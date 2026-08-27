Turismo en Colombia: Estados Unidos, Venezuela y México lideran las visitas en 2026

El tráfico aéreo en Colombia alcanzó 29 millones de pasajeros entre enero y junio de 2026, con un crecimiento de 5,5% frente al mismo periodo de 2025 -crédito Pixabay

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El turismo sigue ganando peso en la economía colombiana y las cifras de visitantes extranjeros muestran cuáles son los mercados que más están llegando al país.

Entre enero y julio de 2026, Estados Unidos encabezó la lista de nacionalidades que más visitaron Colombia, seguido por Venezuela y México.

La información fue entregada por Paula Cortés, presidente de la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato), durante el 30° Congreso del gremio. Después de los tres primeros países aparecen Ecuador, Perú, Brasil, Chile, España, Costa Rica y Argentina, que completan el grupo de los diez principales mercados emisores de turistas hacia Colombia.

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Paula Cortés, presidente de Anato, destacó el crecimiento del turismo internacional y el impacto económico de los visitantes que llegan al país- crédito Anato

El movimiento de viajeros está acompañado por un aumento en el gasto. Cortés aseguró que los turistas que llegan al país generaron $54,7 billones, con un crecimiento de 8,4 %. Según explicó, este comportamiento refuerza la importancia de atraer visitantes internacionales por el impacto que tienen sobre la economía.

“Los turistas que llegan a nuestro país están gastando $54,7 billones, con un crecimiento de 8,4 %. Por eso es que insistimos en que también es importante que los extranjeros o los turistas no residentes lleguen a nuestro país, porque dejan un gasto superior al que se hace en Colombia internamente y al que tienen los colombianos saliendo al exterior”, expresó Cortés.

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El flujo turístico también funciona en sentido contrario. De acuerdo con la presidente de Anato, Estados Unidos, España y Panamá son los destinos que más visitan los colombianos. Después aparecen México, República Dominicana, Ecuador, Perú, Chile, Brasil y Canadá.

Anato planteó fortalecer la seguridad, la infraestructura, la promoción internacional y la formalización como parte de sus propuestas para el sector turístico- crédito Turismo City

Durante el encuentro del sector, Cortés destacó el peso que adquirió el turismo. La dirigente sostuvo que la industria ya supera al carbón y al café y que representa una parte importante de los ingresos provenientes del petróleo. Otro indicador muestra el movimiento que ha tenido el sector durante 2026. Entre enero y junio, Colombia registró 29 millones de pasajeros en vuelos, una cifra 5,5 % superior a la del mismo periodo de 2025. Del total, 16,4 millones correspondieron a operaciones nacionales y 12,6 millones a internacionales.

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El tráfico nacional aumentó 6,1 %, mientras que el internacional tuvo un crecimiento de 4,8 %. Los resultados reflejan movilidad aérea hacia destinos internacionales. Más allá de las cifras actuales, Anato planteó sus prioridades para el próximo gobierno, que estará al frente del país entre 2026 y 2030. Cortés propuso consolidar el turismo como una política de Estado y avanzar en competitividad, productividad, infraestructura y conectividad.

La dirigente identificó cinco asuntos que considera fundamentales para fortalecer la actividad: seguridad, fortalecimiento de Fontur, reducción de la informalidad, promoción internacional de Colombia como destino turístico y desarrollo de tecnología y estadísticas relacionadas con el mercado. “El turismo debe ser una política de Estado. No podemos estar cada cuatro años, cuando hay un cambio de gobierno, en un cambio de política. Que no se hagan cambios drásticos cada cuatro años, porque si no es muy difícil que el turismo siga creciendo al paso que queremos”, dijo.

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Estados Unidos se mantiene como el principal mercado emisor de turistas hacia Colombia entre enero y julio de 2026 -crédito Colprensa

La petición se plantea en un momento de crecimiento del turismo internacional. Cortés señaló que durante el primer trimestre de 2026 se registraron 307 millones de turistas internacionales en el mundo, 2 % más que en el mismo periodo de 2025. Para Colombia, la dirigente destacó además el papel del turismo como fuente de divisas y empleo. Según sus cifras, la actividad ocupa el segundo renglón en generación de divisas para el país y emplea cerca de un millón de personas.

Las proyecciones internacionales también apuntan a una expansión del sector durante este año. Para 2026 se espera que la industria movilice US$12 billones, lo que representaría un crecimiento de 3,4 % frente a 2025 y equivaldría al 9,9 % del PIB mundial.

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