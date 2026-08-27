Colombia

Jessi Uribe y Paola Jara abren una segunda fecha en Bogotá tras agotar el Movistar Arena en tres horas

La alta demanda por el show del 20 de diciembre en Bogotá llevó a sumar una segunda función para el cierre de su gira ‘Despecho a 2 Voces’, nombre de su más reciente álbum colaborativo

El concierto en el Movistar Arena marcará la primera presentación conjunta de Jessi Uribe y Paola Jara en dicho escenario - crédito cortesía Jessi Uribe
Los conciertos de 'Despecho a 2 Voces' marcarán la primera vez que Jessi Uribe y Paola Jara lideren juntos un espectáculo de gran formato en el Movistar Arena de Bogotá - crédito cortesía Jessi Uribe
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Tres horas bastaron para que Jessi Uribe y Paola Jara agotaran cada localidad disponible para su concierto del 20 de diciembre en el Movistar Arena de Bogotá.

La demanda superó toda proyección y obligó a los artistas a anunciar una segunda fecha de su espectáculo “Despecho a 2 Voces” para el 19 de diciembre, con preventa abierta desde este miércoles 26 de agosto.

La primera presentación, que ya figura con boletería agotada, marcará además un hito para ambos intérpretes: será la primera vez que el matrimonio de la música popular comparta este escenario en un espectáculo de gran formato.

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La nueva fecha convierte el cierre de año en un evento de dos noches consecutivas en uno de los recintos más representativos del país. Vale recordar que ambos artistas habían coincidido en el Movistar Arena a inicios de 2026, en el homenaje al fallecido Yeison Jiménez, pero aquella fue una aparición puntual dentro de un evento colectivo, muy distinta a lo que representa liderar juntos un espectáculo de esta envergadura.

La alta demanda llevó a Jessi Uribe y Paola Jara a abrir una segunda fecha de 'Despecho a 2 Voces' para el 19 de diciembre, con preventa en TuBoleta - crédito cortesía Jessi Uribe
La alta demanda llevó a Jessi Uribe y Paola Jara a abrir una segunda fecha de 'Despecho a 2 Voces' para el 19 de diciembre, con preventa en TuBoleta - crédito cortesía Jessi Uribe

El proyecto que respalda la gira tiene un recorrido previo que explica la magnitud de la respuesta del público. El álbum Despecho a 2 Voces, producido por Simón Escobar Uribe y Andrés Felipe Alzate Ortiz, reunió 11 canciones de corte contemporáneo con raíces en el género popular colombiano.

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El repertorio incluye títulos como Las botellas y yo, Aún hay amor y Alcohol Traicionero, con el sencillo Infidelidad como carta de presentación del proyecto. Esa canción supera los 15 millones de vistas en YouTube y fue calificada por Billboard como un “dueto magistral” y una “sensación viral”.

Por su parte, Billboard Latin incluyó el álbum en su lista de los mejores de música latina de 2026 —en el puesto 19— y lo señaló como el único representante del regional colombiano en esa selección editorial. La publicación describió el trabajo como una obra que retrata la “melancolía cruda del desamor” a través de las voces de ambos intérpretes, y lo concibió como una conversación íntima entre dos amantes cuyas vidas se vieron fracturadas por la desconfianza. En la edición exclusiva de álbumes colombianos de la misma publicación, el LP ocupó el noveno lugar.

La venta de boletería general para el concierto de Jessi Uribe y Paola Jara en Bogotá comenzará el 5 de agosto - crédito cortesía Jessi Uribe
El álbum Despecho a 2 Voces reúne 11 canciones del género popular colombiano y fue producido por Simón Escobar Uribe y Andrés Felipe Alzate Ortiz - crédito cortesía Jessi Uribe

Paola Jara explicó la esencia del proyecto en declaraciones recogidas por Uno TV: “Ambos tenemos mucha música de despecho. En nuestro género, la mayoría de las canciones son de despecho y nos gusta interpretarlo. Así estemos enamorados y, gracias a Dios, no estamos viviendo ninguna de estas canciones. Nos gusta y siento que el público, en general, disfruta mucho cantarle al desamor”.

El concepto de Despecho a 2 Voces nació como una experiencia integral entre el álbum y la gira: un mano a mano canción tras canción que convirtió el sentimiento del despecho en una vivencia colectiva.

La gira internacional que precedió a las fechas en la capital del país reunió a 20.000 asistentes en Europa, en presentaciones que se extendieron por casi tres horas. La travesía arrancó el 1 de mayo en Madrid, donde la pareja llenó la Cubierta de Leganés en lo que supuso un referente para el regional colombiano en ese continente. La gira prosiguió por Alicante, Zaragoza, Lanzarote, Barcelona y París, antes de que ambos artistas pusieran rumbo a Colombia para cerrar la gira y su actividad en el presente año.

Bogotá recibirá la gira 'Despecho a 2 Voces' de Jessi Uribe y Paola Jara el 20 de diciembre en el Movistar Arena - crédito cortesía Jessi Uribe
La gira internacional de Jessi Uribe y Paola Jara reunió a 20.000 asistentes en Europa con paradas en Madrid, Alicante, Zaragoza, Lanzarote, Barcelona y París - crédito cortesía Jessi Uribe

En el show bogotano, ese repertorio tomará forma en un espectáculo de gran producción que combinará las canciones del proyecto conjunto con algunos de los éxitos que han marcado las carreras individuales de ambos artistas.

La proyección de la pareja también los llevó a confirmar su participación en la Billboard Latin Music Week 2026, programada entre el 19 y el 22 de octubre en el Faena Forum de Miami Beach, donde se reunirán los principales actores de la industria musical hispanohablante.

La preventa para la segunda fecha —19 de diciembre— estará disponible a partir de este miércoles en TuBoleta. La primera presentación, el 20 de diciembre, mantiene su programación con localidades agotadas.

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