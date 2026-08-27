Luisa Fernanda W reveló donde se casará con Pipe Bueno: “Elijo mi país y la ciudad que me ha dado todo”

La influenciadora dijo que se siente agradecida por lo que le ha dado la capital del país - crédito @luisafernandaw/IG

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Bogotá será el escenario de la boda entre Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, según confirmó la propia influenciadora en sus redes sociales este miércoles, días después de viajar a Barranquilla para la primera prueba de su vestido de novia.

La revelación despejó una de las incógnitas más comentadas entre sus seguidores: la ciudad donde la pareja, comprometida desde octubre de 2023, llegará al altar.

“¿Será que les digo en qué ciudad? Sí, les voy a decir en qué ciudad. Me caso, si Dios quiere, en Bogotá”, anunció la creadora de contenido, que aclaró de inmediato que su visita a la capital del Caribe no tenía que ver con los preparativos de la ceremonia.

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Luisa Fernanda W explicó en Instagram por qué decidió quedarse con Pipe Bueno durante su etapa de adicciones al alcohol y las drogas - crédito @luisafernandaw/Instagram

A lo que agregó, despejando dudas si lo que se especulaba de la ciudad donde se casaría con el cantante de género popular: “Aquí vine a lo del vestido, también a probar los postres, pero mi matrimonio no va a ser acá”.

Por qué eligió Bogotá y no el exterior

La decisión no fue caprichosa. Luisa Fernanda W la enmarcó dentro de una postura que ha sostenido en distintos frentes de la organización de su boda: la preferencia por Colombia sobre cualquier destino internacional.

“Teniendo la opción de elegir cualquier lugar, elijo mi país, elijo la ciudad en donde vivo y la ciudad que me ha dado muchas oportunidades”, explicó. La frase resonó entre sus seguidores como una declaración de principios, no solo como una elección logística.

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Con un imponente escenario de fondo, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se unieron en compromiso para llegar al altar en los próximos meses - crédito @luisafernandaw/Instagram

La pareja lleva casi tres años organizando un enlace que en principio tendría lugar antes de que termine 2026, aunque la fecha exacta sigue sin confirmarse públicamente. Luisa ha explicado que prefiere no revelarla hasta tener “todo 100% organizado”.

La prueba del vestido, en Barranquilla y sin su mamá

El viaje a Barranquilla tuvo un sabor agridulce. La influenciadora llegó acompañada por su amiga Laura Beltrán y por Cindy Restrepo, su suegra, pero sin su madre, que no pudo estar presente porque el padre de Luisa acaba de ser operado.

“A mi papá lo operaron hace poquito, entonces tristemente mi mamá no me pudo acompañar hoy, pero espero que para el día de la prueba oficial del vestido, pues obviamente me acompañe”, contó en sus historias de Instagram.

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La empresaria anunció que ya está en Barranquilla en compañía de su suegra para medirse el atuendo, y reveló cómo la recibieron en la boutique a su llegada - crédito @luisafernandaw/Instagram

La boutique recibió a la futura novia con flores blancas, champaña, una bata, pantuflas y productos de belleza. Luisa describió el momento a sus seguidores: “Me reciben con esta caja maravillosa con flores blancas de novia, champagne”. Dentro encontró también un caimán para el cabello en forma de sandía, cremas y maquillaje.

El diseño del vestido, sin embargo, permanece en reserva. La influenciadora prometió compartir los detalles de los preparativos con su comunidad, pero el atuendo que lucirá el día de la boda no tuvo ningún adelanto.

La despedida de soltera: Cartagena en septiembre

Antes de llegar al altar, Luisa Fernanda W tendrá una celebración que también marcó distancia con los planes originales de sus amigas. Sus allegadas contemplaban destinos como Aspen, Argentina y Los Cabos, pero fue ella misma quien propuso el cambio de rumbo y tomó el control de la organización, algo que reconoció como poco habitual.

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“Por lo general la novia nunca arregla la despedida de soltera, son sus amigas. Pero esta vez yo pedí permiso y la voy a arreglar yo”, relató entre risas.

La despedida de soltera de Luisa Fernanda W se hará en Cartagena y será en septiembre - crédito @luisafernandaw/IG

La propuesta que hizo a su grupo fue directa: “Chicas, ustedes saben que yo amo Cartagena. Hagamos la despedida de soltera en Cartagena y de hecho nos queda superbién a todas”. Sus amigas aceptaron, y la celebración quedó fijada para septiembre.

Cuando una seguidora le preguntó por qué prefería Colombia teniendo la posibilidad de viajar al exterior, la respuesta de Luisa fue la misma lógica que aplicó para la boda: “Teniendo la opción de elegir cualquier lugar, también tengo la opción de elegir a mi país”.

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El evento combinará sorpresas en dos direcciones. “Vamos a tener unos momentos que van a ser sorpresa para mí y otros que van a ser sorpresa para ellas”, adelantó.