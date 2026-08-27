Colombia

Fedegán pide plan urgente al Gobierno por El Niño: reportan casi 10.000 reses muertas y pérdidas millonarias en el sector

Los departamentos de Cesar, La Guajira, Sucre, Atlántico y Magdalena suman 8.508 animales muertos y cerca de un millón de hectáreas comprometidas, de acuerdo con el reporte preliminar presentado por la federación ganadera

La sequía causó 9.865 muertes de bovinos, 333.228 animales desplazados y cerca de 2,2 millones de hectáreas afectadas entre junio y agosto de 2026, según Fedegán - crédito EFE
La sequía causó 9.865 muertes de bovinos, 333.228 animales desplazados y cerca de 2,2 millones de hectáreas afectadas entre junio y agosto de 2026, según Fedegán - crédito EFE
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Un balance de Fedegán presentado al Ministerio de Agricultura detalla que entre el 1 de junio y el 1 de agosto de 2026 la sequía generó 9.865 muertes de bovinos, 333.228 animales desplazados y cerca de 2,2 millones de hectáreas afectadas.

La región Caribe concentra la mayor parte del daño: departamentos como Cesar, La Guajira, Sucre, Atlántico y Magdalena reúnen 8.508 animales muertos y casi un millón de hectáreas comprometidas.

El documento advierte que las cifras son preliminares y podrían aumentar, debido al subregistro en zonas rurales y porque el fenómeno climático continúa. De acuerdo con Fedegán, $11.000 millones del total de las pérdidas corresponden a la caída en la producción de carne, leche y derivados, lo que agrava el panorama para miles de familias ganaderas.

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Solicitud formal y respuesta pendiente

La solicitud de Fedegán fue formalizada el 25 de agosto mediante una carta dirigida al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, con el respaldo de la junta directiva del gremio.

En el texto, el presidente ejecutivo, José Félix Lafaurie Rivera, planteó la urgencia de un paquete de medidas inmediatas y estructurales para proteger el hato y el patrimonio de los productores.

La región Caribe concentró la mayor afectación por la sequía, con 8.508 bovinos muertos y casi un millón de hectáreas comprometidas en departamentos como Cesar, La Guajira, Sucre, Atlántico y Magdalena - crédito Reuters
La región Caribe concentró la mayor afectación por la sequía, con 8.508 bovinos muertos y casi un millón de hectáreas comprometidas en departamentos como Cesar, La Guajira, Sucre, Atlántico y Magdalena - crédito Reuters

“La experiencia histórica demuestra que esta preocupación está plenamente justificada”, señala la misiva, que califica a El Niño y La Niña como “un riesgo estructural para la ganadería colombiana”. Hasta el momento, el Ministerio no ha emitido respuesta pública ni cronograma de implementación.

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Medidas de choque propuestas por Fedegán

En el corto plazo, Fedegán solicitó al Gobierno cuatro acciones prioritarias:

  • Reactivar una red temporal de bodegas ganaderas para distribuir suplementos y forrajes a precios de contingencia, coordinada con otras agremiaciones y la agroindustria.
  • Cofinanciar el transporte de alimento e insumos hacia las zonas más afectadas, con énfasis en el Caribe, Tolima, Huila y los Santanderes.
  • Agilizar el crédito para infraestructura de agua (pozos, reservorios, riego y paneles solares), facilitando acceso a tasas preferenciales y rutas de emergencia.
  • Transformar la respuesta ante incendios forestales en Tolima —donde ya se han visto afectadas 21.000 hectáreas en 2026— en una estrategia permanente de prevención, con bomberos rurales, drones y restricciones a quemas.
Fedegán advirtió que las cifras de la sequía son preliminares por el subregistro rural y estimó en $11.000 millones las pérdidas por la caída en la producción de carne, leche y derivados - crédito @jflafaurie / X
Fedegán advirtió que las cifras de la sequía son preliminares por el subregistro rural y estimó en $11.000 millones las pérdidas por la caída en la producción de carne, leche y derivados - crédito @jflafaurie / X

Fedegán enfatizó que estas medidas deben priorizarse en las regiones con mayor afectación, para evitar una expansión del daño y mitigar la presión sobre los productores más vulnerables.

Propuestas de mediano y largo plazo para el sector ganadero

Más allá de la emergencia, la federación planteó tres frentes estratégicos que buscan reducir la vulnerabilidad del sector ante futuros eventos climáticos extremos:

  • Producción extraordinaria de forrajes en predios con sistemas de riego, mediante alianzas temporales que permitan construir reservas de alimento antes de la próxima sequía.
  • Articulación entre ICA y Fedegán-FNG para reforzar el manejo del agua, la provisión de sombra, el ajuste de carga animal y la suplementación, así como facilitar decisiones oportunas sobre movimiento o descarte de reses.
  • Creación de un programa nacional de reservas estratégicas de alimento bovino, con inventarios rotativos y reglas claras para su activación inmediata ante alertas climáticas.

José Félix Lafaurie Rivera propuso además fortalecer sistemas silvopastoriles, bancos de forraje, cosecha y almacenamiento de agua, y conservación de suelos. Sostuvo que la integración de información de Ideam, Fedegán-FNG, ICA y autoridades locales en un tablero de riesgo ganadero permitiría anticipar déficits de agua y forraje y activar respuestas preventivas.

Desde 2009, El Niño, La Niña y otros eventos climáticos dejaron más de 472.000 bovinos muertos y 7,5 millones de animales desplazados, con el Caribe como la región más vulnerable - crédito Reuters
Desde 2009, El Niño, La Niña y otros eventos climáticos dejaron más de 472.000 bovinos muertos y 7,5 millones de animales desplazados, con el Caribe como la región más vulnerable - crédito Reuters

“Debe fortalecerse el seguro agropecuario y avanzar en instrumentos paramétricos que permitan atender pérdidas asociadas con sequías, temperaturas extremas e incendios”, afirmó Lafaurie Rivera, subrayando la importancia de una política pública sostenida para el sector.

El fenómeno de El Niño, un riesgo repetido con saldo creciente

Según la serie consolidada por Fedegán, desde 2009 los fenómenos de El Niño, La Niña y otros eventos climáticos han dejado más de 472.000 bovinos muertos y 7,5 millones de animales desplazados en el país. El episodio más grave fue La Niña 2010-2011, con 160.965 muertes de bovinos, mientras que El Niño 2009-2010 dejó 73.927 reses muertas y pérdidas por $1,96 billones de la época.

El gremio subrayó que el costo de las sequías no se limita a la mortalidad animal, pues involucra reducción de la producción, deterioro de praderas y afectaciones al patrimonio de los productores. El Caribe se consolidó como la región más vulnerable, con cifras que superan el 80% de la mortalidad registrada en los episodios recientes.

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