BID alerta por caída de la inversión en Colombia y la vincula con un menor crecimiento económico

La inversión en Colombia perdió participación frente al PIB durante las últimas dos décadas, según el representante del BID- crédito Colprensa

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La economía colombiana enfrenta una dificultad que va más allá de las cifras de crecimiento: la inversión perdió peso de manera marcada durante las últimas dos décadas. Para Ramiro López-Ghio, representante del Grupo BID en Colombia, recuperar ese componente resulta fundamental si el país quiere volver a sostener ritmos de expansión cercanos al 4%.

El planteamiento fue expuesto el jueves 27 de agosto durante el foro Una nueva era para el Caribe colombiano, organizado por El Tiempo y Portafolio. Allí, el representante del organismo internacional explicó que el menor dinamismo reciente tiene entre sus causas la reducción de la inversión y los bajos resultados de productividad.

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Ramiro López-Ghio durante su intervención en el foro Una nueva era para el Caribe colombiano, realizado en Barranquilla - crédito BID

El país tuvo un desempeño destacado entre 2000 y 2019. En ese periodo, la economía colombiana creció a una tasa promedio de 3,8%, por encima del 2,4% registrado por América Latina. Sin embargo, ese comportamiento perdió fuerza y ahora el desafío consiste en encontrar nuevos motores que permitan mantener el crecimiento y hacerlo más inclusivo. López-Ghio relacionó parte de aquella expansión con el comportamiento de las materias primas. “Básicamente eso ha sido porque este crecimiento ha estado muy asociado a los precios de commodities, como por ejemplo el petróleo”, afirmó.

“Entonces, lo que tenemos aquí es que es un crecimiento que de alguna manera no ha sido sostenido en el tiempo y es donde tenemos que trabajar fuerte para tener un crecimiento sostenido e inclusivo”, señaló. En su análisis, la productividad aparece como otro punto crítico. “Colombia ha crecido en función de la acumulación de los factores y lo que requerimos para ese crecimiento sea sostenido en el tiempo son aumentos de la productividad”, afirmó.

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El cambio en la inversión es uno de los datos que más preocupa al organismo. “La inversión se redujo fuertemente en Colombia, de un 25 por ciento que teníamos sobre el PIB en a mediados de los 2000 a cerca del 7 por ciento en la actualidad”, aseguró López-Ghio. “Ahí tenemos una buena explicación de por qué el crecimiento ha sido lento los últimos años. Ha sido por la falta de inversión”, sostuvo.

El turismo, la logística y la energía hacen parte de los sectores que el BID identifica como oportunidades para diversificar el crecimiento de la región - crédito Daniel Arenas / Parques Nacionales Naturales

Para López-Ghio, alcanzar nuevamente tasas de crecimiento cercanas al 4% es importante para ampliar las oportunidades, reducir la pobreza y avanzar frente a la desigualdad. Durante su intervención, el funcionario insistió en que Colombia debe encontrar factores distintos a los que impulsaron el crecimiento de años anteriores. El propósito, según explicó, es construir una expansión económica que no dependa de ciclos externos y que permita sostener mejores resultados en el tiempo para distintos sectores de la población.

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El ingreso por habitante también muestra la distancia que mantiene Colombia frente a economías desarrolladas. Según el representante del BID, el ingreso per cápita nacional equivale al 35% del promedio de la OCDE.

La internacionalización aparece como otra pieza de la estrategia. Colombia mantiene una alta concentración de sus exportaciones en productos como petróleo, carbón, café y flores. Además, 20 empresas concentran el 50% de las exportaciones, un escenario que, según López-Ghio, muestra la necesidad de ampliar la conexión del país con otros mercados.

El Caribe colombiano concentra el 85% de la capacidad portuaria del país y cuenta con activos estratégicos para el desarrollo económico -crédito página web del Puerto de Barranquilla

En esa discusión, el Caribe colombiano ocupa una posición relevante. El representante del BID destacó que el 85% de la capacidad portuaria del país está ubicada en esta región, que además cuenta con activos relacionados con logística, energía, innovación, talento y turismo. La apuesta por aprovechar esas capacidades permitiría diversificar las fuentes de crecimiento y reducir la dependencia de los precios de los commodities. Para el organismo, el desafío está en convertir esas ventajas en mayor inversión, productividad y oportunidades económicas.

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López-Ghio cerró su intervención con un mensaje sobre el potencial que tiene Colombia para recuperar un crecimiento más dinámico. “Tenemos todo para poder hacerlo, es cuestión de trabajar de la mano. El Banco Interamericano está trabajando fuertemente en Colombia, fuertemente en la región Caribe”, afirmó.