El futuro de la selección Colombia estaría en España: estos son los jugadores de doble nacionalidad con proyección

La selección Colombia empezará un nuevo proceso después del Mundial 2026, en el que le dará más espacio a jugadores jóvenes - crédito Anne-Marie Sorvin/IMAGN IMAGES vía Reuters

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La selección Colombia iniciará en las próximas semanas de septiembre su nuevo proceso camino a la Copa Mundial de la FIFA 2030 en España, Marruecos y Portugal, con tres encuentros amistosos ante México, Paraguay y Perú para mirar nuevos prospectos y mejorar la base actual.

En medio de la petición del recambio generacional, la Tricolor tendría buenos prospectos en España, pues se conoció un grupo de futbolistas con doble nacionalidad que le aportarían calidad al combinado del técnico Néstor Lorenzo, el cual arrancará el proyecto bajo críticas por el rendimiento en el Mundial 2026.

Cabe recordar que, en noviembre de 2026, se tendrán otros dos partidos amistosos para la selección Colombia, con los que se cerrará la temporada para el equipo y la idea es consolidar una plantilla que vuelva a enamorar a la afición, sea competitiva y enfocada en ganar, pues el primer reto será la Copa América 2028.

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España, la otra “base” de futbolistas de la Tricolor

En los últimos años, se dio una tendencia en el mundo del fútbol por la cantidad de jugadores con doble nacionalidad, debido a la migración de sus padres a otros países, lo que se convirtió en un nuevo camino para los seleccionados que buscan talentos juveniles, pero bajo el temor de perderlos ante otra nación.

El portal Transfermarkt, especializado en fichajes y cifras de jugadores en el mercado, dio a conocer el listado de jugadores colombo-españoles que son de proyección, un grupo que le serviría a la selección Colombia para empezar a acercarlos a las ramas juveniles o convocarlos de una vez a las mayores.

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Estos son los jugadores con nacionalidad colombiana y española que tienen futuro para la Tricolor - crédito Transfermarkt

Se trata de deportistas entre los 14 y 19 años que se encuentran en las divisiones inferiores de varios conjuntos en España, algunos incluso pertenecen a la primera categoría, suman minutos e incluso empezaron a despertar interés en otras escuadras para que sumen minutos como profesionales.

Los dos jugadores que lideran la lista son Dilan Zárate, del Cádiz, y Cristian Perea, del Real Madrid, que tienen un valor de 500.000 euros en el mercado de fichajes, seguidos por Miguel Londoño y Alexander Murillo, ambos cuestan 200.000 euros cada uno, y el quinto es Sebastián Salazar, del Getafe, en 50.000 euros.

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Dilan Zárate ya tiene experiencia en la selección sub-19 de España, pero con opción de llegar a las mayores de Colombia si es tenido en cuenta - crédito RFEF

De otro lado, hay dos futbolistas de 14 años que llaman la atención por su crecimiento en las ramas inferiores y son Ronny García, que se encuentra en el Rayo Vallecano, y Carles Pérez, proveniente del Espanyol, que están a tiempo de empezar el proceso con la selección Colombia en juveniles.

La nueva convocatoria

Tras la participación de Colombia en el Mundial 2026, el periodista Carlos Antonio Vélez planteó que la selección necesita una renovación para el ciclo de Néstor Lorenzo con vistas a la Copa América de 2028 y la Copa del Mundo de 2030: de los 26 convocados al torneo en Norteamérica, solo 14 deberían continuar en el equipo, según expuso en su programa.

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La discusión, que creció después del paso del combinado nacional por la Copa del Mundo, quedó centrada en dos ejes: la continuidad de una base reducida y la apertura de un proceso más amplio para nuevos nombres. En ese marco, Vélez incluso propuso un universo de 57 jugadores para ser tenidos en cuenta en la selección Colombia.

Kevin Mier llegaría con 31 años al Mundial 2030, mientras que Álvaro Montero tendría 35 años de edad en la próxima cita orbital - crédito Atlético Nacional/Dimayor

Entre los jugadores que, a su juicio, deben seguir en la selección aparecen Álvaro Montero, Willer Ditta, Jhon Lucumí, Dávinson Sánchez, Daniel Muñoz, Gustavo Puerta, Richard Ríos, Jéfferson Lerma, Jhon Arias, Carlos Andrés Gómez, Luis Díaz, Jáminton Campaz, Jhon Córdoba y Luis Javier Suárez.

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Vélez no limitó su propuesta a la nómina que conservaría del último Mundial. También sostuvo que decenas de futbolistas deberían empezar a ser acercados al proceso de la selección absoluta. En esa lista mencionó jugadores con recorrido previo en el entorno de la selección, como Alfredo Morelos, Jhon Jáder Durán y Yaser Asprilla. A la vez, sumó nombres juveniles como Halam Loboa, del DIM, y Joel Canchimbo, de Junior.