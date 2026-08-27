Mafe Carrascal ‘encendió’ una pelea con Daniel Briceño al acusarlo de construir mentiras en su contra: “No me voy a dejar”

Mafe Carrascal habló del mecanismo que la extrema derecha colombiana usa para fabricar mentiras y campañas de desinformación en redes sociales - crédito @MafeCarrascal/X

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La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, respondió a las acusaciones del congresista Daniel Briceño, del Centro Democrático, que afirmó que la legisladora había confundido a la entidad financiera privada Bancolombia con el Banco de la República en una publicación de la red social X.

Por medio de un video publicado en la misma red social, Carrascal aseguró que la aseveración del legislador haría parte de una narrativa fabricada para deslegitimar su labor política mediante desinformación y ataques personales dirigidos a la oposición y a las mujeres en el ejercicio público.

La controversia inició luego de que Mafe Carrascal escribiera un análisis sobre la variación de las tasas de interés en el país y el anuncio del sector financiero privado de reducirlas en zonas afectadas por un reciente movimiento telúrico.

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Mafe Carrascal niega haber confundido a Bancolombia con el Banco de la República, como señaló Daniel Briceño - crédito Mafe Carrascal/Facebook - @Danielbricen/X

En su mensaje original, la congresista señaló: “Es evidente que el comportamiento del Banco de la República y del sector financiero cambia según el gobierno de turno”.

“Durante el gobierno de Gustavo Petro mantuvieron las tasas altas y la banca incumplió, en buena medida, el Pacto por el Crédito. Ahora, incluso con un repunte de la inflación, el Banco mantiene las tasas y el sector financiero anuncia reducciones en las zonas afectadas por el terremoto”, se leyó en dicho mensaje.

Frente a esta postura, el concejal Daniel Briceño reaccionó públicamente argumentando que la representante interpretaba a ambas entidades como una misma institución: “La representante Carrascal cree que Bancolombia es igual a Banco de la República de Colombia”.

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Daniel Briceño cuestionó públicamente el mensaje y afirmó que Carrascal había tratado a Bancolombia y al Banco de la República como si fueran la misma institución - crédito @Danielbricen/X

La ofensiva de Carrascal y su ‘exposición’ del mecanismo de supuestas mentiras de la derecha

En su respuesta, la congresista negó tajantemente la confusión e indicó que en su redacción utilizó explícitamente la conjunción copulativa para separar las funciones de la banca central de las entidades de la banca privada.

“Escribí que es evidente que el comportamiento del Banco de la República y del sector financiero cambia de acuerdo al gobierno de turno. Banco de la República y, conjunción y, sector financiero, dos actores distintos”, sostuvo Carrascal en un video compartido en la plataforma digital.

La congresista explicó que su intención era comparar la política monetaria y el comportamiento del sector financiero privado en diferentes momentos coyunturales. Según Carrascal, el argumento central abordaba los impactos de las tasas en la economía popular y la redistribución del ingreso.

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Mafe Carrascal denunció lo que considera una dinámica de violencia digital mediante la cual se busca desacreditar a determinados liderazgos políticos por parte de Daniel Briceño - crédito Colprensa

Durante su video, Carrascal calificó la reacción de Briceño como la aplicación de la falacia del “hombre de paja”: “Se inventó que yo había confundido Bancolombia con el Banco de la República. Y ahí empieza el mecanismo. Yo digo ‘A: Briceño dice que dije’; ‘B’ y después me atacan por ‘B’, solo que ‘B’ nunca lo dije”.

Asimismo, la congresista detalló cómo este tipo de contenidos se difunden en las plataformas digitales hasta convertirse en descalificaciones personales.

Señaló que sectores de opinión y usuarios en redes sociales replican las interpretaciones alteradas sin verificar el texto original redactado por los legisladores o que caen en noticia de ‘clickbait’.

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“Una cosa es un lapsus y otra cosa es que fabriquen mentiras para atacar nuestro intelecto, para atacarnos de manera personal, para golpear nuestra legitimidad, para golpear nuestros liderazgos, sobre todo cuando somos mujeres. Los ataques a los hombres son completamente distintos”, expresó la congresista.

Mafe Carrascal insistió en que el debate debe centrarse en los argumentos y no en descalificaciones personales relacionadas con la capacidad intelectual de los dirigentes - crédito Mafe Carrascal/Facebook

Carrascal añadió que este tipo de dinámicas buscan reducir la discusión de fondo sobre política monetaria a insultos enfocados en la capacidad intelectual de las cabezas visibles de la política nacional. Para la congresista, esta práctica constituye una forma de violencia digital recurrente que busca silenciar a los voceros de la oposición.

Junto a la publicación de su video, la representante dirigió un mensaje directo al concejal en la plataforma X para exigirle altura en la confrontación de ideas.

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“¡NO ME VOY A DEJAR! Daniel Briceño, póngase los pantalones y aprenda a tener altura para el debate. Tan machito para matonear y mentir. Tan pandito para argumentar (sic)”, escribió.

Mafe Carrascal señaló que no se iba a dejar de Daniel Briceño, su colega en Cámara de Representantes - crédito @MafeCarrascal/X

La representante hizo un llamado a las audiencias digitales a contrastar la información y no dar por verídicas las interpretaciones que circulan en las redes sociales sin revisar la fuente primaria de los hechos.