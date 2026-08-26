La eliminación del Deportes Tolima prolonga a 10 años la ausencia de Colombia en cuartos de final de Copa Libertadores

Tolima terminó como el mejor equipo colombiano en la Copa Libertadores 2026 - crédito Deportes Tolima

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La eliminación del Deportes Tolima ante Independiente del Valle dejó a Colombia nuevamente fuera de los cuartos de final de la Copa Libertadores, el torneo de clubes más importante del continente.

El equipo ecuatoriano se impuso 4-1 en el marcador global y prolongó una tendencia que ya lleva una década: desde el título de Atlético Nacional en 2016, los clubes colombianos tienen enormes dificultades para avanzar en las rondas decisivas.

El estadígrafo español MisterChip puso el dato en perspectiva a través de su cuenta de X. En las 10 ediciones disputadas desde aquella consagración, únicamente un representante colombiano logró llegar a los ocho mejores. Fue Deportivo Pereira, que alcanzó los cuartos de final en 2023 durante su primera participación en el torneo.

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Atlético Nacional es el último club colombiano que conquistó la Copa Libertadores, título conseguido en 2016 -crédito @2010MisterChip/X

“Desde que Atlético Nacional se proclamó campeón de la Copa Libertadores en 2016 han pasado 10 ediciones y solo un equipo colombiano ha alcanzado los cuartos de final: Deportivo Pereira en 2023, en su debut en la competición”, señaló el reconocido estadígrafo.

El recorrido de los últimos años muestra que el problema no se limita a una eliminación puntual. En 2017, Atlético Nacional no pudo defender su corona y quedó fuera en la fase de grupos. Independiente Medellín y Santa Fe terminaron terceros y pasaron a la Sudamericana, mientras Millonarios y Junior fueron eliminados en las rondas previas.

La temporada siguiente tuvo cuatro equipos colombianos en la fase de grupos. Nacional fue el único que llegó a octavos, pero Atlético Tucumán terminó con su campaña. Santa Fe, Junior y Millonarios quedaron terceros y continuaron en la Sudamericana. En 2019 y 2020 el panorama tampoco cambió. Medellín y Nacional no superaron la fase previa en 2019; Tolima terminó tercero en su grupo y Junior quedó eliminado. Así, Colombia volvió a quedarse sin representantes entre los 16 mejores.

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Atlético Nacional no pudo retener el titulo de Copa Libertadores en 2017-crédito Cristian Ruiz-Colprensa/El Colombiano

Las ediciones de 2021 y 2022 tampoco significaron una recuperación sostenida. Junior y América terminaron terceros en 2021, mientras Santa Fe y Nacional fueron eliminados en grupos. En 2022, Deportes Tolima sí consiguió superar esa instancia, aunque posteriormente no logró instalarse entre los ocho mejores. El 2023 ofreció el mejor resultado después de 2016. Nacional y Pereira avanzaron a octavos. Racing eliminó al conjunto antioqueño, pero el club de Risaralda sorprendió al eliminar a Independiente del Valle y alcanzar los cuartos de final, en una campaña histórica para el equipo en su debut.

Después de ese episodio, la tendencia volvió a imponerse. En 2024, Águilas Doradas y Nacional quedaron fuera en la fase previa; Millonarios no superó los grupos y Junior llegó a octavos, donde perdió 3-1 en el global ante Colo Colo. En 2025, Santa Fe y Tolima fueron eliminados en la fase previa. Bucaramanga terminó tercero de su grupo y pasó a la Sudamericana, mientras Nacional avanzó a octavos y fue eliminado por São Paulo.

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La edición 2026 permitió que Tolima volviera a llevar a Colombia hasta los octavos. Medellín y Santa Fe terminaron terceros y continuaron en la Sudamericana, Junior quedó eliminado en grupos y el conjunto de Ibagué asumió la representación colombiana en la fase de octavos de final. Sin embargo, Independiente del Valle volvió a aparecer en el camino. Tolima perdió 0-1 en la ida y cayó 3-1 en Ecuador, resultado que selló el 4-1 global y puso fin a su recorrido.

Independiente Santa Fe quedó tercero en su grupo de Copa Libertadores -crédito Cristian Bayona/Colprensa

Los números resumen la dificultad: entre 2017 y 2026 hubo 41 participaciones de clubes colombianos en la Libertadores, pero solo siete superaron la fase de grupos. Nacional lo consiguió en 2018, Tolima en 2022, Nacional y Pereira en 2023, Junior en 2024, Nacional en 2025 y Tolima en 2026.

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En otras palabras, 34 de esas 41 participaciones terminaron antes de los octavos de final. La excepción más profunda fue Pereira en 2023. El dato de MisterChip vuelve a poner sobre la mesa una deuda internacional que el fútbol colombiano no consigue saldar desde el título de Nacional hace 10 ediciones y la crisis que vive el fútbol colombiano tanto en el torneo local como a nivel internacional.