Maroon 5 en Colombia: este es el posible ‘setlist’ y las recomendaciones para ver a la banda norteamericana en el Coliseo Medplus

Maroon 5 inicia en Bogotá la etapa latinoamericana de su gira 'Love Is Like World Tour' este jueves 27 de agosto, en el Coliseo Medplus - crédito DF ALL ACCESS

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Maroon 5 inicia este jueves 27 de agosto la etapa latinoamericana de su gira Love Is Like World Tour en Bogotá. La banda estadounidense llega a la capital para presentar su octavo álbum de estudio, Love Is Like, lanzado en agosto de 2025.

Este trabajo discográfico, que marca el regreso del grupo a los escenarios tras cuatro años de ausencia discográfica, fusiona elementos de pop, R&B y hip-hop, contando con colaboraciones destacadas de artistas como Lil Wayne, Sexyy Red y la integrante de BLACKPINK, Lisa.

El Coliseo Medplus recibe a la agrupación en un concierto que marca su reencuentro con el público colombiano luego de una década. Hasta ahora, el grupo se había presentado dos veces en Bogotá: la primera en 2008 en el antiguo Coliseo Cubierto El Campín —actual Movistar Arena— como parte del It Won’t Be Soon Before Long Tour.

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Posteriormente, en 2016, la banda regresó al país para un concierto en el parqueadero del Parque Salitre Mágico, durante el Maroon V Tour. Aunque existieron planes para una nueva visita en 2020, la pandemia de covid-19 obligó a su cancelación.

La apertura de puertas en el Coliseo Medplus está programada para las 5:00 p. m. Los organizadores establecieron la presentación de Mailbox, alias artístico del productor e ingeniero de sonido de la banda, Noah Passovoy, para las 8:00 p. m., mientras que el espectáculo principal comenzará a las 9:00 p. m.

La apertura de puertas en el Coliseo Medplus será a las 5:00 p. m., con Mailbox a las 8:00 p. m. y Maroon 5 a las 9:00 p. m. - crédito Páramo Presenta

La organización a cargo de Páramo Presenta anunció que no se permitirá el ingreso de armas, cadenas, accesorios con taches, paraguas, artículos inflables, banderas, cámaras de fotografía o video, tabletas, trípodes, cigarrillos, vaporizadores, encendedores, alimentos, bebidas, mascotas, drones y camisetas alusivas a equipos de fútbol.

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Por el contrario, los asistentes pueden ingresar con morrales o bolsos que no superen las dimensiones de 30x30x15 centímetros, bolsas de mano pequeñas (máximo 11x16 centímetros), canguros, bloqueador solar, gafas de sol, impermeables, baterías externas para celulares, gel antibacterial (máximo 100 mililitros) y kits de maquillaje siempre que no incluya espejos, vidrios, tijeras o pinzas.

Para el concierto está prohibido el ingreso de armas, cámaras, drones, alimentos, bebidas, mascotas y camisetas de equipos de fútbol al concierto de Maroon 5 - crédito Páramo Presenta

La organización recomienda priorizar la hidratación y alimentación. Asimismo, advierte que el acceso está prohibido para personas en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicoactivas. Respecto a condiciones especiales de ingreso, los menores de edad entre 14 y 18 años deberán asistir acompañados por un adulto responsable que haya adquirido su entrada en la misma localidad (sectores 115, 117 y 119). No se permitirá el ingreso de menores de 14 años ni de adolescentes que hayan comprado boletas en sectores distintos a los mencionados, casos en los que no aplicará devolución de dinero.

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Las personas con movilidad reducida serán dirigidas a un espacio adecuado junto con un acompañante que haya adquirido entrada en la misma localidad. Por razones de seguridad, las mujeres en estado de gestación de más de siete meses no podrán ingresar al evento.

RutaLive ofrecerá transporte al Coliseo Medplus por $30.000 por trayecto, con salidas desde Portal 80 y rutas de regreso hacia Portal Norte, Portal El Dorado y Centro Mayor - crédito @taquillalive/Instagram

Para facilitar el transporte, los asistentes tienen la opción de reservar el servicio de RutaLive, con un valor de $30.000por trayecto. Estas rutas operan hacia el Coliseo Medplus desde la bahía comercial continua al C.C. Portal 80 —siendo el único punto de salida designado—, con salidas programadas entre las 4:00 p. m. y las 7:00 p. m.

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Al finalizar el concierto, los buses de regreso partirán desde el parqueadero oficial del Coliseo Medplus hacia las paradas establecidas en las rutas Portal Norte, Portal El Dorado y Centro Comercial Centro Mayor. Debido a la ciclovía nocturna que se desarrolla de 6:00 p. m. a 11:59 p. m., se sugiere planificar los desplazamientos con antelación para evitar retrasos en la llegada al recinto.

A continuación, el posible repertorio de Maroon 5 para su presentación en el Coliseo Medplus de Bogotá, el próximo 27 de agosto:

Harder to Breathe

Lucky Strike

This Love

Stereo Hearts (cover a Gym Class Heroes)

Animals

One More Night

Misery

Sunday Morning

Won’t Go Home Without You

Memories

She Will Be Loved

Maps

Love Somebody

Don’t Wanna Know

What Lovers Do

Makes Me Wonder

Girls Like You

Moves Like Jagger

Encore:

Payphone

Sugar