Colombia

Maroon 5 en Colombia: este es el posible ‘setlist’ y las recomendaciones para ver a la banda norteamericana en el Coliseo Medplus

El grupo estadounidense presentará su octavo trabajo de estudio junto a himnos como “Makes Me Wonder”, “This Love” y “Moves Like Jagger”, en una visita muy esperada por los colombianos

Seis hombres, los miembros de Maroon 5, posan de pie sobre un fondo blanco con ropa casual de diversos estilos y colores
Maroon 5 inicia en Bogotá la etapa latinoamericana de su gira 'Love Is Like World Tour' este jueves 27 de agosto, en el Coliseo Medplus - crédito DF ALL ACCESS
Guardar

Maroon 5 inicia este jueves 27 de agosto la etapa latinoamericana de su gira Love Is Like World Tour en Bogotá. La banda estadounidense llega a la capital para presentar su octavo álbum de estudio, Love Is Like, lanzado en agosto de 2025.

Este trabajo discográfico, que marca el regreso del grupo a los escenarios tras cuatro años de ausencia discográfica, fusiona elementos de pop, R&B y hip-hop, contando con colaboraciones destacadas de artistas como Lil Wayne, Sexyy Red y la integrante de BLACKPINK, Lisa.

El Coliseo Medplus recibe a la agrupación en un concierto que marca su reencuentro con el público colombiano luego de una década. Hasta ahora, el grupo se había presentado dos veces en Bogotá: la primera en 2008 en el antiguo Coliseo Cubierto El Campín —actual Movistar Arena— como parte del It Won’t Be Soon Before Long Tour.

PUBLICIDAD

Posteriormente, en 2016, la banda regresó al país para un concierto en el parqueadero del Parque Salitre Mágico, durante el Maroon V Tour. Aunque existieron planes para una nueva visita en 2020, la pandemia de covid-19 obligó a su cancelación.

La apertura de puertas en el Coliseo Medplus está programada para las 5:00 p. m. Los organizadores establecieron la presentación de Mailbox, alias artístico del productor e ingeniero de sonido de la banda, Noah Passovoy, para las 8:00 p. m., mientras que el espectáculo principal comenzará a las 9:00 p. m.

La apertura de puertas en el Coliseo Medplus será a las 5:00 p. m., con Mailbox a las 8:00 p. m. y Maroon 5 a las 9:00 p. m. - crédito Páramo Presenta
La apertura de puertas en el Coliseo Medplus será a las 5:00 p. m., con Mailbox a las 8:00 p. m. y Maroon 5 a las 9:00 p. m. - crédito Páramo Presenta

La organización a cargo de Páramo Presenta anunció que no se permitirá el ingreso de armas, cadenas, accesorios con taches, paraguas, artículos inflables, banderas, cámaras de fotografía o video, tabletas, trípodes, cigarrillos, vaporizadores, encendedores, alimentos, bebidas, mascotas, drones y camisetas alusivas a equipos de fútbol.

PUBLICIDAD

Por el contrario, los asistentes pueden ingresar con morrales o bolsos que no superen las dimensiones de 30x30x15 centímetros, bolsas de mano pequeñas (máximo 11x16 centímetros), canguros, bloqueador solar, gafas de sol, impermeables, baterías externas para celulares, gel antibacterial (máximo 100 mililitros) y kits de maquillaje siempre que no incluya espejos, vidrios, tijeras o pinzas.

Para el concierto está prohibido el ingreso de armas, cámaras, drones, alimentos, bebidas, mascotas y camisetas de equipos de fútbol al concierto de Maroon 5 - crédito Páramo Presenta
Para el concierto está prohibido el ingreso de armas, cámaras, drones, alimentos, bebidas, mascotas y camisetas de equipos de fútbol al concierto de Maroon 5 - crédito Páramo Presenta

La organización recomienda priorizar la hidratación y alimentación. Asimismo, advierte que el acceso está prohibido para personas en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicoactivas. Respecto a condiciones especiales de ingreso, los menores de edad entre 14 y 18 años deberán asistir acompañados por un adulto responsable que haya adquirido su entrada en la misma localidad (sectores 115, 117 y 119). No se permitirá el ingreso de menores de 14 años ni de adolescentes que hayan comprado boletas en sectores distintos a los mencionados, casos en los que no aplicará devolución de dinero.

Las personas con movilidad reducida serán dirigidas a un espacio adecuado junto con un acompañante que haya adquirido entrada en la misma localidad. Por razones de seguridad, las mujeres en estado de gestación de más de siete meses no podrán ingresar al evento.

RutaLive ofrecerá transporte al Coliseo Medplus por $30.000 por trayecto, con salidas desde Portal 80 y rutas de regreso hacia Portal Norte, Portal El Dorado y Centro Mayor - crédito @taquillalive/Instagram
RutaLive ofrecerá transporte al Coliseo Medplus por $30.000 por trayecto, con salidas desde Portal 80 y rutas de regreso hacia Portal Norte, Portal El Dorado y Centro Mayor - crédito @taquillalive/Instagram

Para facilitar el transporte, los asistentes tienen la opción de reservar el servicio de RutaLive, con un valor de $30.000por trayecto. Estas rutas operan hacia el Coliseo Medplus desde la bahía comercial continua al C.C. Portal 80 —siendo el único punto de salida designado—, con salidas programadas entre las 4:00 p. m. y las 7:00 p. m.

Al finalizar el concierto, los buses de regreso partirán desde el parqueadero oficial del Coliseo Medplus hacia las paradas establecidas en las rutas Portal Norte, Portal El Dorado y Centro Comercial Centro Mayor. Debido a la ciclovía nocturna que se desarrolla de 6:00 p. m. a 11:59 p. m., se sugiere planificar los desplazamientos con antelación para evitar retrasos en la llegada al recinto.

A continuación, el posible repertorio de Maroon 5 para su presentación en el Coliseo Medplus de Bogotá, el próximo 27 de agosto:

  • Harder to Breathe
  • Lucky Strike
  • This Love
  • Stereo Hearts (cover a Gym Class Heroes)
  • Animals
  • One More Night
  • Misery
  • Sunday Morning
  • Won’t Go Home Without You
  • Memories
  • She Will Be Loved
  • Maps
  • Love Somebody
  • Don’t Wanna Know
  • What Lovers Do
  • Makes Me Wonder
  • Girls Like You
  • Moves Like Jagger

Encore:

  • Payphone
  • Sugar

Temas Relacionados

Maroon 5Maroon 5 en ColombiaColiseo MedplusConciertos ColombiaLove Is Like Tour 2026Colombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

América de Cali vs. Junior FC EN VIVO: GOL de América para ganarlo en la fecha siete en la Liga BetPlay 2026-II

Si el equipo caleño consigue los tres puntos se convierte en el nuevo líder del campeonato, mientras que si lo hace el barranquillero, tendrá chances de entrar al grupo de los ocho

América de Cali vs. Junior FC EN VIVO: GOL de América para ganarlo en la fecha siete en la Liga BetPlay 2026-II

Los tres mitos al retirar dinero en Bogotá que pueden exponerlo al fleteo: el Distrito entregó recomendaciones clave para no ser víctima

Un caso de más de $40 millones mostró que seguir la rutina sin apoyo oficial puede aumentar la exposición, incluso en recorridos cortos y cuando la entidad financiera queda cerca

Los tres mitos al retirar dinero en Bogotá que pueden exponerlo al fleteo: el Distrito entregó recomendaciones clave para no ser víctima

Paloma Valencia se despachó tras la decisión de la Corte Constitucional que le dio vida a la reforma pensional de Petro: “Es extrañísimo”

La exsenadora y excandidata presidencial criticó el fallo del alto tribunal que avaló la mayor parte de la normativa y advirtió sobre un presunto escándalo de corrupción en su aprobación en el Congreso, al señalar el uso de recursos públicos para asegurar votos en el legislativo

Paloma Valencia se despachó tras la decisión de la Corte Constitucional que le dio vida a la reforma pensional de Petro: “Es extrañísimo”

Corrupción en la Ungrd: Contraloría emitió dos fallos de responsabilidad fiscal por más de $24.000 millones contra Olmedo López y Sneyder Pinilla

La decisión cobija también a contratistas vinculados a la adquisición y arrendamiento de 80 vehículos destinados a La Guajira

Corrupción en la Ungrd: Contraloría emitió dos fallos de responsabilidad fiscal por más de $24.000 millones contra Olmedo López y Sneyder Pinilla

Congreso rechazó evacuar el Capitolio tras sismo de 5,1 en Santander y desató una fuerte polémica: “El Senado de Macondo”

El legislativo desató controversia tras rechazar la evacuación de los congresistas luego del movimiento telúrico, una decisión que generó críticas por los protocolos de prevención ante posibles réplicas

Congreso rechazó evacuar el Capitolio tras sismo de 5,1 en Santander y desató una fuerte polémica: “El Senado de Macondo”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

ENTRETENIMIENTO

Luisa Fernanda W ya está en modo novia y viajó a Barranquilla para probarse su vestido para la boda con Pipe Bueno

Luisa Fernanda W ya está en modo novia y viajó a Barranquilla para probarse su vestido para la boda con Pipe Bueno

Jorge Barón regañó a Kris R. por su canción ‘Gamina’: “Muchas groserías y no se le entiende nada”

El cantante Nelson Velásquez, involucrado en la parranda vallenata en cárcel de Itagüí, aclaró su relación con Gustavo Petro: “Respete mi nombre y mi trayectoria”

Iván Marín aclaró su relación con Lina Tejeiro tras roces en ‘MasterChef Celebrity’: “No creo que haya sido tan fuerte”

Alexa Torrex confesó que se siente atraída por mujeres desde los 16 años y que Beba de la Cruz “está enamorada” de ella

Deportes

River Plate vs. Santa Fe Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Cardenal

River Plate vs. Santa Fe Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Cardenal

América de Cali vs. Junior FC EN VIVO: GOL de América para ganarlo en la fecha siete en la Liga BetPlay 2026-II

Richard Ríos despertó el interés de la liga en Arabia Saudita y Benfica estaría dispuesto a dejarlo ir

La eliminación del Deportes Tolima prolonga a 10 años la ausencia de Colombia en cuartos de final de Copa Libertadores

Yaser Asprilla ya no se quedaría en Girona de España y sería prioridad de un equipo del fútbol francés