América de Cali es el nuevo líder del fútbol profesional colombiano: así quedó la tabla de posiciones

América de Cali es el líder del fútbol profesional colombiano tras la continuidad de la séptima fecha - crédito América

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El fútbol profesional colombiano tuvo continuidad con la séptima fecha de la Liga BetPlay 2026-II.

En el primer partido de la jornada, Cúcuta Deportivo venció por la mínima diferencia a Alianza de Valledupar, con anotación de Jaime Peralta a los 63 minutos. Luego, Boyacá Chicó y Fortaleza igualaron sin goles en el estadio La Independencia. Más tarde, América de Cali venció 4-2 a Junior de Barranquilla en el estadio Francisco Rivera, en Palmira, resultado que amplió la mala racha que atraviesa el equipo dirigido por Alfredo Arias.

Estos resultados desencadenaron en la continuidad de América de Cali como líder del fútbol profesional colombiano. Después de los cinco partidos que ha jugado acumula cuatro partidos ganados, ante Boyacá Chicó 7-0, la victoria fue por la mínima ante Once Caldas y después obtuvo el mismo resultado ante Atlético Nacional en el clásico del fútbol profesional colombiano.

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El empate llegó en el enfrenamiento ante Independiente Santa Fe sin goles y la más reciente victoria ante Junior de Barranquilla 4-2.

Junior de Barranquilla comenzó ganando su partido, pero terminó con la tercera derrota en esta liga - crédito Junior de Barranquilla

Tabla de posiciones del fútbol profesional colombiano

América de Cali: 13 puntos / +11 diferencia de gol / 5 partidos jugados. Llaneros FC: 11 puntos / +4 diferencia de gol / 5 partidos jugados. Deportes Tolima: 10 puntos / +2 diferencia de gol / 5 partidos jugados. Independiente Medellín: 9 puntos / +2 diferencia de gol / 4 partidos jugados. Atlético Bucaramanga: 9 puntos / +2 diferencia de gol / 5 partidos jugados. Águilas Doradas: 8 puntos / +2 diferencia de gol / 4 partidos jugados. Deportivo Cali: 7 puntos / +3 diferencia de gol / 4 partidos jugados. Millonarios FC: 7 puntos / +2 diferencia de gol / 4 partidos jugados. Once Caldas: 6 puntos / +3 diferencia de gol / 5 partidos jugados. Atlético Nacional: 6 puntos / +3 diferencia de gol / 3 partidos jugados. Independiente Santa Fe: 5 puntos / +1 diferencia de gol / 4 partidos jugados. Fortaleza FC: 5 puntos / -1 diferencia de gol / 5 partidos jugados. Internacional de Bogotá: 5 puntos / -2 diferencia de gol / 5 partidos jugados. Cúcuta Deportivo: 5 puntos / -5 diferencia de gol / 5 partidos jugados. Jaguares FC: 4 puntos / -4 diferencia de gol / 5 partidos jugados. Deportivo Pereira: 2 puntos / -1 diferencia de gol / 3 partidos jugados. Alianza FC: 2 puntos / -2 diferencia de gol / 4 partidos jugados. Junior FC: 1 punto / -2 diferencia de gol / 3 partidos jugados. Deportivo Pasto: 0 puntos / -7 diferencia de gol / 5 partidos jugados. Boyacá Chicó: 0 puntos / -10 diferencia de gol / 3 partidos jugados.

Millonarios visitará a Llaneros en búsqueda de mantenerse dentro del grupo de los ocho - crédito David Jaramillo/Colprensa

Los próximos partidos del fútbol profesional colombiano

La séptima fecha de la Liga BetPlay 2026-II continuará este jueves 27 de agosto cuando Llaneros reciba a Millonarios a partir de las 6:10 p.m. en el estadio Bello Horizonte Rey Pele, si el equipo que oficiará como local consigue la victoria, le quitará el liderato a América de Cali, y peligrará la permanencia de Millonarios en el grupo de los ocho claisifcados a los cuadrangulares finales. Mientras que si termina en empate, tanto Llaneros como el “Embajador” mantendrán su posición.

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América de Cali venció 4-2 a Junior de Barranquilla en la séptima fecha de la Liga BetPlay 2026-II - crédito América

El partido que cerrará la séptima fecha del fútbol colombiano será entre Internacional de Bogotá y Deportivo Pasto en el estadio Metropolitano de Techo, en la ciudad de Bogotá. Comenzará a las 8:15 p.m. y el resultado será importante en las aspiraciones del equipo local para meterse al grupo de los ocho clasificados, si consigue la victoria y Millonarios pierde lo logrará. Mientras que elenco de la capital nariñense va en búsqueda de su primera victoria en este torneo.