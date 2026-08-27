Precio del dólar en Colombia tiene a miles de empresarios pagando doble: “Los ingresos se han caído de una manera dramática”

Javier Díaz Molina, presidente de Analdex, dijo que Colombia enfrenta "desafíos ante la actual situación cambiaria, especialmente para los exportadores y productores nacionales que compiten con importaciones" - crédito Analdex

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La economía colombiana atraviesa un periodo de tensión para su sector exportador y productivo, marcado por la apreciación del peso frente al dólar y el incremento de los costos internos. El escenario afecta tanto a los que venden en el exterior como a los productores nacionales que compiten con bienes importados.

Y es que el impacto, según advierten los gremios empresariales, es doble: la rentabilidad de las exportaciones se reduce, mientras se incrementa la presión sobre la industria local por la mayor competitividad de los productos extranjeros. Precisamente, el presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), Javier Díaz Molina, por medio de un video, enfatizó que el actual nivel de la tasa de cambio facilita el ingreso de importaciones a precios más bajos, situación que incrementa la competencia sobre los fabricantes colombianos.

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“La economía colombiana vive una situación difícil en materia cambiaria, particularmente para los exportadores, pero no solamente para ellos, también los productores nacionales que compiten con importados están siendo desplazados del mercado nacional por las importaciones, importaciones que resultan muy baratas con este nivel actual de la tasa de cambio”, detalló el dirigente.

Remarcó que la coyuntura afecta los ingresos de las empresas, ya que mientras los costos internos han crecido, los ingresos provenientes tanto de ventas nacionales como de exportaciones han caído. “Mientras al productor nacional y el exportador, los costos ya han crecido de manera extraordinaria, los ingresos se han caído de una manera dramática”, advirtió Díaz al señalar que la situación profundiza las dificultades de competitividad del aparato productivo colombiano.

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El dólar en Colombia cerró en promedi ode $3.118,29 en la jornada del 26 de agosto de 2026 - crédito Dado Ruvic/Reuters

La preocupación de Analdex apunta a que el tema cambiario no puede analizarse de manera aislada. Díaz recalcó que el déficit fiscal y el endeudamiento externo son factores que inciden directamente sobre el comportamiento de la tasa de cambio.

“¿Cómo cerrar la brecha en materia de déficit fiscal en materia de endeudamiento externo para lograr que el banco de la República empiece a bajar tasas de interés y no siga ese flujo de divisas provenientes del exterior que vienen a rentar en Colombia, dado el diferencial de tasas?”, cuestionó el presidente del gremio exportador.

Diferencial de tasas

Insistió en que el diferencial de tasas de interés (la del Banco de la República está en 12%) incentiva la llegada de capitales externos, lo que aprecia aún más el peso y encarece la posición de los exportadores. Ante este panorama, Analdex considera que las soluciones requieren una combinación de acciones inmediatas y otras de mediano plazo. “Las medidas urgentes son de inmediato plazo. Hay que tomarlas de inmediato. Hay otras que van a tomar más tiempo, pero las de inmediato son fundamentales y las queremos discutir con el gobierno en el Congreso Nacional de Exportadores”, expresó Díaz.

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La problemática de la competitividad empresarial se ha agudizado por el costo relativo de los productos importados. Javier Díaz Molina advirtió sobre el riesgo de pérdida de participación de los productores nacionales en el mercado interno, dada la facilidad con la que los bienes extranjeros ingresan a precios más bajos. Esta situación, además, genera una presión adicional sobre los márgenes de las empresas, que ven cómo al aumento de los costos se suma el estancamiento o caída de sus ingresos.

Debilidades estructurales del sector exportador

Por su parte, la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, advirtió que la apreciación del peso frente al dólar expone las debilidades estructurales del sector exportador colombiano. “La reevaluación está haciendo visible un problema estructural: que exportar desde Colombia sigue siendo costoso”, afirmó Lacouture.

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Las exportaciones de Colombia en junio de 2026 alcanzaron los USD4.233,5 millones, lo que representa un crecimiento anual del 7,0% frente a junio de 2025, según las cifras oficiales del Dane - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Anotó que el país requiere actuar en dos niveles: atender la urgencia de los exportadores y avanzar en reformas que reduzcan los costos de fondo.

Por medio de un video, Lacouture, exministra de Comercio, Industria y Turismo, insistió en que se deben crear herramientas inmediatas para evitar que los exportadores pierdan mercados que han tomado años en conquistar. “Se debe construir herramientas que acompañen urgente a los exportadores, especialmente a los sectores de incentivos en empleo, para evitar que pierdan mercados que tomó años conquistar”, explicó.

Dentro los factores que ve la dirigente identifica como limitantes para la competitividad destacan:

Altos costos de la energía.

Infraestructura insuficiente.

Inseguridad.

Dificultades de acceso al crédito.

Procesos aduaneros poco ágiles.

Inestabilidad jurídica y una carga excesiva de trámites.

“Esta combinación reduce los márgenes, frena la inversión y debilita la capacidad de competir”, puntualizó Lacouture al destacar que “un dólar alto puede dar oxígeno temporal, pero no reemplaza la productividad. Y un dólar bajo no debería poner en riesgo la permanencia de nuestras empresas en los mercados internacionales”.

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Habló también la importancia de una agenda público-privada orientada a reducir el “costo país”, incorporar tecnología, fortalecer el talento y promover la innovación como ejes centrales para mejorar la competitividad. “No podemos administrar el dólar, pero sí podemos administrar nuestra competitividad”, precisó.

En el corto plazo, María Claudia Lacouture alertó sobre el impacto de variables adicionales que presionan a los exportadores. Señaló el aumento de los fletes internacionales, el alza de insumos, el incremento del salario mínimo, el encarecimiento de los costos laborales y las tasas de interés. “Son múltiples variables las que están generando una presión importante que hay que mirar de forma direccionada al sector exportador para trabajar mancomunadamente entre el sector público y el sector privado”, expresó.

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María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de AmCham Colombia, manifestó que "el sector exportador de Colombia necesita una estrategia estructural que le permita fortalecer su competitividad y evitar que el trabajo de años en la conquista de mercados internacionales se pierde por factores que van más allá de la revaluación que hoy tiene el peso" - crédito @mclacouture

De acuerdo con sus estimaciones, en la actualidad son más de 3.500 empresas colombianas exportan de modo permanente. La estabilidad de ese grupo depende de la capacidad del país para estructurar una propuesta de largo plazo que garantice condiciones de competitividad. “El Gobierno tiene todas las herramientas y la voluntad también de trabajar en estas acciones público-privadas que son indispensables y que pueden generarse una presión que puede llevar a que todo este esfuerzo de las más de tres mil quinientas empresas que están exportando constantemente se debilite y disminuyamos esas exportaciones”, concluyó.

Magnitud de la revaluación del peso colombiano

El análisis de las cifras recientes revela la magnitud del impacto. Según la Encuesta de Opinión Empresarial (EOE) de Fedesarrollo correspondiente a julio de 2026, el Índice de Confianza Comercial (ICCO) se ubicó en 27,5%, lo que representa una disminución mensual de 1,1 puntos porcentuales (pp) respecto de junio. A diferencia del comercio, el Índice de Confianza Industrial (ICI) repuntó hasta 6,1%, con un alza de 6,2 pp frente al mes previo.

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La directora ejecutiva de Fedesarrollo, Marcela Meléndez, explicó que “el comportamiento del comercio estuvo marcado por un mayor volumen de existencias y menores expectativas sobre la economía. En contraste, el sector industrial repuntó gracias a una reducción en los inventarios acumulados y a un incremento en el volumen actual de pedidos”.

Rentabilidad del sector exportador

El balance de rentabilidad para el sector exportador, según el módulo trimestral de exportaciones de la EOE, se ubicó en -48,1% durante el segundo trimestre de 2026. Esta cifra representa una caída de 10,1 pp frente al trimestre anterior y evidencia el peso de la tasa de cambio peso-dólar. Los empresarios identificaron a la tasa de cambio como el factor más desfavorable para sus operaciones, con un saldo negativo de -59,8%.

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En contraste, el sistema Plan Vallejo se mantuvo como el mecanismo más favorable para el sector exportador, con un balance positivo de 12,0%. Las expectativas sobre el valor exportado a tres meses se situaron en 12,3%, y el 27,4% de los industriales consultados anticipa un incremento en sus ventas externas en el corto plazo.