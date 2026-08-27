Colombia

Proponen convertir 370.000 postes de alumbrado en Bogotá en una red de sensores y cámaras con recursos de la nueva reforma tributaria

El concejal Juan David Quintero indicó que solo apoyaría la sobretasa al predial para el alumbrado de la ciudad si tiene una duración máxima de diez años, financia infraestructura tecnológica verificable y no mantiene el esquema vigente

La iniciativa plantea instalar sensores, cámaras e inteligencia artificial en los 370.000 soportes de luz para captar datos de movilidad, aire, ruido y emergencias, con análisis centralizado y ajustes remotos - crédito Juan David Quintero/Prensa
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El concejal Juan David Quintero propuso transformar el sistema de alumbrado público de Bogotá en el eje de una ciudad inteligente, utilizando una red de sensores, cámaras e inteligencia artificial que convertiría los postes actuales en los “sentidos” de la capital.

Su respaldo a la nueva sobretasa al alumbrado público, incluida en la reforma tributaria en discusión, está condicionado a que los recursos se destinen exclusivamente a esta transformación tecnológica y que el impuesto sea temporal, con un plazo máximo de diez años.

El debate surge ante el inminente vencimiento del Convenio 766 de 1997 —el 30 de noviembre—, que durante casi tres décadas ha regulado el servicio de alumbrado público en Bogotá. Quintero advirtió que prorrogar el modelo actual solo perpetuaría “un contrato del siglo pasado”, centrado en el simple cambio de bombillas, sin que la ciudad aproveche la oportunidad para modernizar su infraestructura urbana.

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El cabildante aseguró que la administración debe decidir si apuesta por una ciudad capaz de detectar, comprender y responder en tiempo real a los problemas de sus habitantes.

Los postes inteligentes incluirán luminarias controladas a distancia, sensores ambientales y botones de pánico para emergencias - crédito Alcaldía de Bogotá
La propuesta plantea que los 370.000 postes de alumbrado público de Bogotá funcionen como nodos de Internet de las Cosas para movilidad, seguridad, ruido y calidad del aire - crédito Alcaldía de Bogotá

De bombillos a sensores: la nueva visión para el alumbrado público

El concejal subrayó que Bogotá cuenta con 370.000 postes de alumbrado público, dotados de energía eléctrica, ubicación estratégica y potencial para convertirse en nodos de una gran red de Internet de las Cosas (IoT).

Según la propuesta, cada poste podría albergar sensores de movilidad, calidad del aire, ruido, cámaras de seguridad y sistemas de respuesta a emergencias, todos conectados a una plataforma central que integraría y analizaría los datos en tiempo real.

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Quintero ejemplificó su idea con referencias a sistemas internacionales, como el Centro de Operaciones de Río de Janeiro, donde la integración tecnológica permite coordinar seguridad, movilidad y emergencias de manera eficiente. “El mundo entero está utilizando la infraestructura del alumbrado para construir ciudades inteligentes. Los postes pueden dejar de ser simples soportes de bombillos y convertirse en los sentidos de Bogotá”, afirmó.

El nuevo sistema de alumbrado público inteligente permitiría que cada luminaria reporte fallas, ajuste su intensidad y envíe datos urbanos en tiempo real - crédito Uaesp
El nuevo sistema de alumbrado público inteligente permitiría que cada luminaria reporte fallas, ajuste su intensidad y envíe datos urbanos en tiempo real - crédito Uaesp

Con este enfoque, cada luminaria podría reportar fallas automáticamente, ajustar su intensidad de manera remota y funcionar como punto de recolección de información urbana. La meta es anticipar necesidades y actuar con precisión, superando el modelo actual que depende de patrullajes y vigilancia manual.

El papel de la ETB y el futuro del contrato con Enel

El concejal propone que la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), de la cual el Distrito posee el 86,36%, sea el “gran cerebro digital” de la ciudad. Con una extensa red de fibra óptica y más de dos millones de hogares conectables, la ETB tiene la capacidad de asumir la integración, gestión y análisis de los millones de datos generados por los sensores urbanos.

Durante el primer semestre de 2026, la ETB ha mostrado señales de recuperación económica: ingresos por $838.481 millones y utilidades operacionales tras años de pérdidas. Sin embargo, Quintero señaló que la empresa enfrenta retos financieros y debe ser fortalecida estratégicamente para asumir el nuevo rol que requiere la ciudad.

Actualmente, Enel controla el 93,7% de los activos del sistema de alumbrado, y no está claro si devolverá los postes al finalizar el contrato. El concejal enfatizó la necesidad de evitar una prórroga automática del convenio con Enel, como ocurrió en el pasado con el servicio de aseo, que dejó a la ciudad en una situación de crisis y falta de innovación.

En abril, Bogotá instaló 42 nuevas luminarias LED sobre la Avenida Rojas - crédito Uaesp
Quintero propuso que la ETB sea el cerebro digital de Bogotá y asuma la integración, gestión y análisis de los datos generados por la red de sensores - crédito Uaesp

La sobretasa: condiciones para un impuesto temporal y con resultados

La reforma tributaria presentada por la Administración Distrital contempla una sobretasa al impuesto predial para financiar el alumbrado público inteligente, con una proyección de $354.000 millones anuales y un total estimado de $4,21 billones en diez años. Quintero condiciona su respaldo a que la sobretasa sea estrictamente temporal y que los recursos se destinen de manera exclusiva a la construcción de la infraestructura tecnológica.

“Los bogotanos pueden hacer un esfuerzo extraordinario para construir el cerebro digital de Bogotá, pero no para crear un impuesto eterno. Si hablamos de una inversión, debe tener principio, fin y resultados verificables”, insistió Quintero. Solo bajo estas condiciones estaría dispuesto a apoyar la iniciativa, rechazando cualquier prórroga que perpetúe un modelo obsoleto y poco eficiente.

El concejal advirtió que la administración debe garantizar que el recaudo no termine alimentando el sistema actual, catalogado como “oscuro y perverso”, sino que se traduzca en avances tangibles en seguridad, movilidad y gestión urbana. Además, pidió que la ETB sea reconocida como socio estratégico para liderar la transformación y que la reforma incluya medidas de eficiencia en el gasto público, antes de solicitar mayores esfuerzos tributarios a los ciudadanos.

Al menos a lo largo de 5 vías principales de Bogotá se realizaron cambios en el alumbrado público, según la Alcaldía - crédito UAESP
El apoyo de Quintero a la sobretasa al alumbrado público quedó condicionado a que el impuesto sea temporal y financie solo la transformación tecnológica - crédito Uaesp

Una reforma para decidir el futuro tecnológico de Bogotá

La discusión sobre el futuro del alumbrado público va más allá del reemplazo de luminarias. Para Quintero, representa una oportunidad única para decidir si Bogotá continuará administrando una infraestructura pensada para el siglo XX o dará el salto hacia una ciudad inteligente, con capacidad de anticipar y resolver desafíos urbanos de manera ágil y coordinada.

“La gran promesa de la reforma tributaria que trae la administración Galán al Concejo es la ciudad inteligente. Y sí, incluye una gran apuesta que es el cobro de la sobretasa del alumbrado público y eso sí permitiría avanzar en un alumbrado público inteligente y, a su vez, esto sería el primer paso hacia una ciudad inteligente”, concluyó Quintero.

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