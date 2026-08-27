Colombia

Luisa Fernanda W reveló donde se casará con Pipe Bueno: “Elijo mi país y la ciudad que me ha dado todo”

La influenciadora despejó la duda que sus seguidores llevaban meses haciéndose y aclaró que su visita a Barranquilla fue solo para la prueba del vestido de novia, no para los preparativos de la ceremonia

La influenciadora dijo que se siente agradecida por lo que le ha dado la capital del país - crédito @luisafernandaw/IG

Guardar

Bogotá será el escenario de la boda entre Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, según confirmó la propia influenciadora en sus redes sociales este miércoles, días después de viajar a Barranquilla para la primera prueba de su vestido de novia.

La revelación despejó una de las incógnitas más comentadas entre sus seguidores: la ciudad donde la pareja, comprometida desde octubre de 2023, llegará al altar.

“¿Será que les digo en qué ciudad? Sí, les voy a decir en qué ciudad. Me caso, si Dios quiere, en Bogotá”, anunció la creadora de contenido, que aclaró de inmediato que su visita a la capital del Caribe no tenía que ver con los preparativos de la ceremonia.

PUBLICIDAD

Luisa Fernanda W explicó en Instagram por qué decidió quedarse con Pipe Bueno durante su etapa de adicciones al alcohol y las drogas - crédito @luisafernandaw/Instagram
Luisa Fernanda W explicó en Instagram por qué decidió quedarse con Pipe Bueno durante su etapa de adicciones al alcohol y las drogas - crédito @luisafernandaw/Instagram

A lo que agregó, despejando dudas si lo que se especulaba de la ciudad donde se casaría con el cantante de género popular: “Aquí vine a lo del vestido, también a probar los postres, pero mi matrimonio no va a ser acá”.

Por qué eligió Bogotá y no el exterior

La decisión no fue caprichosa. Luisa Fernanda W la enmarcó dentro de una postura que ha sostenido en distintos frentes de la organización de su boda: la preferencia por Colombia sobre cualquier destino internacional.

“Teniendo la opción de elegir cualquier lugar, elijo mi país, elijo la ciudad en donde vivo y la ciudad que me ha dado muchas oportunidades”, explicó. La frase resonó entre sus seguidores como una declaración de principios, no solo como una elección logística.

PUBLICIDAD

Pipe Bueno - Compromiso - Luisa Fernanda W
Con un imponente escenario de fondo, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se unieron en compromiso para llegar al altar en los próximos meses - crédito @luisafernandaw/Instagram

La pareja lleva casi tres años organizando un enlace que en principio tendría lugar antes de que termine 2026, aunque la fecha exacta sigue sin confirmarse públicamente. Luisa ha explicado que prefiere no revelarla hasta tener “todo 100% organizado”.

La prueba del vestido, en Barranquilla y sin su mamá

El viaje a Barranquilla tuvo un sabor agridulce. La influenciadora llegó acompañada por su amiga Laura Beltrán y por Cindy Restrepo, su suegra, pero sin su madre, que no pudo estar presente porque el padre de Luisa acaba de ser operado.

“A mi papá lo operaron hace poquito, entonces tristemente mi mamá no me pudo acompañar hoy, pero espero que para el día de la prueba oficial del vestido, pues obviamente me acompañe”, contó en sus historias de Instagram.

La empresaria anunció que ya está en Barranquilla en compañía de su suegra para medirse el atuendo, y reveló cómo la recibieron en la boutique a su llegada - crédito @luisafernandaw/Instagram

La boutique recibió a la futura novia con flores blancas, champaña, una bata, pantuflas y productos de belleza. Luisa describió el momento a sus seguidores: “Me reciben con esta caja maravillosa con flores blancas de novia, champagne”. Dentro encontró también un caimán para el cabello en forma de sandía, cremas y maquillaje.

El diseño del vestido, sin embargo, permanece en reserva. La influenciadora prometió compartir los detalles de los preparativos con su comunidad, pero el atuendo que lucirá el día de la boda no tuvo ningún adelanto.

La despedida de soltera: Cartagena en septiembre

Antes de llegar al altar, Luisa Fernanda W tendrá una celebración que también marcó distancia con los planes originales de sus amigas. Sus allegadas contemplaban destinos como Aspen, Argentina y Los Cabos, pero fue ella misma quien propuso el cambio de rumbo y tomó el control de la organización, algo que reconoció como poco habitual.

“Por lo general la novia nunca arregla la despedida de soltera, son sus amigas. Pero esta vez yo pedí permiso y la voy a arreglar yo”, relató entre risas.

La despedida de soltera de Luisa Fernanda W se hará en Cartagena y será en septiembre - crédito @luisafernandaw/IG

La propuesta que hizo a su grupo fue directa: “Chicas, ustedes saben que yo amo Cartagena. Hagamos la despedida de soltera en Cartagena y de hecho nos queda superbién a todas”. Sus amigas aceptaron, y la celebración quedó fijada para septiembre.

Cuando una seguidora le preguntó por qué prefería Colombia teniendo la posibilidad de viajar al exterior, la respuesta de Luisa fue la misma lógica que aplicó para la boda: “Teniendo la opción de elegir cualquier lugar, también tengo la opción de elegir a mi país”.

El evento combinará sorpresas en dos direcciones. “Vamos a tener unos momentos que van a ser sorpresa para mí y otros que van a ser sorpresa para ellas”, adelantó.

Temas Relacionados

Luisa Fernanda WMatrimonioPipe BuenoColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Abelardo de la Espriella viajó al Tolima: preside un comité de emergencia y evalúa el impacto de los incendios forestales

El objetivo del encuentro es coordinar las respuestas ante la emergencia causada por los recientes incendios forestales y provocados en el departamento. Las autoridades analizan el impacto de los siniestros y discuten estrategias para su contención y prevención

Abelardo de la Espriella viajó al Tolima: preside un comité de emergencia y evalúa el impacto de los incendios forestales

Incendios forestales en Tolima y otras regiones hoy, 27 de agosto en VIVO: 35 mil cabezas de ganado están en riesgo por afectaciones en Ortega, Tolima

Desde la administración local se ha advertido que los animales no tienen comida, agua y un lugar donde permanecer

Incendios forestales en Tolima y otras regiones hoy, 27 de agosto en VIVO: 35 mil cabezas de ganado están en riesgo por afectaciones en Ortega, Tolima

Hugo Rodallega se refirió a la victoria de Santa Fe en la Sudamericana contra River Plate: “Vencimos a un gigante del mundo”

El goleador y capitán de Independiente Santa Fe se mostró satisfecho por pasar a los cuartos de final de la “Gran Conquista”

Hugo Rodallega se refirió a la victoria de Santa Fe en la Sudamericana contra River Plate: “Vencimos a un gigante del mundo”

Reforma pensional de Petro avalada por la Corte Constitucional tiene más de 100 demandas: podría tener problemas para entrar en vigencia

El alto tribunal aún debe definir objeciones como el aval presupuestal y evaluar el trámite de nueve disposiciones que retornaron a la Cámara de Representantes, un proceso que podría afectar la fecha prevista de aplicación en 2027

Reforma pensional de Petro avalada por la Corte Constitucional tiene más de 100 demandas: podría tener problemas para entrar en vigencia

Gobierno de Abelardo de la Espriella le anunció al BID el retiro del hijo de Roy Barreras como representante de Colombia: esta es la carta

Roy Alejandro Barreras dejó el cargo en el Banco Interamericano de Desarrollo luego de la notificación del ministro de Hacienda, que solicitó una transición inmediata en la representación colombiana

Gobierno de Abelardo de la Espriella le anunció al BID el retiro del hijo de Roy Barreras como representante de Colombia: esta es la carta
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

ENTRETENIMIENTO

Alexa Torrex llevó a su ex Jhorman Toloza ante la justicia y lo señaló de violencia intrafamiliar: “Qué pague cárcel, todo el peso de la ley”

Alexa Torrex llevó a su ex Jhorman Toloza ante la justicia y lo señaló de violencia intrafamiliar: “Qué pague cárcel, todo el peso de la ley”

Claudia Serrato, manager de Lina Tejeiro, relató su dura lucha contra el cáncer tras iniciar tratamiento con quimioterapias: “Hoy hago un duelo a mi pelo”

Creadora de contenido paisa se fue en contra de las personas que usan péptidos para bajar de peso: “Absoluta decadencia”

Se filtraron los 5 finalistas de ‘MasterChef Celebrity 2026’: un video en redes sociales lo habría revelado

Guajira encendió la polémica en ‘Top Chef VIP’ por cuestionar la nacionalidad de los jueces: “¿Solo México?”

Deportes

Hugo Rodallega se refirió a la victoria de Santa Fe en la Sudamericana contra River Plate: “Vencimos a un gigante del mundo”

Hugo Rodallega se refirió a la victoria de Santa Fe en la Sudamericana contra River Plate: “Vencimos a un gigante del mundo”

El colombiano Rafael Santos Borré falló su penal en el River vs. Santa Fe por la Sudamericana, y así lo calificó la prensa argentina: “Imposible de explicar”

La millonada que ganó Independiente Santa Fe por eliminar a River Plate en el Monumental y clasificar a cuartos de la Copa Sudamericana

Así fue la emocionante narración de un relator colombiano de la clasificación de Santa Fe en la Sudamericana: “Desde El Obelisco hasta el Cerro de Monserrate”

Así “funaron” a Rafael Santos Borré tras desperdiciar un penalti para River Plate en el partido que perdieron contra Santa Fe: “No le sale ni una bien”