El cantante Nelson Velásquez, involucrado en la parranda vallenata en cárcel de Itagüí, aclaró su relación con Gustavo Petro: “Respete mi nombre y mi trayectoria”

Nelson Velásquez desmintió respaldo al expresidente Gustavo Petro - crédito @nelsonvelasquezd

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Nelson Velásquez salió a desmentir con firmeza una publicación falsa que circuló en redes sociales y que le atribuía declaraciones de admiración hacia el expresidente Gustavo Petro, incluido un supuesto deseo de conocerlo en persona y agradecerle por su gestión de gobierno.

El texto que la página difundió describía a Petro como alguien que “se comportó como un guerrero” frente a la clase alta colombiana y que “siempre estuvo de pie, ayudando a su pueblo”.

También incluía una reflexión sobre la desigualdad económica en el país y cerraba con el supuesto deseo del cantante de encontrarse con el exmandatario para “agradecerle por todo lo bonito que hizo durante estos cuatro años”. Nada de eso, según Velásquez, salió jamás de su pluma ni de su voz.

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El cantante vallenato fue tendencia en una cuenta de chismes con un supuesto respaldo a Petro - crédito @despecho_vallenato/IG

La cuenta de Instagram @despecho_vallenato difundió el contenido presentándolo como si el cantante hubiera expresado respaldo público hacia el exmandatario.

La respuesta del cantante

El artista no tardó en aclarar su posición. Desde su cuenta verificada @nelsonvelasquezoficial, Velásquez respondió directamente en los comentarios de la publicación y cuestionó a la página que la difundió:

“Quiero pedirle respetuosamente a esta página que, por favor, respete mi nombre y mi trayectoria. No sé de dónde salió esta información ni quién les hizo llegar semejante falsedad. En ningún momento, en mis redes sociales ni en ningún otro espacio, he expresado algo parecido a lo que allí se afirma”.

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El cantante fue enfático en desvincularse de cualquier postura política y afirmó que nunca habló en esos términos sobre el exmandatario.

El vallenato Nelson Velásquez reaccionó a la publicación de una cuenta de chismes que decía respaldaba a Gustavo Petro - crédito @nelsonvelasquezoficial/IG

El contenido falso que detonó la polémica

El texto que la página difundió describía a Petro como alguien que “se comportó como un guerrero” frente a la clase alta colombiana y que “siempre estuvo de pie, ayudando a su pueblo”.

También incluía una reflexión sobre la desigualdad económica en el país y cerraba con el supuesto deseo del cantante de encontrarse con el exmandatario para agradecerle “por todo lo bonito que hizo durante estos cuatro años”. Nada de eso, según Velásquez, salió jamás de su pluma ni de su voz.

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Una exigencia concreta y una denuncia implícita

El desmentido no se quedó en palabras: Velásquez pidió que la publicación fuera retirada.

“Les solicito respetuosamente retirar esta noticia falsa. Si realmente se consideran una página seria y comprometida con brindar buena información, los invito para una próxima ocasión a investigar y verificar las fuentes antes de publicar, y a no dejarse manipular por la mala intención de algunas personas”, escribió el artista.

Velásquez dijo que es una persona apolítica y no quiere verse involucrado en este tipo de conversaciones - crédito cortesía Gus Rincón

Esa frase convierte el episodio en algo más que un simple desmentido. Al señalar la posible intervención de terceros con “mala intención”, el cantante sugiere que alguien fabricó o difundió deliberadamente el contenido para asociar su nombre con una posición política que nunca expresó.

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Cerró su comentario con una declaración de principios: “El respeto por el nombre, la trayectoria y la verdad debe estar siempre por encima de cualquier interés”.

Una posición apolítica como bandera

La respuesta de Velásquez incluyó también una aclaración sobre su relación con la política. “Siempre he respetado y actuado bajo las normas y las leyes de mi país. Soy una persona apolítica; mi única bandera ha sido y seguirá siendo mi arte: cantar, llevar mi música y llegar a cada corazón con mi voz”, escribió, según recogió Publimetro.

Fotografía de archivo en la que se captó al expresidente de Colombia Gustavo Petro, durante una rueda de prensa, en Washington DC (EE.UU.). EFE/Octavio Guzmán

A eso añadió: “Nunca he intervenido en política y tampoco tengo intención de hacerlo. Mi camino siempre ha estado ligado a la música, al trabajo y al cariño de mi público”.

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La asimetría del desmentido

La respuesta del cantante en los comentarios de esa misma publicación apenas reunió 75 me gusta en el momento en que se conoció. Esa diferencia de alcance ilustra la asimetría habitual entre la velocidad con que se viraliza un contenido falso y la del desmentido que lo corrige.