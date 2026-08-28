Así quedó el calendario del Icfes para las pruebas Saber Pro y Saber TyT tras el sismo en Colombia: fechas y detalles clave para el 18 de octubre

La reprogramación de Saber Pro y Saber TyT busca garantizar infraestructura y seguridad para 180.929 inscritos en 341 sitios de aplicación en Colombia - crédito Icfes

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El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) anunció la reprogramación de las pruebas nacionales Saber Pro y Saber TyT para el segundo semestre de 2026, tras la emergencia generada por el terremoto del 10 de agosto, que obligó a suspender temporalmente el calendario de actividades.

Las evaluaciones, previstas inicialmente para el 6 de septiembre, se realizarán el domingo 18 de octubre de 2026, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de infraestructura y seguridad para los 180.929 inscritos en 341 sitios de aplicación a nivel nacional.

El Icfes explicó que el aplazamiento busca asegurar que todos los participantes cuenten con las mismas garantías y que los espacios reúnan los criterios habilitantes requeridos para el desarrollo de las pruebas Saber Pro y Saber TyT, esenciales para la obtención del título en programas universitarios y tecnológicos.

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Nuevas fechas y detalles sobre la aplicación

Las citaciones de las pruebas Saber Pro y Saber TyT se publicarán el 2 de octubre de 2026 en la página web del Icfes - crédito Icfes/X

Desde la cuenta oficial del Icfes en X, la entidad precisó: la aplicación nacional y exterior de las pruebas Saber Pro y Saber TyT 2026-II será el 18 de octubre. Ese mismo día, quienes realicen el examen en sitio recibirán en físico el certificado de presentación, documento que servirá ante las instituciones de educación superior como constancia para el proceso de graduación, siempre que se cumplan los demás requisitos académicos.

La publicación de citaciones también fue reprogramada y se realizará el viernes 2 de octubre de 2026 en la página web del Icfes. Los certificados digitales de asistencia estarán disponibles para consulta desde el lunes 9 de noviembre de 2026, y los resultados individuales podrán descargarse a partir del viernes 19 de febrero de 2027 en el portal www.icfes.gov.co.

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El Icfes recordó que estos exámenes son un requisito indispensable para los estudiantes que están próximos a culminar su educación superior y reiteró su compromiso de acompañar a la comunidad educativa en este momento de emergencia.

El Icfes informó que las sedes afectadas por el sismo motivaron el aplazamiento de las pruebas Saber Pro y Saber TyT - crédito Icfes/X

Calendario actualizado y plazos para trámites

El Icfes publicó el calendario detallado para todas las pruebas nacionales del segundo semestre de 2026. Para la prueba Saber 11 Validación y Presaber, los resultados individuales se publicarán el viernes 25 de septiembre de 2026, y los resultados de validantes y Presaber estarán disponibles el 2 de octubre de 2026.

Los agregados por institución y secretaría de educación se publicarán el 23 de octubre, y la clasificación de planteles, el 30 de octubre de 2026. Los plazos para reclamaciones y solicitudes respecto a los resultados se extienden hasta dos meses después de la publicación correspondiente.

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En el caso del Examen de Estado de la Calidad de la Educación Superior, Saber TyT y Saber Pro, la aplicación será el 18 de octubre de 2026 y el certificado físico se entregará al finalizar la prueba. Los certificados digitales podrán consultarse desde el 9 de noviembre.

Los resultados individuales estarán disponibles el 19 de febrero de 2027. Para los resultados agregados, la publicación preliminar será el 9 de abril de 2027 y la definitiva el 14 de mayo de 2027; la información en Data Icfes estará lista el 18 de junio de 2027.

Los estudiantes que presenten Saber Pro y Saber TyT en sitio recibirán el 18 de octubre un certificado físico válido para el proceso de graduación - crédito Icfes

La entidad recordó que los plazos para realizar solicitudes respecto a los resultados individuales serán de un mes posterior a la publicación, y para los resultados agregados, dentro del mes siguiente a la publicación de los mismos.

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Qué evalúan las pruebas Saber Pro y Saber TyT

El Saber TyT es un instrumento estandarizado que mide la calidad de la educación superior en programas técnicos y tecnológicos, evaluando competencias genéricas como Lectura Crítica, Razonamiento Cuantitativo, Competencias Ciudadanas, Comunicación Escrita e Inglés, así como competencias específicas según el área de formación, como Promoción de la Salud, Ensamblaje y Mantenimiento de Maquinaria, o Instalación de Hardware y Software.

El Saber Pro evalúa a estudiantes próximos a culminar programas universitarios, con módulos similares en competencias genéricas y específicas. Los módulos específicos varían según la formación profesional del estudiante y se deben consultar en el menú principal del portal del Icfes.

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Los certificados digitales de asistencia a Saber Pro y Saber TyT estarán disponibles desde el 9 de noviembre de 2026 y los resultados individuales desde el 19 de febrero de 2027 - crédito Icfes

En ambos exámenes, los estudiantes con discapacidad pueden acceder a diferentes modalidades y ajustes razonables en la aplicación, conforme a la resolución 675 de 2019, con cuadernillos adaptados y apoyos según cada caso. El Icfes enfatizó que todos los inscritos con discapacidad recibirán los apoyos solicitados, y quienes opten por el cuadernillo estándar deberán responder más preguntas en menos tiempo.