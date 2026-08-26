Santa Fe demandaría al América de Cali por supuesta alineación irregular de Yhormar Hurtado: el Chicó y el Inter ya se habían quejado por lo mismo

Santa Fe empató sin goles contra América de Cali en la fecha 6 de la Liga BetPlay - crédito Cristian Bayona/Colprensa

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Independiente Santa Fe habría demandado el partido ante América de Cali tras el 0-0 del 22 de agosto en El Campín, en un caso que mezcla los disturbios en las tribunas con la controversia por la inscripción de Yhormar Hurtado y que podría influir en la disputa de los puntos en los escritorios.

La novedad se conoció después de que el periodista César Augusto Londoño informara en AS Colombia que el club bogotano, presidido por Eduardo Méndez, buscaría quedarse con los tres puntos por la situación del lateral. El reclamo se sumaría a los ya presentados por Boyacá Chicó e Internacional de Bogotá.

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El partido terminó 0-0 pese a los hechos violentos dentro del estadio y a la invasión del campo por parte de integrantes de las barras de ambos equipos. Aun así, el juego continuó hasta completar los 90 minutos.

América de Cali lleva tres triunfos seguidos, pero dos de ellos bajo demanda por posible inscripción irregular de Yhormar Hurtado - crédito Colprensa

La pregunta de fondo es concreta: Santa Fe intentaría que el resultado no se defina por lo ocurrido en la cancha, sino por una supuesta alineación indebida de Hurtado. La base del reclamo es que el defensor habría disputado partidos oficiales con tres clubes en 2026: Tolima, Always Ready y América, una situación que, según el planteamiento de los demandantes, prohíben los estatutos de la FIFA.

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“Santa Fe va a instaurar una demanda contra el América. No sé si ya lo hizo o lo va a hacer en las próximas horas. La demanda es sobre el tema de Jorman Hurtado. La demanda que Chicó y que Inter de Bogotá habían instaurado contra el América de Cali y que fue fallada en primera instancia por el Comité Disciplinario del Campeonato y fue fallada en el recurso de reposición por la Comisión Disciplinaria de Dimayor.

No, pero no creo que vayan al TAS. Primero, primero ante las comisiones. Ahora, Santa Fe pierde la plata si es ante la Comisión Disciplinaria que ya falló. Debería ahorrarse esos pasos de reposición, ir directamente al tribunal de apelaciones, como fueron Chicó e Inter", dijo el comunicador en As.

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El Comité Disciplinario falló a favor de Yhormar Hurtado en primera instancia

Yhormar Hurtado no puede jugar durante siete días con el América por una suspensión de la Dimayor - crédito América de Cali

La Resolución 073 del 11 de agosto de 2026 desestimó las denuncias de Internacional de Bogotá y Boyacá Chicó por presunta alineación indebida de Yhormar David Hurtado Torres en las fechas uno y dos de la Liga BetPlay Dimayor II 2026, al concluir que el jugador podía actuar con el club vallecaucano y que mantener los resultados era compatible con la definición de “temporada” vigente en la reglamentación colombiana.

La decisión mantuvo intactos dos marcadores ya disputados: el partido del 26 de julio de 2026 ante IDBDC Albinegro S.A. y el 7-0 del 2 de agosto frente a Boyacá Chicó. El expediente también dejó sin efectos la medida provisional que había recaído sobre el jugador, por pérdida de objeto tras el fallo de fondo.

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Según la resolución del Comité Disciplinario del Campeonato de Fútbol Profesional categorías A y B, los hechos materiales no estaban en discusión. Hurtado jugó tres partidos con Deportes Tolima los días 18, 23 y 27 de enero; otros tres con Always Ready en la fase de grupos de la Copa Libertadores el 7, 16 y 29 de abril; y luego actuó con América de Cali tras ser inscrito para la Liga BetPlay Dimayor II 2026.

La controversia jurídica surgió por una pregunta específica: si esas participaciones debían contarse dentro de una misma temporada anual o dentro de temporadas separadas según cada campeonato nacional de liga. Esa diferencia definía si el futbolista había excedido o no el límite reglamentario para disputar partidos oficiales con distintos clubes.

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Yhormar Hurtado tuvo un breve paso por Always Ready después de jugar con Deportes Tolima - crédito América de Cali

Internacional de Bogotá sostuvo que Hurtado había jugado en 2026 con tres clubes distintos: Tolima, Always Ready y América. Con esa base pidió aplicar el artículo 83 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol, que sanciona al club que incluye en planilla a un jugador no inscrito reglamentariamente o hace actuar a uno suspendido o inhabilitado.

Boyacá Chicó presentó un argumento similar tras el encuentro de la segunda fecha. En su denuncia reclamó la derrota de América por retirada o renuncia, el marcador reglamentario de 0-3 y la adjudicación de los tres puntos, con impacto sobre la tabla, el descenso y la reclasificación.

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La defensa de América de Cali replicó que el ordenamiento colombiano no equipara “temporada” con año calendario para estos efectos. Citó el numeral 9 del capítulo de definiciones del Estatuto del Jugador de la FCF, que establece que una temporada empieza con el primer partido oficial del campeonato nacional de liga correspondiente y termina con el último, incluidas las copas nacionales.

El Comité acogió ese criterio. Señaló que el artículo 5.4 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA limita la elegibilidad “durante una temporada”, pero remite a la asociación nacional para fijar ese período. En Colombia, concluyó, esa determinación ya existe en el Estatuto del Jugador.

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