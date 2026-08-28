No es necesario esperar 72 horas para reportar una desaparición, aclaró la Secretaría de Seguridad en Bogotá

La Secretaría de Seguridad aseguró que también se requiere colaboración ciudadana con el reporte de la ubicación a familiares y terceros - crédito Secretaría de Seguridad

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La Secretaría de Seguridad de Bogotá emitió un llamado a la ciudadanía que recuerda que no es necesario esperar 72 horas para reportar la desaparición de una persona.

Ante cualquier sospecha, la recomendación es comunicarse de inmediato a la Línea 123, ya que las primeras tres horas resultan fundamentales para una búsqueda efectiva.

De acuerdo con la entidad distrital, cada alerta sobre una posible desaparición activa un protocolo institucional que prioriza la protección de la vida y la verificación de información relevante para localizar a la persona. El equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (Aide) desde ese momento acompaña a los familiares y articula acciones con las autoridades competentes desde el primer momento.

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Las autoridades agregaron que detrás de cada reporte hay familias angustiadas y despliegues operativos que movilizan recursos humanos y técnicos.

La Secretaría de Seguridad recomienda informar a familiares sobre la ubicación y adoptar medidas de autocuidado para evitar falsas alarmas y facilitar la respuesta de las autoridades - crédito Secretaría de Seguridad

Ojo con las falsas alarmas

No obstante, advirtieron sobre casos en los que adultos deciden no regresar a casa ni informar a sus familiares “tras una noche de fiesta”, lo que genera falsas alarmas y el uso innecesario de recursos que podrían destinarse a situaciones de riesgo real.

Para prevenir situaciones similares, la Secretaría Distrital de Seguridad recomienda adoptar medidas de autocuidado, como informar a familiares sobre el lugar donde se estará.

Además, se recomendó poner en práctica estas medidas:

Compartir la ubicación en tiempo real cuando se desplace hacia la casa, especialmente si utiliza taxi o plataformas de transporte.

Compartir con un familiar el nombre y el número de contacto de una o varias personas con quienes compartirá durante la noche.

Tener cuidado a desplazarse a otros lugares con personas desconocidas.

Mantener el teléfono celular con suficiente carga para facilitar la comunicación.

Si decide cambiar de lugar o no regresar a casa, informar oportunamente a sus familiares o personas cercanas.

Si un amigo presenta un alto estado de embriaguez, procurar que no permanezca solo y ayudarlo a regresar de manera segura.

Desde el Distrito reiteraron que, ante cualquier desaparición, la ciudadanía debe reportar de inmediato a la Línea 123 y puede recibir orientación adicional a través de la línea telefónica de la Fiscalía General de la Nación: (601) 377 95 95, Opción 5, Extensión 1137.

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El 74 % de las llamadas que recibe la Línea 123 son para hacer bromas y solicitar información general de la ciudad. Hacer mal uso de esta línea genera una multa tipo 4 de $618.666 - crédito Secretaría de Seguridad

La corresponsabilidad ciudadana es clave para evitar falsas alarmas y garantizar una respuesta efectiva ante casos reales de desaparición.

Bogotá ofrece orientación virtual para denunciar delitos a través del equipo Aide

Las víctimas de delitos en Bogotá tienen a disposición un canal de apoyo para presentar denuncias sin salir de casa. El equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (Aide), de la Secretaría Distrital de Seguridad, orienta y acompaña a quienes han sufrido hurtos, estafas, amenazas, lesiones personales o daño a bienes.

El servicio de Aide permite que la ciudadanía conozca las rutas formales para poner en conocimiento de las autoridades hechos delictivos. La orientación se brinda telefónicamente a través del número (601) 377 9595, extensión 1137, donde el equipo asesora sobre los pasos a seguir para formalizar la denuncia.

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El equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE) brinda apoyo telefónico a las víctimas de delitos en Bogotá para facilitar la presentación de denuncias sin necesidad de desplazarse - crédito Secretaría de Seguridad

No se requiere desplazamiento inicial hasta puntos de atención, lo que facilita el acceso a la justicia para los afectados.

La Secretaría de Seguridad explicó que el proceso de denuncia es esencial para que las autoridades actúen según las circunstancias de cada caso. El acompañamiento de Aide abarca distintos tipos de delitos frecuentes en la ciudad, y el equipo informa sobre los procedimientos disponibles para cada situación. El acceso a este servicio busca fortalecer la confianza ciudadana en la denuncia y la acción estatal, sin incrementar las preocupaciones.

El canal se mantiene habilitado para toda la ciudadanía de Bogotá que haya sido afectada por hechos delictivos y requiera guía sobre cómo proceder ante las autoridades.

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