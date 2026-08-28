Andrés Cadavid se refirió al reclamo de Radamel Falcao en el partido de leyendas: contó que se dijeron

Andrés Cadavid aseguró que no tuvo algún problema con Radamel Falcao, sino que el delantero le hizo un reclamo por la dureza con l aqu el entró el defensa - crédito El Camerino

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Durante la noche del viernes 21 de agosto de 2026, el estadio El Campín de Bogotá fue escenario del partido benéfico ‘Levantemos a Colombia’, una iniciativa liderada por Mario Alberto Yepes para recaudar fondos destinados a las personas afectadas por el terremoto registrado el pasado 10 de agosto en Colombia.

El encuentro reunió a varias figuras del fútbol colombiano, entre ellas Radamel Falcao García y Andrés Cadavid, quienes protagonizaron uno de los momentos más comentados de la jornada.

El partido tuvo como objetivo principal reunir recursos para las familias afectadas por la emergencia y contó con la presencia de referentes como el ‘Pibe’ Valderrama, Adolfo ‘Tren’ Valencia, Juan Guillermo Cuadrado, Óscar Córdoba, Giovanni Moreno y Fredy Guarín, entre otros. El equipo amarillo terminó imponiéndose 3-2, con Guarín como una de las figuras gracias a sus dos goles, incluido un remate desde la mitad de la cancha.

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Sin embargo, más allá de los goles y de la causa que motivó el encuentro, un momento particular protagonizado por Falcao y Cadavid terminó circulando ampliamente en redes sociales. Durante una disputa por la pelota, ambos jugadores chocaron y posteriormente el delantero samario buscó al exdefensor para reclamarle por la fuerza empleada en la acción.

Andrés Cadavid desmintió cualquier rumor de algún conflicto con Radamel Falcao - crédito Millonarios/Levantemos a Colombia

Radamel Falcao se molestó con Andrés Cadavid porque le entró con dureza

Las imágenes mostraron a Falcao visiblemente molesto mientras le explicaba a Cadavid lo ocurrido. Cristian Zapata quedó en medio de los dos durante parte de la conversación, mientras el exjugador de Millonarios escuchaba los reclamos y trataba de bajar la tensión. El video se hizo viral y generó diferentes interpretaciones sobre lo ocurrido.

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Días después, Cadavid decidió contar su versión en el pódcast El Camerino. El exdefensor aseguró que algunas versiones publicadas sobre el episodio exageraron lo ocurrido y negó que hubiera tenido la intención de golpear deliberadamente al delantero.

“Salí en muchos medios diciendo que ‘iba a matar’ a Falcao, que le iba a pegar una patada… Es mentira”, afirmó Cadavid, quien explicó que la acción se produjo en medio de una disputa por la pelota.

La declaración de Falcao después del partido, que no renovó contrato por el impuesto al patrimonio, afirmó que mantiene el cariño con el cuadro bogotano, sus directivos y jugadores - crédito Camilo Zabaleta/Infobae

Según su relato, Falcao intentaba superarlo en velocidad y movimientos, mientras él trataba de anticipar cuál sería la siguiente acción del atacante. “Íbamos en una jugada donde Falcao quería sobrepasarme y yo sentí que de pronto quería tirarme un túnel o tratar de cambiar la pierna con la que iba dominando y yo quedar fuera de base en querer defenderlo”, explicó.

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Cadavid detalló entonces cómo se produjo el contacto que desencadenó el reclamo. “Cuando yo veo que quiere cambiar de posición, pongo el pie y ahí los dos chocamos rodilla con rodilla”, relató en El Camerino.

El exdefensor reconoció que entendió la reacción de Falcao después del golpe. De acuerdo con su explicación, ambos sintieron dolor producto del choque, pero el delantero fue quien manifestó inmediatamente su inconformidad por la manera en la que se produjo la acción.

“A los dos nos duele, pero él empieza a decir que ‘jugara más tranquilo’. Le molestó”, contó Cadavid. El exjugador también explicó que la repetición proyectada en la pantalla gigante del estadio permitió comprobar que no se trató de una agresión deliberada.

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El reclamo de Radamel Falcao a Andrés Cadavid se dio en medio del partido Levantamos a Colombia - crédito Sencia

Andrés Cadavid se disculpó con Radamel Falcao

“Ya en la pantalla gigante, cuando volvieron a dar la repetición, pudimos ver que había sido un choque”, añadió el exdefensor, quien posteriormente decidió acercarse nuevamente al delantero para aclarar la situación.

El episodio, de acuerdo con la versión entregada por Cadavid, terminó sin mayores consecuencias. “Yo le dije que ‘si había algún problema, si había pasado algo’… Obviamente, me disculpé”, afirmó.

Así, el cruce entre dos futbolistas reconocidos del fútbol colombiano quedó reducido a una disputa propia del juego y a un golpe que Falcao consideró innecesario en ese momento. La situación no pasó a mayores y ambos continuaron participando en el encuentro benéfico.

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