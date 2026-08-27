Claudia Serrato, manager de Lina Tejeiro, relató su dura lucha contra el cáncer tras iniciar tratamiento con quimioterapias: “Hoy hago un duelo a mi pelo”

La reconocida manager publicó una reflexión sobre la pérdida de su cabello por la quimioterapia y recibió el respaldo de colegas y seguidores en medio de su tratamiento - @clauserratomanager/ Instagram

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La manager de talentos Claudia Serrato, figura reconocida en el mundo del entretenimiento colombiano, compartió recientemente una experiencia personal que conmovió a colegas y seguidores.

Serrato, quien representa a celebridades como Lina Tejeiro, enfrenta actualmente un proceso de tratamiento contra el cáncer de mama y reveló que, debido a la quimioterapia, tuvo que raparse la cabeza.

A través de una publicación en redes sociales, Claudia Serrato relató el difícil momento que implicó despedirse de su cabello, un símbolo importante de su identidad. La manager expresó que, aunque muchas personas le recuerdan que eventualmente volverá a crecer, para ella la pérdida va más allá de lo físico. “Clau… ‘el pelo vuelve a salir. No pasa nada. Enfócate en tu salud’. Sí. Tienes razón. Pero tendrías que estar en mi piel para entender que no se trata solamente de vanidad. Hoy hago un duelo sentido a mi pelo y me preparo con amor para pronto recibir esa nueva versión de mí”, escribió en su reflexión.

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Claudia Serrato relata su experiencia tras iniciar tratamiento oncológico - crédito @clauserratomanager/ Instagram

Serrato explicó que el proceso le llevó a pensar en la transformación emocional y psicológica que acompaña la lucha contra el cáncer. Admitió que lloró al imaginar el momento de mirarse al espejo y reconocer una versión distinta de sí misma, marcada por el diagnóstico recibido hace cinco meses. La experiencia, según la manager, no solo la enfrenta a la enfermedad, sino también a una nueva etapa de autoconocimiento y aceptación.

“No se trata solamente de vanidad; el pelo, las cejas, las pestañas también son identidad, son feminidad (...) Lloro porque sé que me va a costar verme al espejo y reconocerme. Cuando pierda mi pelo, no voy a ver solamente a Claudia la batalladora, también voy a ver a la Claudia a la que hace 5 meses le diagnosticaron cáncer de seno y por un tiempo, esa imagen me va a recordar mi realidad, pero sé también que me voy a volver a encontrarme”, dijo Claudia en un emotivo video.

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La publicación de Claudia Serrato generó una inmediata ola de solidaridad en redes sociales. Diversas personalidades del espectáculo colombiano, así como seguidores anónimos, le enviaron mensajes de apoyo. Figuras como Johanna Fadul le escribieron palabras de aliento, asegurándole que encontrará fuerza y que su historia servirá de testimonio para otros.

La publicación generó numerosas muestras de apoyo de colegas y seguidores, entre ellos Johanna Fadul, quienes le enviaron mensajes de fortaleza - crédito @clauserratomanager/IG

Los comentarios resaltaron la valentía y honestidad con las que Serrato afronta el proceso, tanto en público como en privado. La manager, por su parte, manifestó confianza en que podrá superar esta etapa y que, con el tiempo, aprenderá a aceptar la nueva imagen que le deja el tratamiento. Mientras tanto, el acompañamiento de amigos, colegas y seguidores se ha convertido en un soporte fundamental durante su recuperación.

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La quimioterapia es un tratamiento oncológico ampliamente utilizado para combatir el cáncer, ya que ataca las células de crecimiento rápido, como las cancerosas. Sin embargo, este proceso suele traer consigo diversos efectos secundarios, siendo uno de los más visibles y emocionalmente significativos la pérdida de cabello. De acuerdo con información de Mayo Clinic, la caída del cabello ocurre porque los medicamentos de quimioterapia, además de atacar las células cancerosas, también afectan otras células del cuerpo que se dividen rápidamente, como las células responsables del crecimiento del cabello.

La pérdida de cabello puede comenzar pocas semanas después de iniciado el tratamiento y, en muchos casos, se manifiesta no solo en la cabeza, sino también en otras partes del cuerpo.

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Este efecto secundario, aunque generalmente temporal, suele resultar difícil para muchos pacientes, ya que afecta la imagen personal y puede influir en la autoestima y el bienestar emocional durante el proceso de tratamiento. Mayo Clinic señala que, aunque el cabello suele volver a crecer una vez finalizada la quimioterapia, el impacto psicológico de esta pérdida puede ser profundo.

Según Mayo Clinic, la quimioterapia ataca células de crecimiento rápido y puede provocar la caída del cabello como efecto secundario - crédito VisualesIA Infobae

El equipo médico suele recomendar a los pacientes prepararse para este cambio, informándoles sobre la posibilidad de la caída del cabello antes de iniciar el tratamiento. Algunas personas optan por cortar el cabello antes de que comience a caerse o buscan alternativas como pelucas, pañuelos o sombreros para sobrellevar la transición. Además, Mayo Clinic subraya la importancia del acompañamiento emocional y del apoyo tanto de familiares como de profesionales de la salud mental para afrontar este período con mayor fortaleza.

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