Gabriela Muñoz, la joven cercana a Gustavo Petro, alzó su voz para defender el progresismo: “No van a asesinarnos moralmente”

Gabriela Muñoz, cercana al expresidente Gustavo Petro, sostuvo que las agresiones personales no deben desplazar el debate sobre las propuestas y los problemas que enfrenta el país - crédito @gabrielaa.muol/Instagram

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La creadora de contenido y activista política Gabriela Muñoz hizo un llamado a la ciudadanía y a los sectores sociales a respaldar las causas del progresismo en Colombia y rechazó las agresiones dirigidas a deslegitimar la participación de las mujeres en los debates públicos del país.

La estudiante de Derecho Administrativo y Hermenéutica, reconocida por su cercanía política con el expresidente Gustavo Petro y por estar envuelta en varios escándalos de ese gobierno, se pronunció a través de sus redes sociales para responder a los cuestionamientos formulados sobre su vida privada, los cuales calificó como estrategias para desviar la atención de su labor social y política.

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En un mensaje publicado en la red social X, Muñoz afirmó: “No van a asesinarnos moralmente ni a expulsarnos de la política. Ante la violencia, la mentira y la desesperanza, respondamos con verdad, organización y valentía”.

Gabriela Muñoz lanzó un llamado a los jóvenes y sectores sociales para mantener activa la participación del progresismo en Colombia - crédito @gabymunozz_/X

“Investiguemos, comuniquemos y defendamos nuestros derechos desde las redes, las calles y los territorios. El progresismo sigue vivo en cada persona que se niega a retroceder”, posteó la joven.

Mediante un video que acompañó este mensaje, la activista expuso los retos que enfrentan las mujeres al asumir roles de liderazgo en la esfera pública y denunció la falta de argumentos en las discusiones políticas actuales.

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La denuncia de Gabriela Muñoz sobre ataques contra mujeres en política

Sobre las agresiones verbales en plataformas digitales, la joven sostuvo: “¿Por qué una mujer que participa en política sigue siendo castigada de una manera distinta? Cuando nuestras ideas incomodan, muchas veces no responden con argumentos. Cuestionan nuestro cuerpo, nuestra vida privada, nuestra capacidad y atacan nuestra dignidad”.

“Intentan convertirnos en un rumor para no discutir lo que estamos diciendo. Eso no es solamente violencia contra una mujer, es una advertencia para todas las demás”, agregó la joven en su clip.

Gabriela Muñoz señaló que los chismes de su vida personal no iban a interferir en su lucha política y su apoyó al progresismo - crédito @gabrielaa.muol/Instagram

Durante su intervención, Muñoz destacó la experiencia acumulada durante su proceso de formación académica y su trabajo en campañas políticas y comunidades de base. Asimismo, planteó una propuesta dirigida a articular a los jóvenes y líderes territoriales en una red de comunicación enfocada en la verificación de información.

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“A mí no lograrán asesinarme moralmente ni expulsarme de la política. Durante este tiempo he construido mi voz desde el activismo, las campañas políticas y el trabajo territorial. Mi propuesta es concreta: comuniquemos con pruebas, revisemos siempre la fuente, la fecha, la norma y el contexto”, señaló la activista.

Gabriela Muñoz agregó: “No nos limitemos a denunciar, expliquemos qué ocurrió, por qué importa, a quién perjudica y qué derecho está en riesgo”.

La activista Gabriela Muñoz señaló que ella ha sido invalidada por su cuerpo, por ser mujer y sus ideas, pero que se mantiene firme en su lucha progresista - crédito @gabrielaa.muol/Instagram

Gabriela Muñoz pide verificar información antes de compartirla

La estudiante insistió en la necesidad de utilizar canales de comunicación informales que operen con principios éticos, sin el uso de cuentas falsas, herramientas de automatización o contenidos manipulados para confrontar a los medios de comunicación tradicionales.

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Frente a la situación política nacional, Muñoz envió un mensaje a los sectores que manifiestan desencanto con la coyuntura del país y los invitó a mantener la movilización ciudadana desde los barrios, las universidades y las zonas rurales.

“Resistir no es parecernos a quienes combatimos. Resistir también es ocupar las calles con música, murales, argumentos, cultura y amor. El progresismo no terminó cuando terminó un gobierno. Al contrario, sigue vivo en cada derecho conquistado, en cada comunidad organizada y en cada persona que se niega a retroceder”, aseveró en la grabación.

Daniela Muñozc uestionó los ataques que, según afirmó, reciben las mujeres que participan en política - crédito @gabrielaa.muol/Instagram

Muñoz ratificó el papel de la juventud en la construcción de proyectos colectivos y recordó la participación de las bancadas alternativas en el Congreso de la República para la defensa de los derechos de la población vulnerable.

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De esta manera, la activista puso a disposición sus plataformas digitales para recibir denuncias comunitarias, promover procesos de formación y acompañar el trabajo de visibilización en las regiones.

“No importa si tienen 100 seguidores o 1 millón. Cada voz cuenta, cada conocimiento sirve y cada territorio importa. Yo no estoy aquí para adornar una fotografía ni mucho menos para guardar silencio. Estoy aquí para investigar, para comunicar, para organizar y para liderar”, concluyó la activista en sus plataformas.

Polémica por presunta influencia de Gabriela Muñoz en la Aerocivil

Cabe señalar que Gabriela Muñoz, que llegó a la Aeronáutica Civil en 2025 como Auxiliar 1, quedó en el centro de una polémica tras las acusaciones de Angie Rodríguez, que aseguró que la joven habría tenido influencia en decisiones administrativas y nombramientos dentro de la entidad, pese a no ocupar un cargo directivo.

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El caso también generó cuestionamientos por el nombramiento de su hermano, Santiago David Muñoz Olaya, en la Aerocivil el mismo día que ella fue vinculada. Las denuncias apuntan a un posible manejo de cuotas de poder, aunque estas afirmaciones deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes durante el gobierno Petro.