Cuerpo del colombiano Johan Sebastián Durán, asesinado en operativo del ICE en Estados Unidos, fue finalmente repatriado: asi serán sus exequias

Los restos de Johan Sebastián Durán Guerrero llegaron a Bucaramanga más de un mes después del operativo de ICE en Biddeford, Maine, en el que murió el colombiano - créditos red social Facebook | Joseph Prezioso / AFP

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Ha pasado un poco más de un mes desde aquel 13 de julio cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) adelantaron un polémico operativo la ciudad de Biddeford, Maine, en el que perdió la vida el colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero.

Sin embargo, solo hasta ahora los restos del joven de 26 años lograron aterrizar en el país, en medio de incertidumbre de su familia por las extrañas circunstancias en las que fue asesinado Durán, además de los altos costos de su repatriación.

Según información concocida por el diario regional Vanguardia, los restos del joven llegaron a la ciudad de Bucaramanga y, en medio del dolor de su esposa y su pequeña hija, la despedida comenzó en la Funeraria San Pedro, donde familiares, amigos y allegados se reunieron para velar el cuerpo.

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El sepelio se programó para la tarde de este jueves 27 de agosto en el Parque Memorial Tierra Santa, con una misa prevista en la Capilla San Pedro Apóstol. La ceremonia representa un intento de cierre para una familia que aún busca respuestas ante una pérdida que consideran inexplicable.

El joven de 26 años había emigrado con su esposa y su hija recién nacida tres años atrás en búsqueda de un mejor futuro y calidad de vida en Estados Unidos - crédito red social Facebook

Johan Sebastián, de 26 años, había dejado el barrio La Victoria de Bucaramanga en 2023. Su objetivo era claro: encontrar mejores oportunidades laborales y asegurar el bienestar de su esposa, Karolina Rojas, y su hija de apenas tres años.

En Maine, se dedicó a trabajos de limpieza y entregas, gracias a que contaba con autorización laboral y número de Seguro Social, según confirmaron sus allegados.

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El joven mantenía planes de regularizar completamente su situación migratoria. Sus conocidos lo describen como una persona dedicada y responsable, que buscaba siempre lo mejor para su familia. El hecho de que su hija, de apenas tres años, siguiera preguntando por su padre tras la tragedia, se convirtió en el símbolo del vacío dejado por su muerte.

Investigaciones y reclamo de justicia

El sepelio de Johan Sebastián Durán Guerrero fue programado en el Parque Memorial Tierra Santa con una misa en la Capilla San Pedro Apóstol - crédito Robert F. Bukaty/AP

La familia Durán Guerrero no solo experimenta el duelo, sino que enfrenta la incertidumbre sobre lo que realmente ocurrió durante el operativo de ICE. El 17 de agosto, durante una audiencia en Maine, los padres de Johan Sebastián participaron junto a representantes de la comunidad y defensores de derechos de inmigrantes para exigir el esclarecimiento de las circunstancias.

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“Solo le pido a Dios y a la justicia que sea aclarado el caso de la muerte de mi hijo y de muchos que han tenido que vivir una situación como esta”, señaló el familiar durante la diligencia.

La intervención de los familiares estuvo marcada por el dolor y la necesidad de respuestas, especialmente por el impacto emocional en la hija del fallecido, quien aún no comprende su ausencia.

Joan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años, murió durante un operativo de ICE en el estado de Maine; las autoridades estadounidenses investigan las circunstancias del caso - crédito Antonio Sanguino/X

Según la versión oficial de las autoridades estadounidenses, los agentes de ICE realizaban un operativo para ubicar a un migrante con orden definitiva de deportación. Durante el procedimiento, Johan Sebastián habría intentado huir en su vehículo, y, ante la supuesta amenaza, un agente disparó.

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Sin embargo, la familia y organizaciones que acompañan el caso desconfían de la explicación inicial. Imágenes de cámaras de seguridad y videos de residentes muestran que el vehículo se desplazaba lentamente, mientras un agente intentaba abrir la puerta del conductor, segundos antes de escucharse los disparos. Estos registros han generado dudas sobre la actuación de los funcionarios y el uso de la fuerza en el operativo.

La repatriación del cuerpo y la despedida en Bucaramanga han puesto el foco en el reclamo de justicia y en la demanda de una investigación transparente. El caso de Johan Sebastián Durán Guerrero se suma a las historias de migrantes cuyos destinos se ven marcados por la violencia y la falta de respuestas claras sobre las circunstancias de su muerte.

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