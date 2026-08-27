Colombia

Imagen del gobernador de Córdoba pescando en el río Sinú sacudió las redes: “Hasta el gobernador se rebusca la comida”

Erasmo Zuleta se apartó del protocolo y compartió una jornada junto a pescadores locales

Lejos de los escenarios oficiales, Erasmo Zuleta sorprendió a los habitantes de Córdoba al sumarse a una jornada de pesca en el río Sinú, mostrando una faceta sencilla y próxima a la comunidad ribereña. La escena, compartida junto a pescadores locales, evidenció su interés por las costumbres tradicionales del departamento - crédito De Pesca Con Alonso 1.0 / Facebook

Guardar

Lejos de los actos formales, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, protagonizó una imagen poco habitual: se sumó a un grupo de pescadores en el río Sinú. Armado con su caña, dejó de lado el protocolo para integrarse a una actividad representativa de la región. La escena, cargada de sencillez y espontaneidad, generó reacciones inmediatas entre los presentes.

Durante la jornada, Zuleta no solo pescó, sino que conversó directamente con quienes dependen del río como sustento diario. La iniciativa fue bien recibida y muchos la vieron como un gesto genuino de acercamiento a las raíces locales.

Entre los comentarios que circularon tras la visita, sobresalió uno que reflejaba el ánimo de la jornada: “Una buena recomendación les hace el gober, pilas pues”. Incluso algunos bromearon con el hecho: “Hasta el gobernador se rebusca la comida”. El mandatario fue reconocido por su actitud positiva y la disposición para compartir momentos fuera de la rutina gubernamental.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Erasmo ZuletaGobernador de CórdobaVideo viralPesca río SinúColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Weibmar Asprilla, así fue el recorrido d suplente de Santa Fe que se convirtió en la gran figura triunfo sobre River Plate en la Copa Sudamericana

El portero atajó dos penaltis, otros dos vio como se fueron desviados y marcó su cobro, el último, para que el León clasificara a los cuartos de final en el estadio Monumental de Buenos Aires

Weibmar Asprilla, así fue el recorrido d suplente de Santa Fe que se convirtió en la gran figura triunfo sobre River Plate en la Copa Sudamericana

Fallo obliga a Abelardo de la Espriella a pedir disculpas por acto religioso en su posesión presidencial, Jennifer Pedraza aseguró que “amenaza el carácter laico del Estado”

La senadora afirmó que el jefe de Estado Abelardo de la Espriella “violó el principio de neutralidad en materia religiosa”

Fallo obliga a Abelardo de la Espriella a pedir disculpas por acto religioso en su posesión presidencial, Jennifer Pedraza aseguró que “amenaza el carácter laico del Estado”

Emiro Navarro dejó sin palabras a sus compañeros de ‘MasterChef Celebrity’ con las dificultades de su infancia: “A mí me ponían a vender bolis”

El influenciador cartagenero describió una infancia entre la pobreza y el rechazo, en la que su abuela fritaba empanadas para comer y él recorría el pueblo vendiendo bolis. Hoy se define como el pilar que garantiza que ninguno de los suyos vuelva a pasar por eso

Emiro Navarro dejó sin palabras a sus compañeros de ‘MasterChef Celebrity’ con las dificultades de su infancia: “A mí me ponían a vender bolis”

Sebastián Vega no logró terminar su plato en ‘MasterChef Celebrity’ y quedó fuera del atril: qué fue lo que le pasó

El actor enfrentó el reto de cocinar inspirado en su infancia, pero la presión del tiempo le impidió finalizar su preparación y presentar su plato, lo que generó una fuerte frustración en la cocina

Sebastián Vega no logró terminar su plato en ‘MasterChef Celebrity’ y quedó fuera del atril: qué fue lo que le pasó

Digno Palomino y el Negro Over podrían ser recluidos en buques cárceles propuestos por Abelardo de la Espriella: esto se sabe

El Ministerio de Justicia y la Armada Nacional trabajan en un plan que busca aislar en altamar a internos considerados dinamizadores de la extorsión y el crimen organizado

Digno Palomino y el Negro Over podrían ser recluidos en buques cárceles propuestos por Abelardo de la Espriella: esto se sabe
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

ENTRETENIMIENTO

Omar Courtz abrió una segunda fecha en Bogotá tras agotar en horas su show en el Movistar Arena

Omar Courtz abrió una segunda fecha en Bogotá tras agotar en horas su show en el Movistar Arena

Jessi Uribe y Paola Jara abren una segunda fecha en Bogotá tras agotar el Movistar Arena en tres horas

Maroon 5 en Colombia: este es el posible ‘setlist’ y las recomendaciones para ver a la banda norteamericana en el Coliseo Medplus

Luisa Fernanda W ya está en modo novia y viajó a Barranquilla para probarse su vestido para la boda con Pipe Bueno

Jorge Barón regañó a Kris R. por su canción ‘Gamina’: “Muchas groserías y no se le entiende nada”

Deportes

Triunfo verdolaga: Atlético Nacional venció 2-1 al Deportivo Cali en el Atanasio Girardot

Triunfo verdolaga: Atlético Nacional venció 2-1 al Deportivo Cali en el Atanasio Girardot

Santa Fe selló el pase a cuartos de la Conmebol Sudamericana con una dramática tanda de penaltis ante River Plate

América de Cali es el nuevo líder del fútbol profesional colombiano: así quedó la tabla de posiciones

Alfredo Arias, técnico del Junior de Barranquilla, fue cuestionado sobre por qué no renunciaba a pesar de los malos resultados del equipo

Marlos Moreno recibió la oferta de Sport Recife, pero Atlético Nacional no lo dejará ir gratis