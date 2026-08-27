Marlos Moreno recibió la oferta de Sport Recife, pero Atlético Nacional no lo dejará ir gratis

Marlos Moreno regresó en julio de 2025 a Atlético Nacional y es pretendido por el fútbol de Brasil - crédito David Jaramillo/Colprensa

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El futuro de Marlos Moreno es uno de los asuntos que Atlético Nacional deberá resolver durante este mercado de pases. El extremo colombiano recibió una oferta de Sport Recife, club brasileño que busca incorporarlo, pero la posibilidad de una salida no depende únicamente de la voluntad del futbolista. La institución antioqueña dejó claro que no permitirá que el jugador se marche sin recibir una compensación económica.

La información sobre el interés del conjunto brasileño fue reportada inicialmente por O Globo y también fue recogida por medios deportivos de ese país. Infobae Colombia consultó a las comunicaciones de Atlético Nacional sobre la situación y desde el club fueron contundentes: “Tiene contrato por un año más y no saldrá gratis”.

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De esta manera, aunque Marlos Moreno no le cerró la puerta a la posibilidad de regresar al fútbol brasileño, Sport Recife tendrá que negociar con Atlético Nacional si pretende concretar su contratación. El equipo de Recife habría puesto sobre la mesa una propuesta de contrato por 18 meses y ya habría avanzado en conversaciones con el entorno del jugador.

El principal inconveniente está precisamente en el acuerdo entre los clubes. Atlético Nacional no contempla, por ahora, una salida sin recibir dinero por el futbolista, mientras que las conversaciones buscan determinar si existe una fórmula económica que permita destrabar la operación.

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Lucas González suma tres victorias con Atlético Nacional: dos por Copa Colombia y una en Liga BetPlay - crédito Colprensa

Los números de Marlos Moreno desde su regreso a Atlético Nacional

Moreno volvió a Atlético Nacional, club en el que se formó y con el que se dio a conocer antes de iniciar su recorrido internacional. Desde su regreso ha disputado 54 partidos, con 2.550 minutos en cancha, cinco goles y tres asistencias.

Eso representa un promedio de 47,2 minutos por partido, es decir que generalmente no ha sido titular. De sus apariciones, nueve fueron por la Copa Colombia, dos correspondieron a la Copa Libertadores y los 43 encuentros restantes fueron por la Liga BetPlay.

En la actual temporada 2026 de la Liga BetPlay registra cuatro goles y una asistencia en 26 partidos, cifras que explican parte de la importancia que mantiene dentro de la plantilla verdolaga.

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Lucas González, entrenador de Atlético Nacional para esta nueva temporada, también ha expresado públicamente su intención de recuperar la mejor versión del atacante. “A Marlos le tengo mucho cariño, él tiene una personalidad con la que se hace coger cariño muy rápido y hemos trabajado para que recupere su mejor versión con nosotros, él es consciente de que no la ha tenido desde su regreso al club”, manifestó en rueda de prensa, después del compromiso ante Jaguares el pasado 2 de agosto de 2026.

En el segundo semestre de 2015, Atlético Nacional tuvo en Marlos Moreno a una joven figura que les dio la estrella 15 - crédito Colprensa

Marlos Moreno ya jugó en el fútbol brasileño

Una eventual llegada a Sport Recife significaría el regreso de Moreno a Brasil. El colombiano ya tuvo una experiencia en ese país en 2018, cuando jugó cedido en Flamengo por el Manchester City.

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Su paso por el conjunto carioca fue discreto. Disputó 27 partidos y marcó un gol, además de registrar una asistencia. Su único tanto oficial fue frente a Palmeiras en el Brasileirão, en un empate 1-1. Al finalizar el préstamo, Flamengo no ejecutó una opción de compra y el atacante regresó al Manchester City.

Después de aquella experiencia pasó por diferentes equipos de Europa y América, entre ellos Girona, Portimonense, Lommel SK, Konyaspor y Santos Laguna. Ahora, casi una década después de aquella etapa, Sport Recife aparece como una nueva posibilidad en Brasil.

Sport Recife solo ha quedado campeón una vez del fútbol brasileño - crédito Thiago Bernardes/Reuters

¿Qué significaría Sport Recife?

Sport Recife es una institución tradicional del estado de Pernambuco, fundada en 1905 y conocida como el Leão da Ilha. Actualmente compite en la Serie B del fútbol brasileño, por lo que una eventual transferencia no representaría para Moreno un salto hacia la máxima categoría del país, pues Sport juega en la segunda división del fútbol brasileño.

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El club, sin embargo, tiene una historia importante. Fue campeón brasileño en 1987 y conquistó la Copa de Brasil en 2008, además de acumular numerosos títulos del Campeonato Pernambucano y tres de la Copa do Nordeste.

Para Moreno, la operación podría significar un nuevo comienzo fuera de Colombia, pero el primer obstáculo está en Atlético Nacional. Mientras Sport Recife intenta convencer al jugador y avanzar en la negociación, el conjunto verdolaga mantiene una posición definida: Marlos Moreno tiene contrato y no será liberado gratuitamente.