medallería

Millonarios venció a Atlético Nacional y ‘lo hundió’ en la tabla de posiciones: el equipo bogotano es líder

Así van las obras del estadio Metropolitano de Barranquilla para la Copa Sudamericana: la Conmebol hizo inspección

Andrés Cadavid se refirió al reclamo de Radamel Falcao en el partido de leyendas: contó que se dijeron