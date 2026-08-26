Iván Marín quedó fuera de ‘MasterChef Celebrity Colombia’: este fue su error en la preparación del cerdo

'MasterChef Celebrity Colombia' reduce su lista, Iván Marín se despide tras reto regional - crédito cortesía Canal RCN

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La competencia en las cocinas de MasterChef Celebrity Colombia 2026 vivió una de sus eliminaciones más comentadas con la salida de Iván Marín, comediante y creador de contenido digital.

El episodio, transmitido el 25 de agosto, marcó el fin del recorrido del participante, quien se despidió tras enfrentar un desafío de eliminación centrado en la riqueza gastronómica de las regiones colombianas. La eliminación de Marín estuvo marcada por la honestidad y autocrítica que caracterizó su paso por el programa.

Durante la jornada, seis concursantes vistieron el delantal negro para asumir un reto en el que debían crear un plato con un ingrediente emblemático de una región del país. La prueba exigió no solo creatividad, sino también dominio técnico en la manipulación de los productos locales. Iván Marín recibió el encargo de preparar una receta cuyo ingrediente principal era la carne de cerdo, una proteína que presenta exigencias particulares en cuanto a cocción y textura.

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Iván Marín, comediante y generador de contenido, protagonizó una de las eliminaciones más comentadas en la nueva edición de 'MasterChef Celebrity Colombia' - crédito cortesía Canal RCN

El desarrollo del reto expuso las dificultades técnicas de varios participantes, pero el plato presentado por Marín concentró la atención del jurado por su ejecución. El comediante intentó realizar una cotoletta a la parmigiana, una preparación que habitualmente se elabora con pollo. En este caso, Marín debía adaptarla al lomo de cerdo, lo que representó un desafío adicional. En su primera cocción, la carne sufrió un exceso de calor, lo que obligó a reiniciar la preparación. En el segundo intento, omitió martillar el lomo, un paso clave para obtener la textura correcta.

El jurado, integrado por referentes de la cocina colombiana, valoró el esfuerzo y el sabor del plato, pero coincidió en que la falta de trabajo en la carne resultó determinante. Nicolás de Zubiría, uno de los jueces, fue enfático al señalar que el grosor del cerdo afectó la experiencia final del plato, hecho que se convirtió en el motivo principal de la eliminación. “Tienes un error grave: el grosor que le dejaste a tu cerdo, voy a dejar a ver qué dicen mis compañeros (...) El resto del plato es delicioso, tienes buena salsa, las papas están ricas”, indicó el chef durante la evaluación.

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Seis concursantes enfrentaron el reto del delantal negro, donde Iván Marín debió trabajar con carne de cerdo, una proteína que exige precisión en su preparación - crédito cortesía Canal RCN

El siguiente turno fue para la chef Belén, que coincidió con Nicolás sobre el grosor del cerdo, pero añadió problemas con el sabor. “Creo que tienes un tema con sazonar, están bajitas de sabor (...) Opino igual que Nico con el tema del término de la carne”, detalló la mexicana.

A lo largo de la temporada, Iván Marín mantuvo una postura de transparencia sobre sus habilidades en la cocina. Desde el primer episodio, reconoció que su conocimiento técnico tenía limitaciones, pero que su intención era aprender y avanzar en cada reto. Esta actitud le permitió ganarse el aprecio tanto de sus compañeros como del público.

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Luego de anunciar la salida del humorista, el jurado se tomó un momento para dedicarle unas palabras de aliento a Marín, pero la más emotiva fue la jurado Belén, que invitó al eliminado a creer en si mismo. “Me encantó conocerte, le pones mucha sal y pimienta al ambiente (...) Vas a decir que estoy loca, pero que te quisieras un poquito más, te cuento que eres un tesorito, quiérete, porque de verdad yo te quiero mucho, de verdad vales mucho”, le dijo Belén a Iván.

La despedida de Iván Marín incluyó palabras emotivas de la chef Belén, quien lo animó a valorar su propio talento y crecimiento personal - crédito cortesía Canal RCN

Por otro lado, Jorge Rausch reveló que Marín había recibido la invitación al programa años atrás, por lo que le agradeció que al fin hubiera aceptado estar en el reality. “Muchas gracias por, finalmente, después de tantos años, animarte a venir a MasterChef. ¿Se arrepiente?“, preguntó el jurado, a lo que Iván aseguró que no, y agradeció el proceso y aprendizaje. ”En lo más mínimo. Durante toda mi vida le saqué el cuerpo a los realities sin saber que un reality me iba a cambiar la vida”, respondió Marín.

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En su despedida, el comediante agradeció el apoyo recibido y destacó el valor de la experiencia: “Llegué hasta aquí por ustedes, ellos siempre hicieron la mitad del trabajo ayudándome”, expresó a sus compañeros antes de abandonar la cocina.

En su último mensaje, Marín agradeció el respaldo de sus compañeros y del público, resaltando la importancia del acompañamiento durante el proceso - crédito cortesía Canal RCN

Tras la eliminación del humorista, la competencia de MasterChef Celebrity Colombia cuenta con menos participantes y aumenta la exigencia técnica para los concursantes restantes. En las próximas etapas, los retos pondrán a prueba la habilidad y creatividad de los famosos que buscan avanzar hacia la final.