Colombia

Mafe Carrascal ‘encendió’ una pelea con Daniel Briceño al acusarlo de construir mentiras en su contra: “No me voy a dejar”

La representante del Pacto Histórico denunció lo que considera una dinámica de violencia digital mediante la cual se busca desacreditar a determinados liderazgos políticos

Mafe Carrascal habló del mecanismo que la extrema derecha colombiana usa para fabricar mentiras y campañas de desinformación en redes sociales - crédito @MafeCarrascal/X

Guardar

La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, respondió a las acusaciones del congresista Daniel Briceño, del Centro Democrático, que afirmó que la legisladora había confundido a la entidad financiera privada Bancolombia con el Banco de la República en una publicación de la red social X.

Por medio de un video publicado en la misma red social, Carrascal aseguró que la aseveración del legislador haría parte de una narrativa fabricada para deslegitimar su labor política mediante desinformación y ataques personales dirigidos a la oposición y a las mujeres en el ejercicio público.

La controversia inició luego de que Mafe Carrascal escribiera un análisis sobre la variación de las tasas de interés en el país y el anuncio del sector financiero privado de reducirlas en zonas afectadas por un reciente movimiento telúrico.

PUBLICIDAD

- crédito Mafe Carrascal/Facebook - @Danielbricen/X
Mafe Carrascal niega haber confundido a Bancolombia con el Banco de la República, como señaló Daniel Briceño - crédito Mafe Carrascal/Facebook - @Danielbricen/X

En su mensaje original, la congresista señaló: “Es evidente que el comportamiento del Banco de la República y del sector financiero cambia según el gobierno de turno”.

“Durante el gobierno de Gustavo Petro mantuvieron las tasas altas y la banca incumplió, en buena medida, el Pacto por el Crédito. Ahora, incluso con un repunte de la inflación, el Banco mantiene las tasas y el sector financiero anuncia reducciones en las zonas afectadas por el terremoto”, se leyó en dicho mensaje.

Frente a esta postura, el concejal Daniel Briceño reaccionó públicamente argumentando que la representante interpretaba a ambas entidades como una misma institución: “La representante Carrascal cree que Bancolombia es igual a Banco de la República de Colombia”.

PUBLICIDAD

Daniel Briceño cuestionó públicamente el mensaje y afirmó que Carrascal había tratado a Bancolombia y al Banco de la República como si fueran la misma institución - crédito @Danielbricen/X
Daniel Briceño cuestionó públicamente el mensaje y afirmó que Carrascal había tratado a Bancolombia y al Banco de la República como si fueran la misma institución - crédito @Danielbricen/X

La ofensiva de Carrascal y su ‘exposición’ del mecanismo de supuestas mentiras de la derecha

En su respuesta, la congresista negó tajantemente la confusión e indicó que en su redacción utilizó explícitamente la conjunción copulativa para separar las funciones de la banca central de las entidades de la banca privada.

“Escribí que es evidente que el comportamiento del Banco de la República y del sector financiero cambia de acuerdo al gobierno de turno. Banco de la República y, conjunción y, sector financiero, dos actores distintos”, sostuvo Carrascal en un video compartido en la plataforma digital.

La congresista explicó que su intención era comparar la política monetaria y el comportamiento del sector financiero privado en diferentes momentos coyunturales. Según Carrascal, el argumento central abordaba los impactos de las tasas en la economía popular y la redistribución del ingreso.

Daniel Briceño es confirmado como cabeza de lista a la Cámara de Representantes por Bogotá del Centro Democrático para 2026 - crédito Colprensa
Mafe Carrascal denunció lo que considera una dinámica de violencia digital mediante la cual se busca desacreditar a determinados liderazgos políticos por parte de Daniel Briceño - crédito Colprensa

Durante su video, Carrascal calificó la reacción de Briceño como la aplicación de la falacia del “hombre de paja”: “Se inventó que yo había confundido Bancolombia con el Banco de la República. Y ahí empieza el mecanismo. Yo digo ‘A: Briceño dice que dije’; ‘B’ y después me atacan por ‘B’, solo que ‘B’ nunca lo dije”.

Asimismo, la congresista detalló cómo este tipo de contenidos se difunden en las plataformas digitales hasta convertirse en descalificaciones personales.

Señaló que sectores de opinión y usuarios en redes sociales replican las interpretaciones alteradas sin verificar el texto original redactado por los legisladores o que caen en noticia de ‘clickbait’.

“Una cosa es un lapsus y otra cosa es que fabriquen mentiras para atacar nuestro intelecto, para atacarnos de manera personal, para golpear nuestra legitimidad, para golpear nuestros liderazgos, sobre todo cuando somos mujeres. Los ataques a los hombres son completamente distintos”, expresó la congresista.

La congresista Mafe Carrascal defendió la reforma laboral, pero advirtió que esta misma puede ser usada por el sector de la derecha - crédito Mafe Carrascal/Facebook
Mafe Carrascal insistió en que el debate debe centrarse en los argumentos y no en descalificaciones personales relacionadas con la capacidad intelectual de los dirigentes - crédito Mafe Carrascal/Facebook

Carrascal añadió que este tipo de dinámicas buscan reducir la discusión de fondo sobre política monetaria a insultos enfocados en la capacidad intelectual de las cabezas visibles de la política nacional. Para la congresista, esta práctica constituye una forma de violencia digital recurrente que busca silenciar a los voceros de la oposición.

Junto a la publicación de su video, la representante dirigió un mensaje directo al concejal en la plataforma X para exigirle altura en la confrontación de ideas.

“¡NO ME VOY A DEJAR! Daniel Briceño, póngase los pantalones y aprenda a tener altura para el debate. Tan machito para matonear y mentir. Tan pandito para argumentar (sic)”, escribió.

Mafe Carrascal señaló que no se iba a dejar de Daniel Briceño, su colega en Cámara de Representantes - crédito @MafeCarrascal/X
Mafe Carrascal señaló que no se iba a dejar de Daniel Briceño, su colega en Cámara de Representantes - crédito @MafeCarrascal/X

La representante hizo un llamado a las audiencias digitales a contrastar la información y no dar por verídicas las interpretaciones que circulan en las redes sociales sin revisar la fuente primaria de los hechos.

Temas Relacionados

Mafe CarrascalDaniel BriceñoCongresoMentiras en redes socialesNoticias clickbaitColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Recta final para la elección de los nuevos magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema: fueron definidas las listas de candidatos

El Consejo Superior de la Judicatura concretó el listado de aspirantes que serán remitidas al alto tribunal para ocupar cinco vacantes en esa instancia, encargada de investigar penalmente a congresistas y excongresistas

Recta final para la elección de los nuevos magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema: fueron definidas las listas de candidatos

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali - EN VIVO Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico de verdes en el Atanasio Girardot

El cuadro “Azucarero” visitará al “Verdolaga” en uno de los partidos más destacados de la fecha

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali - EN VIVO Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico de verdes en el Atanasio Girardot

River Plate vs. Santa Fe Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Cardenal

El equipo dirigido por Pablo Repetto buscará dar el golpe para entrar en los 8 mejores equipos de América de la “Gran Conquista”

River Plate vs. Santa Fe Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Cardenal

Tragedia en Nepal: el Gobierno de Colombia activó la asistencia consular para los connacionales y expresó su apoyo a las víctimas de la riada

Por su parte, equipos de la Cruz Roja y ayuda internacional, incluida la enviada desde India y Estados Unidos, trabajan en la atención de heridos y la búsqueda de sobrevivientes

Tragedia en Nepal: el Gobierno de Colombia activó la asistencia consular para los connacionales y expresó su apoyo a las víctimas de la riada

Proponen convertir 370.000 postes de alumbrado en Bogotá en una red de sensores y cámaras con recursos de la nueva reforma tributaria

El concejal Juan David Quintero indicó que solo apoyaría la sobretasa al predial para el alumbrado de la ciudad si tiene una duración máxima de diez años, financia infraestructura tecnológica verificable y no mantiene el esquema vigente

Proponen convertir 370.000 postes de alumbrado en Bogotá en una red de sensores y cámaras con recursos de la nueva reforma tributaria
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

ENTRETENIMIENTO

Maroon 5 en Colombia: este es el posible ‘setlist’ y las recomendaciones para ver a la banda norteamericana en el Coliseo Medplus

Maroon 5 en Colombia: este es el posible ‘setlist’ y las recomendaciones para ver a la banda norteamericana en el Coliseo Medplus

Luisa Fernanda W ya está en modo novia y viajó a Barranquilla para probarse su vestido para la boda con Pipe Bueno

Jorge Barón regañó a Kris R. por su canción ‘Gamina’: “Muchas groserías y no se le entiende nada”

El cantante Nelson Velásquez, involucrado en la parranda vallenata en cárcel de Itagüí, aclaró su relación con Gustavo Petro: “Respete mi nombre y mi trayectoria”

Iván Marín aclaró su relación con Lina Tejeiro tras roces en ‘MasterChef Celebrity’: “No creo que haya sido tan fuerte”

Deportes

River Plate vs. Santa Fe Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Cardenal

River Plate vs. Santa Fe Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Cardenal

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali - EN VIVO Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico de verdes en el Atanasio Girardot

América de Cali venció 4-2 a Junior de Barranquilla y es el nuevo líder del fútbol colombiano: así fue el partido

Richard Ríos despertó el interés de la liga en Arabia Saudita y Benfica estaría dispuesto a dejarlo ir

La eliminación del Deportes Tolima prolonga a 10 años la ausencia de Colombia en cuartos de final de Copa Libertadores