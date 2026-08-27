El colombiano Rafael Santos Borré falló su penal en el River vs. Santa Fe por la Sudamericana, y así lo calificó la prensa argentina: “Imposible de explicar”

El atacante entró en el segundo tiempo, y falló su tiro penal ante Santa Fe-crédito Juan Mabromata/AFP

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El 26 de agosto de 2026, Santa Fe dio el golpe de opinión, y eliminó a River Plate de la Copa Sudamericana.

Y en el cuadro argentino, la presencia colombiana de Rafael Santos Borré fue clave, ya que su reemplazo por el delantero Sebastián Driussi (autor del gol) al minuto 62 fue criticado tanto por la hinchada del cuadro “Millonario” (apodo de River Plate) y de la prensa de dicho país que lo calificó con un bajo rendimiento.

El canal deportivo de Argentina fue muy crítico con el exjugador del Inter de Porto Alegre-crédito TyC Sports

El canal TyC Sports en la sección de los jugadores que ingresaron dijeron que tuvo una lamentable presentación durante los minutos que tuvo en el segundo tiempo, y que cerró con su tiro penal errado en el palo en la serie, y le otorgaron una calificación de 2 sobre 10.:

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“Más allá de otra lamentable presentación, completando una serie realmente para el olvido, donde vemos movimientos que parecen de alguien que no se dedica profesionalmente a ésto, el modo en que ejecuta el penal, con toda la humanidad del arquero rival echada en el otro palo, bueno, es realmente imposible de explicar. Increíble que se lo haya priorizado en los cambios en lugar de Lucas Beltrán”, dijeron.

El portal partidario también criticó la participación de Borré-crédito La Página Millonaria

La Página Millonaria explicó que Borré fue muy malo con la pelota durante los minutos que sumó en el estadio Más Monumental, y le otorgaron la calificación más baja:

“Rafael Santos Borré (1): estuvo activo e intentó presionar la salida de Santa Fe en los minutos iniciales, pero con la pelota fue un desastre. Para colmo, erró su penal en la tanda”, detallaron.

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Otro de los diarios que le dio un mazazo por su calificación fue el medio especializado en fútbol -crédito Bola VIP

Finalmente, Bola VIP intentó destacar el espíritu de lucha del exdelantero del Deportivo Cali e Internacional de Brasil, pero siendo enfático en que no fue suficiente para ayudar al cuadro argentino:

“El espíritu de lucha, la entrega y el sacrificio de siempre. Lamentablemente para River, no más que eso. Falló su penal”, sentenciaron.

Estas fueron las estadísticas de Rafael Santos Borré en el River vs. Santa Fe

El delantero barranquillero fue el peor calificado-crédito Juan Mabromata/AFP

La actuación de Rafael Santos Borré durante el encuentro resultó esquiva y carente de la contundencia necesaria en los metros finales. Con una calificación de 6.2, según SofaScore, el delantero colombiano vivió una jornada marcada por la poca fluidez en su contacto con el balón y un desenlace adverso en los momentos de mayor presión. Su participación, limitada a 15 toques, evidenció dificultades para conectar con el circuito de juego de su equipo, lo cual redujo sus opciones de gravitar en el área rival.

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El momento de mayor tensión para el atacante llegó en la definición desde el punto penalti, donde su remate terminó desviado por el poste.

Esta acción, que pudo cambiar el rumbo del desenlace, resumió una jornada donde la efectividad le dio la espalda. Más allá de esa oportunidad, Borré intentó buscar el arco rival con dos disparos, uno de ellos con dirección a puerta, pero sin encontrar la red. El balance final mostró a un jugador que, pese a recibir dos faltas, no logró imponerse en el uno contra uno ni consolidar una influencia real en la posesión, sufriendo cinco pérdidas de balón en su corto paso por el terreno de juego.

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Desglose estadístico

Calificación general (Sofascore): 6.2

Producción ofensiva: 0 goles, con 0.16 en goles esperados (xG) y 0.17 en goles esperados a puerta (xGOT).

Disparos: 2 intentos totales, con 1 tiro directo a puerta.

Participación: 15 toques de balón, con 5 pérdidas de posesión y 1 toque fallido.

Duelos y faltas: 0 regates completados y 2 faltas recibidas.

Punto crítico: 1 disparo al poste durante la tanda de penaltis.

Iván Scarpetta marcando a Rafael Santos Borré-crédito Juan Mabromata/AFP

Así fueron las fuertes críticas a Rafael Santos Borré

Borré recibió duras críticas-crédito Agustin Marcarian/REUTERS

River Plate quedó eliminado de la Copa Sudamericana al perder 8-7 en la tanda de penales contra Independiente Santa Fe en el Monumental, después de un 1-1 en los 90 minutos. El foco del enojo de los hinchas recayó en Rafael Santos Borré, que falló el quinto remate cuando su gol sellaba el pase a cuartos de final.

La serie se extendió hasta el undécimo disparo por lado y dejó al descubierto la falta de eficacia del equipo local: de 11 ejecuciones, una fue atajada por Weimar Asprilla y otras tres no fueron al arco. Esos errores correspondieron a Borré, Lucas Martínez Quarta y Santiago Beltrán.

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El colombiano tuvo el único punto de partido favorable para River cuando el marcador estaba 4-3: su tiro pegó en el poste y mantuvo con vida a Santa Fe. Tras la derrota, el estadio respondió con una silbatina general y en redes sociales se multiplicaron las críticas:

“Es increible este penal porque el amague le salió bien, al punto que cuando impactó la pelota el arquero ya estaba tirado, el tipo vió todo el arco vacío y dijo “Barbaro, la ajusto excesivamente contra el palo” @lichicensurado

“Nunca me va a entrar en la cabeza cómo hacés patear el penal más importante al tipo que no le sale ni una bien ni desde que llegó ni en el partido” @millobaneado

“Bien eliminados y ojala se vaya este tipo y mq pero el arquero no tenia el pie en la linea o me parece a mi ?” @FutAR_Trader

“Pero que carajo haces borre la colombiana concha de tu madre, el arquero se tira regalado, resignado, de onda nomas, tiene todo el arco libre no puede ser real esto” @Maxi_Augsburger