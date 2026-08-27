Omar Courtz abrió una segunda fecha en Bogotá tras agotar en horas su show en el Movistar Arena

Omar Courtz promete una puesta en escena renovada y un repertorio que incluye los18 temas de su más reciente álbum, 'Por Si Mañana No Estoy' - crédito @omarcourtz/Instagram

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Omar Courtz agotó en pocas horas la boletería de su concierto del 13 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá y, ante la respuesta entusiasta del público, la productora Breakfast Live anunció una segunda presentación del artista para el 12 de noviembre en el mismo recinto, como parte del Por Si Mañana No Estoy World Tour 2026.

La primera fecha, que ya figura con el sello de sold out, forma parte de la gira latinoamericana con la que el cantante puertorriqueño recorre los 18 temas de su más reciente producción discográfica. Según el setlist registrado el 21 de agosto en el Kia Forum de Inglewood, California, el espectáculo se divide en tres bloques: una apertura en el escenario principal, un segmento íntimo en un escenario secundario —con la canción homónima del álbum en versión acústica— y un cierre con los temas de mayor circulación en plataformas, entre ellos KOKO, Comernos y ¿Qué Vas a Hacer Hoy?

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La venta de entradas para la nueva fecha opera en etapas. La preventa para clientes Movistar y la preventa fans arrancaron este miércoles 26 de agosto a las 3:00 p. m. y estarán disponibles hasta el viernes 28 de agosto a las 2:59 p. m. A partir de ese mismo viernes, a las 3:00 p. m., abrirá la venta general a través de TuBoleta, única tiquetera autorizada para la venta de entradas. No obstante, la organización advirtió que podría adelantarse la fecha en caso de que las preventas se agoten antes del plazo.

El espectáculo del 'Por Si Mañana No Estoy World Tour' se organiza en tres bloques - crédito @omarcourtz/Instagram

Bogotá no es la única parada latinoamericana en la gira del puertorriqueño. Los siguientes destinos incluyen tres presentaciones en México entre el 28 de octubre y el 6 de noviembre —en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey—, además de fechas en Lima el 28 de noviembre y Buenos Aires el 3 de diciembre.

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Trayectoria del artista

Omar Courtz es reconocido como uno de los artistas en ascenso del reguetón y el trap en Puerto Rico - crédito @omarcourtz/Instagram

Joshua Omar Medina Cortés, nacido el 11 de octubre de 1997 en Carolina, Puerto Rico, comenzó su carrera en 2017 publicando sus canciones a través de SoundCloud. Su primer éxito de alcance masivo llegó en 2020 con En Su Nota, lanzada durante la cuarentena por el Covid-19. La canción llamó la atención del cantante cubanoamericano Pitbull, con cuyo sello, Mr. 305, firmó contrato. Courtz se convirtió así en el segundo artista puertorriqueño en integrarse a ese catálogo.

A lo largo de su carrera acumuló colaboraciones con figuras como Bad Bunny, Rauw Alejandro, Anuel AA, Young Miko, J Balvin, Daddy Yankee y Wisin, entre otros. Su álbum debut, Primera Musa, lanzado en septiembre de 2024, alcanzó el número 1 en España y el número 2 en el listado Billboard Latin Rhythm Albums, con participaciones de Kendo Kaponi, Bryant Myers, Luar la L y Rauw Alejandro.

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Por Si Mañana No Estoy, segundo álbum de Omar Courtz, llegó al Billboard 200, fue número 3 en US Latin y alcanzó el número 1 en España - crédito @omarcourtz/Instagram

Por Si Mañana No Estoy, publicado el 19 de febrero de 2026 bajo los sellos Mr. 305 Records y Rimas Entertainment, es el segundo álbum de estudio de Courtz y el proyecto de mayor alcance comercial de su carrera hasta la fecha.

El disco, con una duración de 70 minutos, llegó al puesto 22 en el chart general de Billboard en Estados Unidos —el Billboard 200—, al número 3 en US Latin y al número 1 en España. La producción reúne 18 canciones con una propuesta que combina el reguetón de influencia retro con elementos de R&B, Miami bass y Afrobeats. Entre los colaboradores figuran Ñengo Flow, Myke Towers, Eladio Carrión, Bad Gyal, Dei V y Tito El Bambino.

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La relación de Courtz con el público colombiano se consolidó durante 2025, cuando su primer paso por el Movistar Arena de Bogotá terminó con localidades agotadas. El vínculo también se refleja en los datos de consumo: Colombia figura entre los mercados donde Primera Musa tuvo mayor penetración en plataformas de streaming.