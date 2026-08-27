Enrique Gómez arremetió contra la izquierda y denunció un “monopolio de las razas” en la Comisión Afro: “Mi propósito es desmontar ese régimen”

Enrique Gómez cuestionó a la izquierda por, según él, mantener a las minorías étnicas en condiciones de marginalidad, violencia y atraso para beneficio político - crédito @Enrique_GomezM/X

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El senador Enrique Gómez, integrante y director del partido Salvación Nacional, cuestionó la gestión de los sectores de izquierda sobre las políticas dirigidas a las comunidades afrocolombianas. Además, denunció la existencia de un “monopolio de las razas” en el Congreso de la República.

El legislador se pronunció sobre este asunto en el marco de su participación en la Comisión Legal Afrocolombiana, instancia legislativa encargada de hacer seguimiento a las políticas públicas para estas poblaciones.

Por medio de su cuenta en la red social X, el congresista afirmó que la agenda del desarrollo territorial en las regiones con población étnica es utilizada con fines políticos por parte de sectores de la oposición.

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Gómez sostuvo que la falta de progreso económico en estas zonas está vinculada a las posturas promovidas por partidos como el Pacto Histórico: “La izquierda radical quiere perpetuar el atraso económico y la inequidad bajo el disfraz de un falso ‘monopolio de las razas’”.

Enrique Gómez relacionó la falta de oportunidades económicas en algunos territorios con los niveles de violencia, pobreza y presencia de estructuras dedicadas al narcotráfico - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

“No se dejen engañar: mantener a nuestras comunidades excluidas y sin oportunidades reales en el territorio solo tiene un propósito, y es seguir alimentando el narcotráfico y la violencia de la que ellos se benefician”, señaló en su post.

Enrique Gómez cuestiona las políticas de la izquierda para las comunidades afro

Gómez, que es uno de los aliados más importantes que tiene el presidente Abelardo de la Espriella en el Legislativo, explicó que su presencia en la célula legislativa busca confrontar los discursos que, a su juicio, dividen a la ciudadanía y limitan la llegada de inversión pública.

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El congresista indicó que trabajará dentro del organismo para solicitar garantías administrativas y exigir condiciones de seguridad en las regiones habitadas por comunidades afrocolombianas, palenqueras y raizales.

Sobre su rol en la comisión, Gómez escribió: “Llegué a este espacio no para hacer eco de su discurso de división, sino para dar la batalla de frente. Mi propósito es desmontar ese régimen de complicidades que condena a los colombianos a la brecha social, y exigir desarrollo real, seguridad y garantías verdaderamente universales para el pueblo”.

Enrique Gómez cuestionó las políticas impulsadas por sectores de izquierda para las comunidades afrocolombianas - crédito @Enrique_GomezM/X

“¡Ningún grupo político se puede creer dueño de la agenda de una comunidad ni de su futuro!”, publicó el líder político.

Pobreza, inseguridad y narcotráfico: los problemas que señaló el senador

En una declaración en video transmitida desde el Capitolio Nacional, el representante de Salvación Nacional señaló los indicadores sociales de los municipios con alta presencia de minorías étnicas. En su intervención, relacionó los niveles de pobreza e inseguridad con las estrategias políticas aplicadas durante los últimos años en esos territorios.

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Durante su intervención, el senador declaró: “Qué mal le ha ido a las minorías étnicas con ese monopolio de la raza que reivindican los senadores sumidos en la violencia. Municipios, muchos de ellos, pues, con los peores índices de homicidio de Colombia”.

“Qué malo ha sido ese monopolio de la raza y especie afro. Cómo ha generado atraso económico, cómo no ha permitido en décadas de existencia de esta cultura social y explotar de minorías étnicas el avance”, expresó.

Enrique Gómez afirmó que la izquierda radical busca mantener condiciones de marginalidad en regiones con alta presencia de comunidades étnicas - crédito Joel González/Presidencia

Gómez añadió que las zonas marginadas terminan convertidas en escenarios propicios para el accionar de grupos dedicados al tráfico de estupefacientes. Según sus declaraciones, es necesario desvincular el debate étnico de la confrontación partidista para transformarlo en un asunto de interés de todo el Estado colombiano.

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“Lo que busca aquí el Pacto Histórico es que se mantenga la marginalidad, porque esas minorías marginadas son el alimento del narcotráfico, de la violencia y la pobreza”, añadió a su crítica, que fue compartida en X por medio de un video.

Gómez añadió: “Y venimos hoy aquí como país, en un país donde ningún grupo político se pueda creer dueño de la agenda étnica, donde sea una agenda de Colombia, de ciudadana, de garantías verdaderamente universales”.

El dirigente de Salvación Nacional aseguró que su presencia en la Comisión Afro busca confrontar los discursos que, según su interpretación, profundizan la división política - crédito @Enrique_GomezM/X

¿Qué es la Comisión Afro del Congreso y por qué participa Enrique Gómez?

La Comisión Legal Afrocolombiana es una célula legislativa del Congreso de la República creada mediante la Ley 1833 de 2017; esta instancia bicameral está compuesta por senadores y representantes a la Cámara.

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Su función es tramitar iniciativas legislativas y ejercer control político sobre las entidades gubernamentales responsables de ejecutar programas para las comunidades afro, raizales y palenqueras.

Entre sus facultades principales se encuentran el seguimiento a la asignación de presupuestos en el Plan Nacional de Desarrollo y la fiscalización de los recursos públicos destinados a estas poblaciones.

Aunque la comisión cuenta con la participación obligatoria de los congresistas elegidos por las circunscripciones especiales de comunidades negras, está abierta a la integración de legisladores de distintas bancadas políticas interesados en la temática étnica.