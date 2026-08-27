Tras el asesinato de un agente de la Sijín en Ciudad Bolívar, en Bogotá, se pronunciaron las autoridades: “No vamos a dejarnos meter miedo”

Declaraciones del brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá - crédito Mebog

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El inicio de la jornada del jueves 27 de agosto de 2026 en Bogotá comenzó de forma álgida luego del asesinato del intendente Edilberto Pinilla Cárdenas, de 39 años, en un caso que ha generado conmoción en luego de la balacera que se presentó durante un operativo contra el crimen organizado en el sur de la capital colombiana.

Pinilla Cárdenas, oriundo de Cunday, Tolima, estaba casado y era padre de un niño de nueve años. El uniformado perdió la vida en una zona de invasión conocida como La Carbonera, en la localidad de Ciudad Bolívar, en medio de la búsqueda de los responsables de una masacre registrada en la zona, y que dejó como víctimas a tres personas.

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De acuerdo con la información entregada por el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog), el triple asesinato estaría vinculado a disputas por el control del tráfico de estupefacientes.

Los agentes de criminalítica del CTI de la Fiscalía llegaron a realizar la inspección a la escena en la que se presentó la balacera, en un punto que hace parte de una zona conocida como El Mochuelo, en la localidad de Ciudad Bolívar - crédito @PasaenBogota/X

Tras conocerse el crimen, la institución desplegó sus capacidades operativas y de investigación para ubicar a los presuntos responsables. Para tal fin se dispuso un grupo de uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) para que se desplazaran a La Carbonera y así adelantar las verificaciones correspondientes.

Debido a este caso que enluta a la Policía Nacional, el alcalde Mayor de Bogotá Carlos Fernando Galán repudió el crimen del oficial, al igual que el Ministerio de Justicia, que emitió un comunicado la misma mañana del jueves 27 de agosto.

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“Profundo dolor por el asesinato del Intendente Edilberto Pinilla Cárdenas, de la Sijín de la @PoliciaBogota. El intendente murió anoche tras un enfrentamiento en medio de la persecusión a una peligrosa banda de traficantes de droga que opera en Ciudad Bolivar y que sería la responsable de tres homicidios”, señaló el mandatario local por medio de un mensaje que compartió desde su cuenta de X.

Galán compartió su mensaje de solidaridad con la familia del intendente Pinilla la mañana del jueves 27 de agosto de 2026 - crédito @CarlosFGalan/X

Galán precisó que “el General Cristancho se puso al frente de las operaciones de inmediato y la rápida reacción de la Policía ya permitió la captura de tres personas armadas, que estarían involucradas en el asesinato del intendente Pinilla Cárdenas”.

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Al final, el alcalde capitalino expresó su “solidaridad con la familia del intendente Pinilla y con la Policía de Bogotá”, y anunció que “la instrucción a la Policía es no descansar hasta capturar a todos los miembros de la banda resposables de este lamentable hecho”.

Por su parte, el comunicado de la cartera de Justicia, en cabeza de Iván Cancino, señaló tras el homicidio del mimebro de la Sijín: “Su muerte nos duele y nos recuerda el enorme sacrificio de quienes todos los días arriesgan su vida para proteger a los colombianos”.

“Desde el Ministerio de Justicia trabajaremos, dentro de nuestras competencias y de manera articulada con las autoridades, para que hechos como este no se repitan y para que todos los responsables sean identificados, judicializados y sancionados con todo el rigor de la ley”, finaliza el pronunciamiento de la cartera, y recalcó para concluir: “A nuestros policías: cuentan con nuestro respeto, respaldo y compromiso”.

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Desde el Ministerio de Justicia, en cabeza de Iván Cancino, se dejó en claro a los policías que cuentan con su "apoyo" - crédito @MinjusticiaCo/X

La investigación de una masacre que desembocó en una balacera en Ciudad Bolívar, que cobró la vida del intendente Edilberto Pinilla

Fue en el curso de esa búsqueda cuando los investigadores se encontraron con los posibles autores del triple homicidio. “En el momento que uniformados de la Sijín hacían la verificación, se enfrentaron con los presuntos responsables de este asesinato, hubo intercambio de disparos”, explicó el general Cristancho.

En medio del tiroteo, Pinilla Cárdenas fue alcanzado por un proyectil, y quedó herido de gravedad. De inmediato, el oficial fue trasladado de urgencia al hospital de Meissen, donde, pese a los esfuerzos médicos, falleció.

En este punto de la localidad se realizó el acordonamiento por parte de las autoridades:

La institución lamentó profundamente la pérdida de uno de sus miembros, un investigador que participaba activamente en el esclarecimiento de hechos violentos y que deja a su familia y a un niño de nueve años sin su padre.

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La reacción de la Policía no se detuvo tras el fallecimiento del intendente. Las autoridades continuaron con el despliegue en el sector y lograron la captura de tres personas, a quienes les fueron incautadas tres armas de fuego. “Posiblemente son las responsables del homicidio de nuestro intendente”, señaló el comandante de la Mebog.

El intendente Pinilla fue trasladado al Hospital de Meissen luego de resultar herido durante el intercambio de disparos, pero falleció debido a la gravedad de las heridas. - crédito Alcaldía de Bogotá

La investigación ahora busca determinar si los capturados participaron directamente en el triple homicidio y en la muerte del policía. Para esto, se analizará si alguna de las armas incautadas fue utilizada durante el ataque y cuál fue la participación individual de cada uno de los detenidos en la cadena de hechos violentos.

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El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá expresó la solidaridad de la institución con la familia del uniformado y aseguró que la Policía mantendrá todos sus esfuerzos en la captura de los responsables. “Todas nuestras capacidades institucionales están volcadas en continuar con la captura de los otros delincuentes”, afirmó el general Cristancho.

El intendente Edilberto Pinilla Cárdenas er oriundo de Cunday, Tolima - crédito Policía Nacional

El oficial señaló con vehemencia que la muerte del intendente Pinilla Cárdenas no frenará las acciones de la Policía contra las estructuras criminales que operan en la capital. “No vamos a parar todas las actividades policiales, no vamos a dejarnos meter miedo y vamos a enfrentar a estos delincuentes de forma contundente”, expresó el comandante de la Mebog.

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Por ahora, los tres capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer su posible participación en los hechos.