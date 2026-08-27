Colombia

Jhonny Rivera conmovió en redes sociales por video en el que le canta a los abuelitos alojados en su finca después del terremoto

El gesto despertó admiración en redes sociales y muchos pusieron de ejemplo la actitud del cantante

En medio del desastre que dejó el terremoto del 10 de agosto en Colombia, el cantante Jhonny Rivera protagonizó una escena inolvidable al recibir en su finca a un grupo de adultos mayores damnificados, a quienes no solo ofreció refugio, sino también compañía y canciones, gesto que generó una oleada de agradecimientos y admiración en redes sociales - crédito jhonnyrivera / Instagram

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El terremoto del 10 de agosto en Colombia ha dejado varias historias entre ellas ha llamado la atención la del cantante Jhonny Rivera hacia un grupo de adultos mayores damnificados, a quienes recibió en su finca después del sismo.

La emergencia provocó que centenares de personas en el Eje Cafetero y el Pacífico colombiano perdieran sus hogares. En Pereira, la situación fue especialmente crítica, y muchos adultos mayores quedaron sin techo debido a los daños y a las lluvias que siguieron al temblor. Ante este escenario, Rivera y su familia decidieron abrir las puertas de su finca, convirtiéndola en refugio temporal.

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El episodio que más resonó fue cuando el miércoles 26 de agosto, Jhonny Rivera, acompañado de su madre y su esposa, compartió un momento especial con los adultos mayores alojados. El cantante no solo les ofreció un techo seguro, sino también su música y compañía. En palabras del propio artista: “A veces una ayuda parece pequeña, pero una sonrisa nos recuerda lo mucho que puede significar. Seguimos acompañando a quienes más lo necesitan”.

Las redes sociales se llenaron de mensajes de gratitud hacia el cantante, cuyos gestos de apoyo y cercanía inspiraron llamados a la ayuda comunitaria tras la emergencia en el Eje Cafetero - crédito jhonnyrivera / Instagram
Las redes sociales se llenaron de mensajes de gratitud hacia el cantante, cuyos gestos de apoyo y cercanía inspiraron llamados a la ayuda comunitaria tras la emergencia en el Eje Cafetero - crédito jhonnyrivera / Instagram

Jhonny Rivera les canta a los damnificados

Rivera llegó hasta su finca, saludó a cada uno de los adultos mayores y, en un ambiente íntimo, decidió cantarles acompañado de su madre. En ese instante, el artista expresó: “La gratitud es más que lo que se hace. Seguro que sí. Qué bueno, bienvenido. Y aquí vamos a estar. Es mi madre la fuente que me inspira y con gusto le canto mis canciones. Pa agradecerle no me alcanzaría la vida. Ella es la reina, dueña de mis ilusiones. Y aquí tengo la mía. Regálenmele un aplauso fuerte. Que Dios les bendiga, que sigan disfrutando de esa estadía”.

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Los adultos mayores lo recibieron con besos y abrazos, agradeciendo la cercanía y el gesto de dedicación. La jornada se llenó de emociones, y para muchos, ese momento se convirtió en un bálsamo tras días difíciles.

El eco en las redes sociales

La repercusión de la acción de Jhonny Rivera fue inmediata en redes sociales. Decenas de personas expresaron su reconocimiento con mensajes cargados de gratitud y admiración. Comentarios como “Dios los Bendiga gracias infinitas por recibirlos con tanto amor” se multiplicaron en las publicaciones donde el cantante relataba la experiencia.

El músico y su esposa, Jenny López, se sumaron a los esfuerzos de ayuda en Risaralda, abriendo su finca a quienes más lo necesitan después de la tragedia que sacudió la región - crédito @jhonnyrivera/ Instagram

Otras personas resaltaron el impacto positivo en la vida de los ancianos. Una usuaria escribió: “Estos abuelos lo que recuperaron fue sus años de vidas que felicidad verlos tan bien y felices”. El tono general de los mensajes reflejaba cómo ese acto de humanidad trascendió el ámbito personal y se convirtió en ejemplo para muchos.

Un llamado a la solidaridad

Varios comentarios en redes sociales también fueron un llamado abierto a otros con la posibilidad de ayudar. El mensaje fue claro: “Un llamado a la solidaridad a quienes tienen fincas o propiedades cerca de las zonas afectadas por el terremoto, especialmente artistas y personas con posibilidades económicas”. Así, la acción de Rivera no solo alivió el presente de los damnificados, sino que inspiró nuevas iniciativas de apoyo.

Jhonny Rivera y su madre ofrecieron un momento de música y compañía a los adultos mayores damnificados por el terremoto en Pereira, reforzando el valor de la solidaridad en tiempos de crisis - crédito jhonnyrivera / Instagram
Jhonny Rivera y su madre ofrecieron un momento de música y compañía a los adultos mayores damnificados por el terremoto en Pereira, reforzando el valor de la solidaridad en tiempos de crisis - crédito jhonnyrivera / Instagram

El cantante resumió el espíritu de su acción al compartir en redes: “Más que un refugio, es un abrazo, un momento para acompañarlos y recordarles que no están solos”. La intervención musical, lejos de ser un show, se transformó en un acto de presencia y consuelo.

El impacto de un gesto sencillo

La gratitud de los adultos mayores y de la comunidad digital dejó en claro que, en medio de la destrucción, los gestos sencillos pueden tener un eco profundo. Las palabras, la música y la compañía de Jhonny Rivera y su madre fueron la respuesta concreta a una necesidad emocional tan urgente como la material.

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