Capturados dos adultos mayores por el homicidio de otro anciano cuatro años atrás: alteraron la escena del crimen para simular un suicidio

La Policía Nacional capturó en Chigorodó a una mujer de 62 años y a un hombre de 64 por el homicidio de un hombre de 65 años en Apartadó, Antioquia (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La captura de dos adultos mayores tiene consternada a la comunidad en el municipio de Chigorodó, Antioquia, en un caso que durante meses permaneció bajo sospecha.

Los detenidos, una mujer de 62 años y un hombre de 64, son acusados de homicidio agravado tras el fallecimiento de un hombre de 65 años en Apartadó, ocurrido en 2022.

El caso dio un giro inesperado cuando, tres meses después del hecho, un testigo que permanecía oculto decidió acercarse a la Fiscalía General de la Nación. Su declaración cambió el rumbo de la investigación, pues en un principio las autoridades contemplaban la hipótesis de un suicidio, propuesta por la excompañera sentimental de la víctima.

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La declaración del testigo presencial permitió a los investigadores replantear la naturaleza del fallecimiento. Las autoridades, a partir de ese momento, analizaron de nuevo los elementos materiales probatorios, incluyendo la necropsia, entrevistas con el médico forense y testimonios de la familia.

La investigación señala que la mujer habría participado en la planeación y ejecución del homicidio y que el hombre sería el presunto autor material - crédito Policía

El proceso permitió reconstruir la secuencia de eventos y detectar maniobras que, supuestamente, buscaban simular un suicidio y encubrir un homicidio. Según la Policía Nacional, la implicación de los capturados se fundamenta en la nueva evidencia recabada tras la declaración del testigo.

La presunta motivación y los roles de los implicados

Las autoridades han señalado que el móvil del crimen sería pasional. La mujer, excompañera sentimental de la víctima, habría participado tanto en la planeación como en la ejecución del asesinato. El hombre capturado, por su parte, es señalado como autor material.

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Ambos fueron requeridos por la justicia mediante una diligencia de allanamiento y registro, realizada en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el Grupo de Operaciones Especiales.

Tras su captura, los dos adultos mayores han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, que será la encargada de definir su situación procesal. El proceso sigue en curso y, conforme indican las fuentes oficiales, se mantiene la presunción de inocencia mientras avanza la investigación.

Una serie de transferencias bancarias por más de $3.500 millones, realizadas desde cuentas oficiales del municipio de Apartadó hacia particulares y empresas, se encuentra bajo investigación de la Contraloría General de Antioquia - crédito Alcaldía de Apartadó

La Policía Nacional, a través del coronel Jovanni Cepeda Sanabria, detalló: “Los capturados son señalados de su presunta participación en el homicidio ocurrido en el año 2022 en zona rural de Apartadó, en hechos que estarían relacionados con un asunto de carácter pasional.”

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La decisión final sobre la responsabilidad de los implicados quedará en manos del sistema judicial, que deberá valorar la totalidad de las pruebas y testimonios aportados durante el proceso.