Digno Palomino y el Negro Over podrían ser recluidos en buques cárceles propuestos por Abelardo de la Espriella: esto se sabe

Digno Palomino y Negro Over, entre los primeros en lista para aislamiento en barcos prisión - crédito Fiscalía General - Colprensa

Guardar

En un movimiento que marca un giro en la política penitenciaria nacional, el gobierno de Abelardo de la Espriella impulsa el traslado de reconocidos delincuentes de alto perfil a buques cárceles en altamar.

La propuesta, ya en fase de evaluación por las autoridades, busca contener la operación de redes criminales que continúan articulando delitos como la extorsión desde sus celdas.

De acuerdo con información publicada por El Tiempo, entre los nombres contemplados para esta medida figuran Digno Palomino y Negro Over, ambos identificados por las autoridades como responsables de coordinar actividades ilícitas a nivel regional.

El borrador presentado al Gobierno Nacional incluye además a otros señalados de alto impacto como alias Brayan, del Magdalena; alias Juanito, del Meta; alias Marihuano, vinculado a la organización ‘los de la eme´ en el Magdalena Medio; y alias Tinejo, asociado a delitos en el departamento del Tolima.

PUBLICIDAD

Gobierno de Colombia define lista de internos para ser recluidos en cárceles marítimas: una apuesta para frenar delitos desde prisión - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

El plan, que involucra a la Armada Nacional, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Defensa Nacional, tiene como eje el aislamiento efectivo de los reclusos considerados más peligrosos, alejándolos de centros urbanos y cortando sus nexos directos con las organizaciones criminales.

“La intención es ubicar a estos individuos en alta mar para impedir que sigan delinquiendo desde prisión”, detalló el medio citado sobre el objetivo central del programa. La iniciativa remite a estrategias implementadas en gobiernos anteriores.

Durante la administración del expresidente Álvaro Uribe Vélez, procedimientos similares se aplicaron a figuras como alias Macaco y alias Don Diego, quienes fueron trasladados a instalaciones especiales para limitar su capacidad de comunicación y comando.

PUBLICIDAD

En la coyuntura actual, la propuesta se enmarca en la línea dura que promueve la dirección del Inpec con el denominado ‘Plan Dominó’, una ofensiva destinada a ser inflexibles contra la criminalidad que opera desde el sistema penitenciario.

Las autoridades regionales han señalado reiteradamente a estos detenidos como “dinamizadores de la extorsión y el crimen organizado en varias zonas del país”.

El listado definitivo de quienes serán trasladados aún está bajo revisión de los ministerios involucrados, que analizan los perfiles y antecedentes de cada interno para garantizar la máxima efectividad de la nueva política.

El Inpec impulsa el 'Plan Dominó' para endurecer el control sobre la criminalidad penitenciaria - crédito Inpec/Colprensa

Abelardo de la Espriella impulsa cárceles de máxima seguridad y descarta acuerdos con grupos criminales

La administración nacional presentó un giro contundente en materia de seguridad al anunciar la edificación de megacárceles, proyecto que contará con participación empresarial privada y que, según el mandatario, buscará “que aquellos que tanto daño le han hecho a la república paguen con creces el dolor que le han generado al pueblo colombiano”.

PUBLICIDAD

El anuncio tuvo lugar durante la ceremonia de reconocimiento a la nueva cúpula de la fuerza pública en la Escuela Militar José María Córdova, ubicada al noroccidente de Bogotá, donde el presidente reafirmó su postura de mano firme frente a la criminalidad.

Inspirado por el modelo implementado en El Salvador durante el gobierno de Nayib Bukele, el jefe de Estado resaltó que la construcción de estos recintos penitenciarios se realizará en colaboración con el sector privado para garantizar condiciones seguras y robustas.

“Estas cárceles ofrecerán un entorno donde los responsables de delitos graves cumplan sus condenas bajo condiciones estrictas”, sostuvo durante su intervención.

Megacárceles y mano dura: el mandatario Abelardo de la Espriella adopta modelo de El Salvador y rechaza la paz total - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

El mandatario también enfatizó el traslado de cabecillas criminales a centros con mayores medidas de seguridad, agradeciendo la labor del ministro de Justicia, Iván Cancino.

PUBLICIDAD

“Quiero hacer un reconocimiento especial a un amigo del alma y ministro excepcional, que ha estado con las botas puestas para este particular, desde el primer día”, expresó al referirse a Cancino.

Entre los nombres mencionados para ser reubicados figuran alias Miquito, Caballo, El primo, Hormiga, Huequito y el Negro Over, identificados por las autoridades como generadores de violencia y extorsión.

En su mensaje, el presidente descartó cualquier posibilidad de negociación con organizaciones criminales y marcó distancia de la “paz total” promovida por el anterior gobierno.

“En el régimen anterior, mis compatriotas sintieron en carne propia el retroceso del Estado mientras las organizaciones terroristas avanzaron desvergonzadamente gracias a la complicidad de ese régimen”, puntualizó ante los asistentes.

PUBLICIDAD