Colombia

Fallo obliga a Abelardo de la Espriella a pedir disculpas por acto religioso en su posesión presidencial, Jennifer Pedraza aseguró que “amenaza el carácter laico del Estado”

La senadora afirmó que el jefe de Estado Abelardo de la Espriella “violó el principio de neutralidad en materia religiosa”

El discurso se pronunció por parte de Abelardo de la Espriella en la ceremonia de posesión presidencial que se llevó a cabo el viernes 7 de agosto de 2026 en Cali (Valle del Cauca) - créditos Lina Gasca / Colprensa
El discurso se pronunció por parte de Abelardo de la Espriella en la ceremonia de posesión presidencial que se llevó a cabo el viernes 7 de agosto de 2026 en Cali (Valle del Cauca) - créditos Lina Gasca / Colprensa
Guardar

Luego de que un juez de Bogotá ordenó al presidente Abelardo de la Espriella ofrecer disculpas públicas tras considerar que el acto de posesión presidencial realizado el pasado 7 de agosto en Cali vulneró la neutralidad religiosa del Estado colombiano, la senadora Jennifer Pedraza se pronunció ante el fallo y recordó cuando ella misma había advertido, luego de aquella ocasión, que el jefe de Estado incurrió en una falta.

Así lo señaló la congresista en un mensaje que compartió desde su cuenta de X la mañana del jueves 27 de agosto de 2026, un día después de que se reveló la decisión judicial, y que responde a una tutela presentada por el ciudadano Omar Alberto Franco Becerra.

PUBLICIDAD

“Como advertimos: el acto de posesión del Presidente @ABDELAESPRIELLA violó el principio de neutralidad en materia religiosa y amenaza el carácter laico del Estado. Ahora, un juez de la República le solicita al Mandatario excusarse por violar el derecho de la ciudadanía a la libertad de consciencia y culto”, detalló Pedraza en su publicación.

Dentro del mismo recurso también se impone la expedición de una directiva presidencial para garantizar que todos los servidores públicos respeten la neutralidad religiosa en el ejercicio de sus funciones.

al final, Pedraza aseveró que “a Colombia le costó decadas separar, de manera sabia, el Estado de la(s) religión(es)”, y concluyó: “No podemos retroceder. Hay que defender el Estado Social de Derecho”.

PUBLICIDAD

La senadora se refirió al fallo en contra del presidente De la Espriella la mañana del jueves 27 de agosto de 2026 vía X - crédito @JenniferPedraz/X
La senadora se refirió al fallo en contra del presidente De la Espriella la mañana del jueves 27 de agosto de 2026 vía X - crédito @JenniferPedraz/X

Los detalles del fallo judicial: revés para De la Espriella

Según el fallo, la ceremonia de posesión incluyó un espacio de “invocación y alabanza”, la participación de representantes de tres sectores religiosos y la presencia de una imagen de la Virgen de Fátima en el recinto, elementos que a juicio del juez desconocieron el deber de neutralidad que debe conservar el Estado en los actos oficiales.

Al respecto, el despacho judicial fue claro al señalar: “Esa unidad no puede construirse instrumentalizando el sufrimiento de la ciudadanía ni desdibujando el carácter laico y pluralista del Estado colombiano”.

El juez puntualizó que el fallo no niega que los funcionarios públicos puedan tener creencias religiosas, pero establece que, al actuar como autoridades, deben evitar que sus funciones institucionales aparezcan asociadas a una religión o credo particular. En palabras del despacho: “Cuando actúan como autoridades deben evitar que sus funciones institucionales aparezcan asociadas a una religión específica o a un credo particular”.

En la parte resolutiva, la sentencia amparó los derechos fundamentales a la libertad de conciencia y de culto del accionante y ordenó al presidente De la Espriella que, en alocución en radio y televisión, a más tardar el martes 30 de septiembre de 2026, a las 7:00 p. m., ofrezca disculpas al pueblo colombiano.

Un Juez de Bogotá ordenó al presidente Abelardo de la Espriella ofrecer disculpas públicas por haber vulnerado la neutralidad religiosa del Estado durante su acto de posesión el pasado 7 de agosto
Un Juez de Bogotá ordenó al presidente Abelardo de la Espriella ofrecer disculpas públicas por haber vulnerado la neutralidad religiosa del Estado durante su acto de posesión el pasado 7 de agosto (Blu Radio)

El mandatario deberá mencionar explícitamente que se abstendrá de incurrir en conductas que impliquen inclinación hacia la Iglesia Católica o cualquier otro credo particular y que reconoce la importancia de la neutralidad religiosa del Estado.

De igual forma, la orden judicial impone a la Presidencia la expedición de una directiva administrativa, en septiembre de 2026, para ordenar a los servidores públicos “respetar y hacer respetar la neutralidad religiosa del Estado en todos los actos que ejecuten en ejercicio de sus funciones”.

Este punto convierte el fallo en una decisión con efectos institucionales más amplios que la ceremonia de posesión: la directiva deberá servir de guía para que los actos oficiales no sean utilizados para proyectar respaldo institucional hacia una confesión religiosa.

El fallo también cobija al presidente del Congreso, Honorio Miguel Henríquez Pinedo, quien deberá ofrecer disculpas públicas durante una sesión plenaria programada para la última semana de septiembre de 2026. En esa intervención, deberá puntualizar su compromiso de abstenerse de incurrir en actuaciones que permitan que, en actos oficiales en los que represente al Congreso, se proyecte una inclinación hacia la religión católica o cualquier otro credo particular.

El presidente del Senado de la República Honorio Henriquez también tendrá que ofrece disculpas - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez
El presidente del Senado de la República Honorio Henriquez también tendrá que ofrece disculpas - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

El togado, al explicar el alcance de la decisión, aclaró que “el punto central no está en las creencias personales de quienes gobiernan, sino en la forma como se desarrollan los escenarios institucionales”.

Por ello, desvinculó de la acción a líderes religiosos presentes en la ceremonia, como David Michaan (rabino principal de la comunidad hebrea de Colombia), Eduardo Cañas Estrada (pastor de Manantial de Vida Eterna) y Francisco Javier Múnera Correa (presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia).

El juez insistió en que la neutralidad religiosa es un principio constitucional ineludible y que las manifestaciones de fe, aunque legítimas en el ámbito privado, no pueden tener cabida en el protocolo de los actos oficiales del Estado.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaPedir disculpasDiscurso de posesión presidencialCaliJennifer PedrazaHonorio HenírquezPrincipio de neutralidadColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Weibmar Asprilla, así fue el recorrido d suplente de Santa Fe que se convirtió en la gran figura triunfo sobre River Plate en la Copa Sudamericana

El portero atajó dos penaltis, otros dos vio como se fueron desviados y marcó su cobro, el último, para que el León clasificara a los cuartos de final en el estadio Monumental de Buenos Aires

Weibmar Asprilla, así fue el recorrido d suplente de Santa Fe que se convirtió en la gran figura triunfo sobre River Plate en la Copa Sudamericana

Emiro Navarro dejó sin palabras a sus compañeros de ‘MasterChef Celebrity’ con las dificultades de su infancia: “A mí me ponían a vender bolis”

El influenciador cartagenero describió una infancia entre la pobreza y el rechazo, en la que su abuela fritaba empanadas para comer y él recorría el pueblo vendiendo bolis. Hoy se define como el pilar que garantiza que ninguno de los suyos vuelva a pasar por eso

Emiro Navarro dejó sin palabras a sus compañeros de ‘MasterChef Celebrity’ con las dificultades de su infancia: “A mí me ponían a vender bolis”

Sebastián Vega no logró terminar su plato en ‘MasterChef Celebrity’ y quedó fuera del atril: qué fue lo que le pasó

El actor enfrentó el reto de cocinar inspirado en su infancia, pero la presión del tiempo le impidió finalizar su preparación y presentar su plato, lo que generó una fuerte frustración en la cocina

Sebastián Vega no logró terminar su plato en ‘MasterChef Celebrity’ y quedó fuera del atril: qué fue lo que le pasó

Digno Palomino y el Negro Over podrían ser recluidos en buques cárceles propuestos por Abelardo de la Espriella: esto se sabe

El Ministerio de Justicia y la Armada Nacional trabajan en un plan que busca aislar en altamar a internos considerados dinamizadores de la extorsión y el crimen organizado

Digno Palomino y el Negro Over podrían ser recluidos en buques cárceles propuestos por Abelardo de la Espriella: esto se sabe

Cuerpo del colombiano Johan Sebastián Durán, asesinado en operativo del ICE en Estados Unidos, fue finalmente repatriado: asi serán sus exequias

Los padres del joven participaron el 17 de agosto en una audiencia en Estados Unidos junto a defensores de migrantes, tras rechazar la explicación oficial y reclamar una investigación transparente sobre lo ocurrido

Cuerpo del colombiano Johan Sebastián Durán, asesinado en operativo del ICE en Estados Unidos, fue finalmente repatriado: asi serán sus exequias
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

ENTRETENIMIENTO

Emiro Navarro dejó sin palabras a sus compañeros de ‘MasterChef Celebrity’ con las dificultades de su infancia: “A mí me ponían a vender bolis”

Emiro Navarro dejó sin palabras a sus compañeros de ‘MasterChef Celebrity’ con las dificultades de su infancia: “A mí me ponían a vender bolis”

Sebastián Vega no logró terminar su plato en ‘MasterChef Celebrity’ y quedó fuera del atril: qué fue lo que le pasó

Omar Courtz abrió una segunda fecha en Bogotá tras agotar en horas su show en el Movistar Arena

Jessi Uribe y Paola Jara abren una segunda fecha en Bogotá tras agotar el Movistar Arena en tres horas

Maroon 5 en Colombia: este es el posible ‘setlist’ y las recomendaciones para ver a la banda norteamericana en el Coliseo Medplus

Deportes

Santa Fe eliminó a River Plate de la Copa Sudamericana, y así reaccionó la prensa argentina: “Papelón”

Santa Fe eliminó a River Plate de la Copa Sudamericana, y así reaccionó la prensa argentina: “Papelón”

Weibmar Asprilla, así fue el recorrido del suplente de Santa Fe que se convirtió en la gran figura del triunfo sobre River Plate en la Copa Sudamericana

Triunfo verdolaga: Atlético Nacional venció 2-1 al Deportivo Cali en el Atanasio Girardot

Santa Fe selló el pase a cuartos de la Conmebol Sudamericana con una dramática tanda de penaltis ante River Plate

América de Cali es el nuevo líder del fútbol profesional colombiano: así quedó la tabla de posiciones