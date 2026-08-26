Beto Coral afirmó que el único que intentó abusar del sistema migratorio en EE.UU fue Andrés Felipe Arias: “Amigo del abogado de mafiosos”

Beto Coral envío mensaje a Marco Rubio y Christopher Landau - crédito Umit Bektas/REUTERS - Yuki Iwamura/Reuters - @Betocoralg/X

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El activista político Beto Coral denunció una nueva ofensiva del gobierno de Estados Unidos en su contra, tras declaraciones del subsecretario de Estado Christopher Landau.

En un video publicado en X, Coral aseguró que la acusación de “abuso al sistema migratorio” tras ser deportado de EE.UU, carece de fundamento y responde a una campaña política de presión vinculada a su condición de denunciante.

Coral, quien vivió 11 años en territorio estadounidense, rechazó los señalamientos sobre una supuesta solicitud de asilo “frívola”.

“Habla de un abuso en el caso de una persona que vivió 11 años en el país, que siempre pagó impuestos, que nunca cometió un delito y que nunca recibió absolutamente nada del gobierno”, declaró. Afirmó que cumplió con todas sus obligaciones legales y fiscales durante su residencia.

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El activista cuestionó el origen del señalamiento y recordó su historia familiar marcada por la violencia. “¿Significa entonces que la muerte de mi padre nunca ocurrió?”, preguntó, subrayando que los responsables del crimen “pertenecen a la clase política tradicional colombiana”.

Beto Coral responde a Christopher Landau: “Nunca cometí delito, nunca recibí nada del gobierno” - crédito @Betocoralg/X

Según Coral, las autoridades estadounidenses conocen la identidad de los autores materiales, quienes “fueron formados, entrenados y condecorados” por estructuras de poder.

Coral negó haber recibido una orden de deportación o fallo migratorio en su contra. “Eso le corresponde a las autoridades migratorias competentes y en mi caso nunca recibí una orden de deportación y mucho menos un veredicto o un fallo que determinara tal cosa”, afirmó.

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El activista consideró que las acciones del gobierno estadounidense buscan deslegitimar su labor y silenciar sus denuncias.

“Estados Unidos está violando los derechos humanos, está deteniendo y torturando no solamente a inmigrantes indocumentados, sino también a inmigrantes que tienen documentos”, advirtió Coral, quien insistió en que persistirá en la defensa de los derechos de los migrantes.

Tras toda la polémica que ha surgido con su deportación, Coral hizo fuertes acusaciones en un nuevo pronunciamiento en X.

Beto Coral señala a Andrés Felipe Arias como único político que buscó asilo tras condena en Colombia - crédito @Betocoralg/X

El activista político Beto Coral publicó un mensaje dirigido a Marco Rubio y al subsecretario de Estado Christopher Landau, en el que señaló directamente a Andrés Felipe Arias como la única persona que, según sus palabras, “intentó abusar del sistema migratorio de Estados Unidos”.

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Coral recordó que Arias fue condenado por la Corte Suprema de Justicia en Colombia y posteriormente huyó a territorio estadounidense, donde solicitó asilo político.

En su publicación, Coral enfatizó: “El único que intentó abusar del sistema migratorio de Estados Unidos fue el señor @AndresFelArias condenado en Colombia por la corte suprema de justicia y quien escapó a los Estados Unidos a pedir asilo político”.

El activista aprovechó la ocasión para señalar los vínculos de Arias con sectores de la derecha colombiana, describiéndolo como “socio de la extrema derecha y amigo del abogado de mafiosos y narcotraficantes, hoy presidente @ABDELAESPRIELLA”.

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Este es el caso que citó Beto Coral en su pronunciamiento sobre Andrés Felipe Arias

La Corte Suprema de Justicia había confirmado la condena de 17 años, 5 meses y 8 días de prisión contra Andrés Felipe Arias Leiva, exministro de Agricultura, tras revisar el recurso de impugnación especial interpuesto por la defensa.

El fallo ratificó la responsabilidad de Arias en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación durante la ejecución del programa Agro Ingreso Seguro (AIS).

Fotografía de archivo del 18 de diciembre de 2016, del exministro colombiano Andrés Felipe Arias quien habla durante una entrevista en Miami (Estados Unidos). EFE/Giorgio Viera/Archivo

El alto tribunal, con una Sala de Casación Penal renovada, concluyó que el exministro desconoció los principios de transparencia, planeación y responsabilidad en la contratación estatal, favoreciendo la apropiación indebida de recursos públicos por parte de particulares.

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La sentencia señaló que Arias tuvo influencia directa en la aprobación de los beneficiarios del programa, sin que existiera control efectivo para evitar el desvío de fondos.

La Corte rechazó los argumentos de la defensa sobre el monto de la pena, considerando que la sanción es proporcional y se ajusta a la gravedad de los hechos probados.

De acuerdo con la providencia, Arias utilizó el AIS como instrumento para fortalecer sus aspiraciones políticas, interviniendo en los comités encargados de la administración y ejecución del programa.

El fallo también destacó que los convenios firmados con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (Iica) no cumplieron los requisitos legales exigidos, ya que debieron realizarse mediante licitación pública y no de forma directa.

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Tras lo anterior, el exministro Arias, figura relevante en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, obtuvo libertad condicional en enero de 2024.

Un juez de ejecución de penas en Bogotá determinó su liberación tras cumplir más de una década de la condena inicial de 17 años. Arias aún tenía pendientes 84 meses de reclusión. La medida se fundamenta en el tiempo efectivo cumplido y las condiciones legales para acceder a este beneficio.