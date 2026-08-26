Tolima quedó eliminado ante Independiente del Valle de la Copa Libertadores, y así reaccionó la prensa ecuatoriana: “Se pasea”

El periodista del programa De Fútbol Se Habla Así resaltó el buen presente que vive la Liga Pro de Ecuador en la Copa Libertadores-crédito @DSportsEC/X

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El 25 de agosto de 2026, Deportes Tolima cayó por 3-1 ante Independiente del Valle de Ecuador por el juego de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Ahora el equipo dirigido por el uruguayo Joaquín Papa se medirá ni más ni menos que ante el vigente campeón de América por un lugar en las semifinales: Flamengo de Brasil.

El juego para el “Matagigantes” (apodo acuñado en 2016 cuando venció en la Copa Libertadores a Boca Juniors y River Plate, y que a lo largo de los años consolidó por sus buenas campañas a nivel local y en el ábmito internacional) fue caracterizado por la superioridad de principio a fin en la serie del cuadro quiteño ante el vinotinto y oro, y en el juego que se llevó a cabo en el estadio Banco Guayaquil, la prensa de dicho país lo reseñó de la siguiente manera.

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Carlos González (i), de Independiente del Valle, celebra un gol este martes en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Deportes Tolima. EFE/ STR

En primer lugar, el diario El Universo de Guayaquil destacó en su titular como un paseo para el cuadro “Negriazul” la victoria ante el Tolima, explicando lo que fue el resumen del juego de la siguiente forma:

“Independiente del Valle ratificó su superioridad sobre Deportes Tolima y selló este martes su pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026 con un triunfo 3-1 en Quito, redondeando una serie que dominó de principio a fin y que cerró con un global de 4-1. Daykol Romero, Carlos González y Matías Perelló, a los 59, 70 y 90+5 minutos, respectivamente, marcaron los goles del negriazul en el estadio Banco Guayaquil. Junior Hernández, a los 84, anotó el descuento de los colombianos”, dijo.

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Uno de los diarios más destacados del país vecino elogió la labor de Independiente del Valle ante Tolima en el estadio Banco Guayaquil-crédito El Universal

Por otra parte, en el programa De fútbol se habla así Ecuador, de Dsports, el 25 de agosto de 2026, el periodista Daniel Navas calificó como histórico el momento que vive Independiente del Valle tras la goleada ante Tolima:

“Equipo que atraviesa, sin dudas, una de las mejores, si no la mejor, racha en la historia de un club ecuatoriano en cuanto a victorias consecutivas. No hablamos de empates, sino de triunfos seguidos: dieciséis, que no es poca cosa. Es un hecho relevante lo que estamos presenciando en este momento del año. Habría que revisar los registros históricos y analizar campañas anteriores; quizá, con el paso del tiempo, se dimensionará mejor lo que hoy vive Independiente del Valle y lo que estamos viendo frente a nuestros ojos”, expresó.

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Y añadió: “No es menor lo que ha logrado el equipo de Joaquín Papa y sus futbolistas, que hoy, pese a tener que esforzarse un poco más por el desarrollo del primer tiempo, lograron con paciencia y fútbol vencer tres a uno al Tolima e instalarse, después de diez años, en los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Tremenda campaña del IDV”, completó.

El canal deportivo bajo lo que dijo el periodista Daniel Navas resaltó el buen momento del fútbol ecuatoriano a nivel de clubes-crédito @DSportsEC/X

Más conceptos de la victoria de Independiente del Valle

Otro de los periodistas que destacó la victoria de Independiente del Valle se hizo pronunciar en una de las emisoras más destacadas del Ecuador-crédito @radiodiblu/Instagram

Otro de los conceptos que también destacó por la goleada de Independiente del Valle ante Tolima fue la del periodista Mario Cannesa, explicando que si los equipos ecuatorianos siguen en este buen camino, la posibilidad de disputar el Mundial de Clubes de 2029 siga vigente, y en el cual Liga de Quito e Independiente del Valle sean representantes para el fútbol del Ecuador:

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“Y en buena hora, ¿no? Están peleando palmo a palmo: Liga de Quito, con cincuenta y ocho puntos, y Estudiantes de La Plata, con cincuenta. Este torneo se disputa en 2029, ¿correcto? Pero en la caja registradora hay que guardar, hay que ahorrar. Imaginen lo que representaría para cualquiera de estos dos equipos participar en un campeonato mundial de clubes, no solo por lo que reparte, sino por la gran vitrina que significa ese torneo. Y tenemos que seguir hablando de Independiente, de Liga, de los nuestros. La gran noticia de ayer fue que Quito regresa. [se ríe] No, oiga, discúlpeme, no me estoy burlando con mi risa; es solo la diferencia de temas que tratamos, ¿no?“, detalló.