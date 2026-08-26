Luisa Fernanda W ya está en modo novia y viajó a Barranquilla para probarse su vestido para la boda con Pipe Bueno

La empresaria anunció que ya está en Barranquilla en compañía de su suegra para medirse el atuendo, y reveló cómo la recibieron en la boutique a su llegada - crédito @luisafernandaw/Instagram

Guardar

Todo indica que los preparativos para la boda de creadora de contenido Luisa Fernanda W y el cantante Pipe Bueno, una de las más esperadas y anticipadas en el entretenimiento nacional durante los últimos años, entraron en su recta final.

La pareja, que se comprometió el 23 de octubre de 2023 durante un viaje a Dubái, lleva casi tres años organizando una celebración que en principio tendría lugar en Colombia antes de que termine 2026, aunque la fecha exacta sigue sin confirmarse.

La logística del evento no ha estado exenta de diferencias: mientras Luisa Fernanda W proyectaba inicialmente una ceremonia íntima, Pipe Bueno ha planteado una celebración de mayor escala, acorde con su trayectoria en la industria musical.

PUBLICIDAD

A esto se le sumaron los problemas de pareja con los que lidiaron desde que anunciaron su mudanza a México, y revelados por el propio cantante durante su paso por Los hombres sí lloran, el pódcast de Juan Pablo Raba, y las reacciones en redes sociales de lo allí revelado, generando un intenso debate al respecto.

Con todo, los preparativos avanzan, y la creadora de contenido confirmó que se encuentra en Barranquilla para uno de los momentos más esperados por todos sus admiradores: la prueba de su vestido nupcial.

En sus historias de Instagram, Luisa Fernanda habló de la sorpresa que le dieron en el establecimiento.

“Acabo de llegar a Barranquilla y ustedes no se imaginan en lo que estoy: ando en plena preparación de la boda y hoy tenemos cita de vestido. Me reciben con esta caja maravillosa con flores blancas de novia, champagne”, contó a sus seguidores. Al abrirla, encontró un caimán para el cabello en forma de sandía, pantuflas blancas, una bata del mismo color, cremas y maquillaje. Según dio a conocer, le acompañaban su amiga Laura Beltrán y Cindy Restrepo, su suegra.

PUBLICIDAD

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se comprometieron en matrimonio el 23 de octubre de 2023, durante un viaje a Dubái - crédito @pipebueno/Instagram

La prueba de vestido no fue el único frente activo en los preparativos. Previamente, la también empresaria también reveló cómo tomó las riendas de su propia despedida de soltera, en una decisión que ella misma reconoció como fuera de lo común.

“Mis amigas me estaban arreglando la despedida de soltera. La verdad es que ellas demasiado divinas, yo feliz, agradecida. Pero por cosas de la vida me acerco donde ellas y les digo: chicas, yo sé que todo lo que ustedes están haciendo es espectacular, maravilloso y yo lo recibo con mucho amor, pero yo quiero organizar mi despedida de soltera”, relató.

PUBLICIDAD

La despedida de soltera de Luisa Fernanda W se hará en Cartagena y será en septiembre - crédito @luisafernandaw/IG

La empresaria fue directa al reconocer que su intervención rompió con la tradición: “Por lo general la novia nunca arregla la despedida de soltera, son sus amigas. Pero esta vez pedí permiso y la voy a arreglar yo”. Sus amigas barajaban destinos como Aspen (Colorado), Argentina y Los Cabos (México), pero la paisa propuso un giro: “Chicas, ustedes saben que yo amo Cartagena. Hagamos la despedida de soltera en Cartagena y de hecho nos queda superbién a todas”. La propuesta prosperó, y fue asíq que confirmó que la celebración quedó fijada para septiembre próximo.

Luisa Fernanda W tomó el control de su despedida de soltera y ya eligió a Cartagena como destino - crédito @luisafernandaw/IG

La influenciadora anticipó que el evento combinará sorpresas en ambas direcciones: “Vamos a tener unos momentos que van a ser sorpresa para mí y otros que van a ser sorpresa para ellas. De verdad, todo va a estar divino”.

PUBLICIDAD

Y sobre la elección de Colombia como escenario tanto de la despedida como del matrimonio, fue enfática: “Yo quería que mi despedida de soltera fuera en Colombia y pues mi matrimonio también”.

Los planes internacionales para la despedida de soltera de Luisa Fernanda W quedan relegados a su luna de miel - crédito @luisafernandaw/IG

El vestido nupcial, por su parte, no tuvo ningún adelanto. La creadora de contenido prometió compartir cada detalle de los preparativos con sus seguidores, pero el diseño que lucirá el día de la boda permanece, por ahora, en reserva.