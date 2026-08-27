Abelardo de la Espriella nombró a los delegados de su Gobierno ante los Consejos Superiores de las principales universidades públicas: estos son

Abelardo de la Espriella nombró a los delegados de su Gobierno ante los Consejos Superiores de universidades públicas - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

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El Gobierno de Abelardo de la Espriella empezó a modificar su representación ante los Consejos Superiores de varias instituciones de educación superior estatales mediante el Decreto 1310, expedido el 25 de agosto de 2026 por el Ministerio de Educación Nacional, una decisión que abre un nuevo ciclo de nombramientos del presidente en los órganos de dirección de universidades públicas.

La medida quedó consignada en un acto administrativo cuya primera página fue conocida y que, desde su artículo primero, ordena terminar “a partir de la fecha” designaciones vigentes de representantes presidenciales en las instituciones mencionadas entre los artículos dos y 16 del decreto. Esa formulación indica que el cambio cobija a un grupo concreto de universidades y delegados, aunque esa primera hoja no identifica ni los nombres de quienes salen ni los de sus eventuales reemplazos.

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El acto administrativo se fundamenta en los artículos 67, 69 y 189 numeral 13 de la Constitución Política, además del artículo 64 de la Ley 30 de 1992 - crédito Ministerio de Educación

El acto administrativo cita como fundamento los artículos 67, 69 y 189 numeral 13 de la Constitución Política, además del artículo 64 de la Ley 30 de 1992. Según ese marco, la participación del presidente en los Consejos Superiores de las instituciones estatales de educación superior está prevista tanto por la legislación nacional como por los estatutos de cada universidad.

Con esa base, el Gobierno presenta la representación presidencial como un mecanismo de articulación institucional entre el Ejecutivo y las instituciones estatales de educación superior. El propio documento dice que esa representación “constituye un mecanismo de articulación institucional entre el Gobierno Nacional y las instituciones de educación superior estatales”, siempre bajo las reglas constitucionales, legales y estatutarias.

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El nuevo gobierno designó al profesor Diego Alejandro Torres Galindo como su representante ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional. Rodolfo Andrés Londoño de la Espriella, sacerdote, abogado de la Universidad Javeriana, capellán de la Presidencia de la República y primo hermano de Abelardo de la Espriella estará en el Consejo Superior de las universidades Pedagógica Nacional, Antioquia, Valle y del Atlántico.

Además, el Ejecutivo designó:

El listado de representantes ante universidades públicas - crédito Ministerio de Educación

Victor Hugo Malagón Basto: Representante del Presidente de la República ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad).

Brenda Magaly Restrepo Plazas: Representante del Presidente de la República ante el Consejo Superior de la Universidad de la Amazonia.

Gabriel Jaime Cardona Orozco: Representante del Presidente de la República ante el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica de Pereira.

María Rocío Cortés Vargas: Representante del Presidente de la República ante el Consejo Superior de la Universidad de Cundinamarca.

Cenaida Rubiela Alvis Barranco: Representante del Presidente de la República ante el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar.

Isaura Yaneth Parejo Buelvas: Representante del Presidente de la República ante el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico.

Brenda Magaly Restrepo Plazas: Representante del Presidente de la República ante el Consejo Superior de la Universidad de la Amazonia.

Wilson Caballero Ariza: Representante del Presidente de la República ante el Consejo Superior de la Universidad Industrial de Santander.

Esneyder Andres Nazarith Vidal: Representante del Presidente de la República ante el Consejo Superior de la Universidad del Cauca.

El Ministerio de Educación anunció alivios económicos del Icetex para más de 44.000 beneficiarios afectados por el terremoto

Gobierno Nacional activa alivios económicos de Icetex para afectados por terremoto - crédito Ministerio de Educación

En respuesta a la emergencia ocasionada por el terremoto del pasado 10 de agosto de 2026, el Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) anunciaron un paquete de alivios económicos para 44.411 beneficiarios de crédito educativo que residen en los departamentos de Valle del Cauca (29.680), Caldas (5.443), Risaralda (5.253), Quindío (3.267) y Chocó (768), y que se establecen en el marco los decretos 1171 del 11 de agosto de 2026 (que declara la Situación de Desastre de Carácter Nacional) y 1261 del 19 de agosto de 2026 (que declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica).

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Las medidas aprobadas por la Junta Directiva del Icetex, presidida por la ministra de Educación Nacional, Viviane Morales, buscan proteger la permanencia de los estudiantes en la educación superior y aliviar la situación financiera de las familias afectadas por el terremoto. Entre ellas, la suspensión temporal de las acciones de cobro, el congelamiento de las cuotas del crédito y de la generación de intereses, así como otras de protección financiera.

De manera complementaria a estos alivios extraordinarios, la cartera destinó $520.000.000.000 para financiar el subsidio a la tasa de interés, el subsidio de sostenimiento y las condonaciones por graduación, en beneficio de los usuarios de la entidad.

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Sobre el alcance de estas decisiones, la ministra de Educación afirmó: “Acabamos de aprobar por unanimidad una serie de medidas de alivio financiero, en cinco de los departamentos más impactados por el terremoto del pasado 10 de agosto. Estos beneficios representan el esfuerzo del Gobierno Nacional por seguir respondiendo, de la manera más eficaz, a las personas que han sido afectadas por esta emergencia”.