Colombia

Así puede verificar desde su celular si está cerca de un incendio forestal

El empleo de mapas virtuales permite a la población anticipar y tomar medidas de protección frente a estos desastres naturales

Con corte al 27 de agosto, 21 incendios siguen activos en 5 departamentos - crédito Cuerpo de Bomberos de Bogotá
Con corte al 27 de agosto, 21 incendios siguen activos en 5 departamentos - crédito Cuerpo de Bomberos de Bogotá
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El avance de los incendios forestales en Colombia mantiene en alerta a diversas regiones por el aumento de las temperaturas y la persistencia de condiciones secas. La situación ha concentrado la atención en departamentos como Tolima y Nariño, aunque la vigilancia se mantiene activa en otras zonas donde persiste el riesgo de nuevos focos de fuego.

Durante la jornada del 27 de agosto de 2026, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) reportó 21 incendios activos distribuidos en cinco departamentos, acompañados de dos incendios controlados y otros 21 en estado de seguimiento. Las conflagraciones se extendieron, con especial impacto en Tolima, que registró la mayor cantidad de incidentes, seguido de Nariño, Cundinamarca, Valle del Cauca y Huila.

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La inquietud sobre la proximidad de los incendios afecta tanto a residentes como a quienes planean desplazarse por el territorio nacional. Identificar si una persona se encuentra cerca de un incendio activo requiere comparar la ubicación propia con los reportes emitidos por las autoridades y el acceso a herramientas digitales que visualizan el estado de la emergencia en tiempo real.

La función de incendios forestales en Google Maps permite localizar rápidamente los puntos activos reportados por las autoridades en Colombia - crédito captura de pantalla / Google Maps
La función de incendios forestales en Google Maps permite localizar rápidamente los puntos activos reportados por las autoridades en Colombia - crédito captura de pantalla / Google Maps

Cómo identificar incendios forestales cercanos en Colombia

Existen mecanismos virtuales que facilitan la consulta sobre la ubicación de incendios forestales en tiempo real. Uno de los recursos más accesibles es Google Maps, que incorporó una función específica para visualizar desastres naturales, incluyendo incendios forestales.

El procedimiento es sencillo: al abrir la aplicación en un teléfono móvil, se debe acceder al menú de capas y seleccionar la opción correspondiente a incendios forestales, identificada como “Wildfires” o “incendios forestales”. Esta capa muestra en el mapa íconos y áreas coloreadas que representan incidentes activos.

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Las zonas marcadas en rojo se refieren a lugares donde el fuego ha sido confirmado, mientras que las áreas en amarillo aluden a focos cuya verificación aún está pendiente. Al pulsar sobre estos símbolos, el usuario obtiene información sobre la extensión aproximada del incendio y el estado general según los reportes disponibles.

Las zonas en rojo dentro del mapa digital indican regiones donde el fuego ha sido confirmado por reportes oficiales - crédito captura de pantalla / Google Maps
Las zonas en rojo dentro del mapa digital indican regiones donde el fuego ha sido confirmado por reportes oficiales - crédito captura de pantalla / Google Maps

Esta herramienta permite a cualquier persona verificar de forma rápida si hay incendios forestales cerca de su ubicación, lo cual resulta útil tanto para las comunidades rurales como para quienes residen en ciudades. No obstante, es fundamental recordar que la información de Google Maps es una referencia estimada basada en datos satelitales y reportes oficiales, por lo que puede haber variaciones respecto a la situación real sobre el terreno.

Utilidad de los mapas digitales para la toma de decisiones

La consulta de mapas interactivos no solo beneficia a quienes habitan zonas forestales. El humo y las partículas liberadas por los incendios pueden desplazarse hacia municipios o ciudades cercanas, dependiendo de la dirección del viento y la intensidad del fuego. Por este motivo, revisar la información actualizada es clave antes de planificar viajes o actividades al aire libre en las regiones afectadas.

Las personas interesadas pueden buscar directamente su municipio, departamento o sector en Google Maps y comparar su ubicación con los puntos señalados por la capa de incendios. Esta visualización resulta práctica para evaluar riesgos, aunque no reemplaza el seguimiento de instrucciones oficiales ni las alertas de evacuación que puedan emitir las autoridades nacionales, departamentales o locales.

El mapa interactivo utiliza datos satelitales y reportes institucionales para mostrar la evolución de los incendios en tiempo real - crédito captura de pantalla / Google Maps
El mapa interactivo utiliza datos satelitales y reportes institucionales para mostrar la evolución de los incendios en tiempo real - crédito captura de pantalla / Google Maps

Rol de la información institucional y la actualización oficial

La Ungrd, en coordinación con autoridades territoriales y organismos de socorro, recopila y publica reportes periódicos sobre la evolución de los incendios forestales. Estas actualizaciones son fundamentales para comprender el alcance de la emergencia y adoptar medidas de prevención o evacuación cuando corresponda.

Cabe señalar que los incendios pueden clasificarse según su estado: activo, controlado o en seguimiento. Por ello, un punto destacado en un mapa digital no implica necesariamente que el fuego siga avanzando en ese sector. Es recomendable contrastar la información visual con los comunicados oficiales y verificar si la emergencia ha sido contenida o si persiste el riesgo.

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