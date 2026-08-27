Imagen del gobernador de Córdoba pescando en el río Sinú sacudió las redes: “Hasta el gobernador se rebusca la comida”

Lejos de los escenarios oficiales, Erasmo Zuleta sorprendió a los habitantes de Córdoba al sumarse a una jornada de pesca en el río Sinú, mostrando una faceta sencilla y próxima a la comunidad ribereña. La escena, compartida junto a pescadores locales, evidenció su interés por las costumbres tradicionales del departamento - crédito De Pesca Con Alonso 1.0 / Facebook

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Lejos de los actos formales, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, protagonizó una imagen poco habitual: se sumó a un grupo de pescadores en el río Sinú. Armado con su caña, dejó de lado el protocolo para integrarse a una actividad representativa de la región. La escena, cargada de sencillez y espontaneidad, generó reacciones inmediatas entre los presentes.

Durante la jornada, Zuleta no solo pescó, sino que conversó directamente con quienes dependen del río como sustento diario. La iniciativa fue bien recibida y muchos la vieron como un gesto genuino de acercamiento a las raíces locales.

Entre los comentarios que circularon tras la visita, sobresalió uno que reflejaba el ánimo de la jornada: “Una buena recomendación les hace el gober, pilas pues”. Incluso algunos bromearon con el hecho: “Hasta el gobernador se rebusca la comida”. El mandatario fue reconocido por su actitud positiva y la disposición para compartir momentos fuera de la rutina gubernamental.

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