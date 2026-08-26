Colombia

Karina García contó cuál ha sido el síntoma de salud más fuerte de su embarazo y cómo lo afronta: “Tengo rituales”

La influenciadora paisa relató a sus seguidores que tiene un remedio sencillo para lidiar con el síntoma, pese a que generó reacciones divididas en redes sociales

La empresaria dijo que la taquicardia es uno de los malestares más fuertes de su tercer embarazo y explicó que toma aguas aromáticas de frutos rojos para aliviarla - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

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Karina García, influenciadora y empresaria conocida por su participación en La casa de los famosos Colombia, atraviesa su tercer embarazo. Aunque hubo rumores durante el primer semestre de 2026, no fue hasta el 24 de junio cuando confirmó la noticia con una publicación en la que apareció junto al cantante urbano Kris R, protagonizando una sesión de fotos en la playa, y la frase: “Nuestro sueño más bonito, viene en camino”.

Para la modelo, se trata de su tercer hijo, después de Isabella Vargas García, de 19 años, y Valentino Mesa García, de seis, fruto de relaciones anteriores. Para Kris R, es el primero.

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En su momento, la propia Karina confesó que quedó embarazada en su segundo encuentro íntimo con el cantante y que no estaba en los planes inmediatos de ninguno de los dos. Sin embargo, eso no le impidió calificar la noticia como un “milagro de Dios” y reconocer que la posibilidad de concebir en ese momento era estadísticamente baja.

Karina García confirmó el 24 de junio su tercer embarazo con una publicación junto al cantante urbano Kris R tras meses de rumores en 2026 - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram
Karina García confirmó el 24 de junio su tercer embarazo con una publicación junto al cantante urbano Kris R tras meses de rumores en 2026 - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

El proceso viene siendo documentado por la propia creadora de contenido, compartiendo con su público hechos como la revelación de género, pero también lo exigente que ha resultado la gestación.

Durante los últimos meses, García reportó síntomas que incluyeron vómitos, mareos, acidez intensa, dolor de cabeza y sensibilidad a la luz, todos distintos a los que experimentó en sus embarazos anteriores. Además, confirmó el bebé presenta macrosomía fetal, una condición en la que el feto supera los rangos de crecimiento esperados para su etapa de gestación.

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La influenciadora paisa admitió en sus historias de Instagram que uno de los malestares más pronunciados de su tercer embarazo ha sido la taquicardia. “Desde que estoy embarazada tengo rituales. Yo no sé si les he contado que uno de los síntomas más fuertes que he tenido en este embarazo ha sido la taquicardia. Me da mucha taquicardia”, dijo.

Para aliviarla, contó que toma aguas aromáticas de frutos rojos por las tardes, una práctica que al parecer desató la preocupación de sus seguidores, pues la empresaria afirmó que recibió todo tipo de advertencias indicándole que se trataba de una bebida que podía ser abortiva.

Ante esto, la propia Karina envió un parte de tranquilidad: “Bebes, ese bebé ya está muy grande, se ve, ya si no se vino ya, yo llego hasta las 40 semanas”, comentó.

La creadora de contenido también reveló sus antojos más frecuentes. Uno de ellos es la piña, aunque reconoció sus consecuencias: “me encanta la piñita con sal y limón, aunque sé que también me hace daño para la acidez”, expresó.

Entre los antojos del embarazo, Karina García mencionó la piña con sal y limón y la granadilla, fruta que dijo consumir hasta seis veces al día - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram
Entre los antojos del embarazo, Karina García mencionó la piña con sal y limón y la granadilla, fruta que dijo consumir hasta seis veces al día - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

El otro antojo que marcó este embarazo fue la granadilla, una fruta que, según ella misma admitió, la tiene completamente conquistada: “¿Por qué? No me pregunten. O sea, a mí la granadilla me gustaba, o sea, yo decía ‘es una fruta rica, dulcecita’, pero desde que yo estoy embarazada yo no sé esta fruta qué hizo conmigo. O sea, de verdad que la amo. Al día me puedo comer por ahí cinco o seis granadillas. Me encanta”, comentó.

Tras sus declaraciones, parte de su comunidad expresó preocupación por los hábitos que mantiene durante la gestación. Otros seguidores restaron importancia a la situación y señalaron que sus controles médicos han arrojado resultados favorables en todas las ocasiones.

Cabe recordar que unos días antes, Karina salió al paso de los ataques que viene recibiendo debido a que tenía tres hijos de padres distintos.

“Mi único ‘delito’ es ser una mujer fértil y tener el valor de no quedarme donde no soy feliz”, respondió la influenciadora, quien puso el foco en el doble rasero con la que suele medirse a las mujeres en situaciones similares.

Karina García rompe mitos sobre el embarazo y llama a validar todas las experiencias - crédito karinagarciaoficiall/Instagram
Karina García rompe mitos sobre el embarazo y llama a validar todas las experiencias - crédito karinagarciaoficiall/Instagram

García señaló que la crítica no tiene que ver con el número de parejas, sino con la maternidad. “¿Cuántas mujeres han tenido 5, 6 o 10 parejas y nadie las señala? La diferencia es que ellas no tienen hijos de esas relaciones y yo sí”, escribió.

La empresaria también explicó la lógica detrás de sus decisiones: “Prefiero irme, empezar de nuevo y cambiar de papá antes que enseñarle a mis hijos que una mujer debe quedarse en un lugar donde no es feliz solo para que los demás hablen bien de ella”.

Ante quienes esperan algún tipo de disculpa o arrepentimiento, García sentenció: “Mis hijos son mi orgullo, no mi condena. Mi vida no necesita la aprobación de nadie”.

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