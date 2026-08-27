Alfredo Arias, técnico del Junior de Barranquilla, fue cuestionado sobre por qué no renunciaba a pesar de los malos resultados del equipo

A Alfredo Arias le consultaron por qué no dejaba la dirección técnica del Junior de Barranquilla a pesar de los malos resultados y respondió que no lo hará porque va a seguir intentándolo - crédito Dimayor

Guardar

La derrota 4-2 frente al América de Cali volvió a poner al Junior de Barranquilla en el centro de las críticas. El conjunto dirigido por Alfredo Arias no encuentra regularidad en la Liga BetPlay 2026-II y atraviesa un momento complicado después de varios resultados adversos que han aumentado la presión sobre el cuerpo técnico.

En medio de ese escenario, el entrenador fue cuestionado en rueda de prensa sobre su continuidad y sobre si considera que lo mejor sería dar un paso al costado.

La pregunta fue planteada por el periodista Jorge Bustamante, de F12 Radio TV, quien hizo referencia a los resultados del equipo, a la relación con los aficionados y a la posibilidad de que Arias decidiera abandonar el cargo. “Se nota una desconexión con el equipo. De 12 puntos, uno posible, malos resultados, pelea con la hinchada. ¿No es mejor irse por la puerta grande?”, le preguntó el comunicador al técnico uruguayo.

PUBLICIDAD

Arias respondió que no considera que exista un conflicto con los seguidores del Junior y aseguró que mantiene una relación normal con los aficionados que encuentra fuera del estadio. “No tengo problema con la hinchada. Un aficionado se paró detrás mío durante todo el partido pasado. Pero yo salgo a comprar mis cosas normalmente por los lados de mi casa y saludo a los hinchas sin problema”, manifestó durante la rueda de prensa.

El entrenador también explicó por qué, pese a la situación deportiva, no contempla abandonar el proyecto. Su argumento está relacionado con el vínculo que mantiene con el plantel y con el trabajo realizado durante los últimos dos semestres. “Hablaría mal de mí si yo me fuera, porque este equipo y esos jugadores estamos juntos hace dos semestres y se han jugado la vida por todos”, afirmó.

PUBLICIDAD

Alfredo Arias acumula con junior de Barranquilla un punto de doce posibles en el inicio de la Liga BetPlay 2026-II - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Alfredo Airas y una reflexión que aplica para todo en la vida, según él

La respuesta de Arias estuvo marcada por una reflexión sobre la manera en que entiende los malos momentos dentro del deporte y de la vida. El técnico sostuvo que los entrenadores están expuestos tanto a las victorias como a las derrotas y que los resultados negativos no deberían convertirse automáticamente en una razón para abandonar un proceso.

“Siempre he dicho que somos los jugadores de fútbol que estamos expuestos a la derrota y la victoria. No está en mí decidir mi tranquilidad. La puerta grande ya está y la puerta chica también está”, señaló Arias ante los medios de comunicación.

PUBLICIDAD

El técnico del Junior insistió en que los fracasos forman parte de cualquier proceso y utilizó esa idea para justificar su decisión de continuar al frente del equipo. “Siempre he dicho que el éxito no viene de nunca haber tenido fracasos. Normalmente viene de fracasar, levantarte y vas por más. Y no es solo en fútbol, es en todos los aspectos de la vida. Si renunciamos cuando nos va mal en las cosas que hacemos a diario, ¿para dónde vamos?”, cuestionó.

América de Cali venció 4-2 a Junior de Barranquilla en la séptima fecha de la Liga BetPlay 2026-II - crédito América

Los malos resultados que ha tenido Junior de Barranquilla

La postura de Arias llega después de una serie de resultados que han complicado el inicio del Junior en el segundo semestre. El equipo perdió 2-1 contra Deportes Tolima en su debut liguero, empató 1-1 como local frente a Once Caldas y posteriormente cayó 1-0 ante Millonarios en Barranquilla. A esos resultados se sumó la eliminación de la Copa Colombia a manos de Barranquilla FC y la goleada 4-2 sufrida ante América de Cali.

PUBLICIDAD

Alfredo Arias viene de ser bicampeón con Junior de Barranquilla - crédito Colprensa

La derrota contra el conjunto escarlata profundizó las dudas alrededor del rendimiento del Junior. América tomó una ventaja amplia durante el partido y terminó imponiéndose con autoridad, mientras el conjunto barranquillero volvió a mostrar problemas para sostener el resultado y controlar diferentes momentos del encuentro.

Después del compromiso, Luis Fernando Muriel también se refirió a las condiciones del terreno de juego y consideró que tuvieron influencia en el desarrollo del partido. “El mal estado de la cancha influyó para el desarrollo del partido. De pronto no se ve por televisión, pero estaba pesada esta cancha y eso influyó”, explicó el delantero.

PUBLICIDAD