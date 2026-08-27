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Richard Ríos despertó el interés de la liga en Arabia Saudita y Benfica estaría dispuesto a dejarlo ir

El equipo interesado en los servicios del colombiano ha fichado a Crysencio Summerville y tiene avanzado a Ollie Watkins en este mercado de pases

Richard Ríos acumula ocho goles en 43 partidos con el Benfica de Portugal, este fue ante Estoril para el triunfo 3-1 - crédito @vsports_pt/X
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El futuro de Richard Ríos, jugador de la selección Colombia de fútbol, volvió a quedar en el centro de la atención durante el cierre del mercado de fichajes.

El mediocampista colombiano, de 26 años, es seguido por varios clubes de Europa y ahora también aparece en el radar del Al Ittihad de Arabia Saudita. Aunque todavía no existe una oferta formal por el futbolista, el Benfica está dispuesto a estudiar una propuesta que considere conveniente para sus intereses económicos.

Ríos llegó al Benfica en julio de 2025 procedente del Palmeiras de Brasil. El equipo portugués pagó 27 millones de euros por sus derechos, además de una suma cercana a 419.000 euros correspondiente al mecanismo de solidaridad. El colombiano firmó un contrato que lo vincula con el club hasta 2030 y tiene una cláusula de rescisión de 100 millones de euros.

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Richard Ríos
Richard Ríos habría despertado el interés del Al-Ittihad de la liga de Arabia Saudita - crédito SL Benfica

Las estadísticas de Richard Ríos en su primera temproada con Benfica

Su primera temporada en Portugal terminó con números que explican por qué despertó interés en otros mercados. Ríos disputó 45 partidos, marcó ocho goles y registró seis asistencias. Su rendimiento también coincidió con una mayor exposición internacional por su participación con la selección Colombia en el Mundial. Sin embargo, su situación dentro del Benfica cambió con la llegada de João Palhinha.

Palhinha es un mediocampista portugués que regresó al Benfica después de su paso por el Bayern Múnich y que puede ocupar una posición similar a la de Ríos. Su incorporación aumentó la competencia por un lugar en la zona central del campo y abrió la posibilidad de que el club portugués considere una transferencia del colombiano. De hecho, A Bola señaló en su edición impresa de este 26 de agosto que el Benfica está dispuesto a escuchar ofertas durante este mercado.

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La condición, sin embargo, es económica. El Benfica no quiere desprenderse de Ríos por cualquier cantidad. Ese mismo medio portugués informó que la entidad lisboeta estaría dispuesta a negociar por una propuesta superior a los 30 millones de euros, mientras otros reportes sitúan sus pretensiones entre 30 y 40 millones. La explicación está relacionada con la inversión realizada apenas un año atrás para contratarlo.

Así reporta A Bola la posibilidad de que Richard Ríos no continúe en el Benfica de Portugal - crédito A Bola
Así reporta A Bola la posibilidad de que Richard Ríos no continúe en el Benfica de Portugal - crédito A Bola

¿Qué competencia tendría Richard Ríos en Al Ittihad para ser titular?

Si Richard Ríos finalmente llega al Al Ittihad, a priori no tendría que afrontar una competencia especialmente fuerte para hacerse con un lugar en la titularidad. El colombiano encontraría en el plantel a varios mediocampistas, pero ninguno llega con números particularmente destacados en el inicio de la temporada 2026/27. Además, algunos de ellos tienen un perfil más defensivo o son futbolistas jóvenes que todavía no cuentan con un recorrido importante.

El nombre de mayor experiencia es Houssem Aouar, mediocampista de 28 años que juega como volante ofensivo. En el comienzo de la campaña suma tres partidos de Liga Saudí, con un gol y una asistencia contando las diferentes competiciones del arranque de temporada. Su antecedente más reciente también es importante: en la temporada 2025/26 registró 21 partidos de liga, seis goles y tres asistencias.

Otro de los jugadores que podría competir por minutos es Dion Lopy, senegalés de 24 años. En la Liga Saudí 2026/27 suma dos apariciones y 137 minutos, sin goles ni asistencias. Su perfil es principalmente defensivo y de recuperación, por lo que sus características son diferentes a las de Ríos.

Mahamadou Doumbia, de Mali, también forma parte del grupo de mediocampistas. En la temporada anterior disputó 14 partidos con Al Ittihad y marcó un gol; en el comienzo de la actual campaña todavía no registra minutos de Liga Saudí en las estadísticas disponibles.

Los colombianos en la Liga de Arabia Saudita

El Al Ittihad no es el único posible destino. En Italia, la Roma ha seguido al colombiano desde antes de su llegada a Portugal y nuevamente aparece entre los clubes relacionados con su futuro. En España está el Getafe, mientras que en Inglaterra ha sido mencionado el Bournemouth. Estos nombres muestran que el escenario no se limita al fútbol de Arabia Saudita.

El colombiano tampoco sería el primero en probar suerte en Arabia Saudita. Róger Martínez viene de una temporada destacada: marcó 24 goles en 34 partidos con Al Taawoun y terminó cuarto en la tabla de goleadores de la liga, y es el único cafetero en esa liga junto a Julián Quiñones, quien también tiene la nacionalidad mexicana.

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