Colombia

Jorge Barón regañó a Kris R. por su canción ‘Gamina’: “Muchas groserías y no se le entiende nada”

El famoso presentador expresó su sorpresa por la popularidad del tema y cuestionó la letra explícita, señalando que su generación no se identifica con este tipo de mensajes en la música urbana actual

: El presentador criticó la falta de vocalización y el lenguaje de 'Gamina', el tema del trapero paisa, y llamó a las nuevas generaciones a consumir música con otros valores - crédito @jorgebarontv/ TikTok

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La reacción de Jorge Barón al escuchar “Gamina”, el tema viral de Kris R., ha generado conversación y debate tanto en medios como en redes sociales. El experimentado presentador, referente indiscutible de la televisión musical colombiana, se sumó a quienes opinan sobre el fenómeno de la canción, que destaca por un lenguaje explícito y callejero poco habitual en los escenarios tradicionales del espectáculo nacional.

El video en el que Barón reacciona a la canción rápidamente se hizo viral. Su sorpresa fue evidente desde los primeros segundos y así lo expresó al público: “Primero, yo no entiendo nada de lo que dice el tipo (...) A Kris, que dicen que es paisa, pero no le veo el paisa por ningún lado, porque hay otros cantantes paisas que se les entiende; el problema es que no se le entiende, no vocaliza muy bien este muchacho, pero ese es el estilo”, comentó.

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Aunque la canción figura entre las más reproducidas del país, el presentador dejó claro que su perplejidad no era solo por el contenido, sino por la forma en que Kris R. interpreta y articula el mensaje.

Jorge Barón pidió a Kris R. “vocalizar y reflexionar” tras escuchar el polémico éxito 'Gamina' - crédito montaje Colprensa - cortesía Breakfast Live
Jorge Barón pidió a Kris R. “vocalizar y reflexionar” tras escuchar el polémico éxito 'Gamina' - crédito montaje Colprensa - cortesía Breakfast Live

Gamina, lanzada dentro del álbum El Trap de Kolombia, es actualmente uno de los temas más reproducidos en Colombia, aunque en el ranking oficial de Spotify para el 21 de agosto aparecía en el segundo lugar del Top 50 nacional. La canción ha encendido la polémica por su letra cargada de referencias sexuales, fiestas, consumo de sustancias y ostentación. Entre sus frases más comentadas figuran: “Usted es una bandida, una gamina, yo fui el que le invertí, la volví fina Ja”, o “perrota, si hay tussi, se bota, quién la viera con esa carita esperando quién le rota”, así como menciones a marcas y ambientes urbanos.

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Jorge Barón, que ha dedicado más de cinco décadas a difundir y presentar artistas de todos los géneros en Colombia, se detuvo en las implicancias de la letra y el estilo de la canción. “Para los que somos parte de la generación del 48, esas letras no nos cuadran, son muchas groserías, por Dios. A las nuevas generaciones hay que inculcarles otras cosas”, reflexionó.

El presentador expresó que no solo le sorprendió la letra, sino también la dificultad para entender lo que decía Kris R. en la canción - crédito (Instagram/krisrofficial)
El presentador expresó que no solo le sorprendió la letra, sino también la dificultad para entender lo que decía Kris R. en la canción - crédito (Instagram/krisrofficial)

“No, mucho licor; a las nuevas generaciones hay que inculcarles otras cosas, pero a toda hora licor, no. Esta cancioncita no sé por qué está en primer lugar en toda Colombia. Muchachos, reflexionemos. Mejor música para la gente joven”, añadió el presentador.

El presentador, nacido en Ibagué en 1948, es conocido por su histórica labor en El Show de las Estrellas, programa que ha recorrido el país llevando conciertos a lugares poco acostumbrados a grandes espectáculos y que lo hizo merecedor de un récord Guinness como el presentador musical con mayor trayectoria en la televisión. Su reacción a Gamina es interpretada por muchos como el choque entre dos mundos: el de la televisión tradicional y el de la nueva música urbana colombiana, que hoy impone sus códigos y temáticas.

El propio Barón admitió que, aunque no se siente cómodo con ese tipo de letras y estilos, entiende que forman parte de una expresión generacional distinta a la suya. “Ese es el estilo”, aceptó, aunque insistió en que le costó entender lo que decía el artista debido a la falta de vocalización. “No se le entiende, no vocaliza muy bien este muchacho, pero ese es el estilo”, reiteró en su video.

Jorge Barón expresó su optimismo sobre la recuperación del político, calificándolo como un símbolo para el país - crédito redes sociales
El presentador recalcó la importancia de ofrecer mejores referencias musicales a la juventud y criticó la normalización del consumo de licor en las letras actuales - crédito redes sociales

La reacción del presentador generó miles de reacciones en redes sociales, donde se sumaron internautas que dejaron sus opiniones. “menos mal q no ha escuchado bobadita”, “está es la nueva generación, Jorgito”, “¿En serio hay gente que le gusta esa música?“, ”Entonces no hay patadita de la buena suerte para Kris", “Horrible esa canción 😫“, ”Como así? Kris R no es un meme?“, (Sic), son los comentarios en el video de Jorge Barón.

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