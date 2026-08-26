Colombia

Obispo habría ingresado en horario no laboral al Ministerio de Minas para ‘bendecir’ el edificio: el nuevo capellán de Presidencia lo habría ordenado

El reporte indica que un obispo habría ingresado al edificio el 9 de agosto, tras la posesión presidencial, y recorrido el sexto piso durante cerca de media hora sin explicación oficial del acto

Abelardo De la Espriella designó a María Nohemí Arboleda como nueva ministra de Minas y Energía desde el 7 de agosto - crédito @carogomezsn / X
Abelardo De la Espriella designó a María Nohemí Arboleda como nueva ministra de Minas y Energía desde el 7 de agosto - crédito @carogomezsn / X
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Aunque el presidente Abelardo de la Espriella ha mostrado públicamente su fuerte relación con la religión desde su llegada a la poder, en la mañana del miércoles 26 de agosto se conoció sobre una nueva directriz que se estaría dando desde el círculo más cercano del mandatario para, presuntamente, bendedir las instalaciones del Estado.

Según información revelada por la revista Cambio, el domingo 9 de agosto, justo después de la posesión presidencial del nuevo presidente, el edificio del Ministerio de Minas permaneció completamente vacío, excepto por la preunta presencia de un obispo.

El religioso Dimas Acuña, supuestamente acompañado solo por una funcionaria de confianza de la ministra María Nohemí Arboleda Arango, habría recorrido los pasillos del sexto piso, justo donde se ubica la oficina de la jefa de la cartera.

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Según documentos obtenidos por la revista nacional, la autorización para que varios líderes religiosos ingresaran al ministerio en un día no laboral fue gestionada por la ministra Arboleda Arango.

Sin embargo, los documentos no especifican las razones detrás del ingreso inicial de al menos cuatro líderes de la Iglesia, aunque fuentes consultadas por Cambio aseguraron que el objetivo sería realizar una “bendición”, práctica que la doctrina católica reserva para proteger personas u objetos de influencias malignas. Sin embargo, ni la ministra ni los sacerdotes invitados aceptaron dar su versión sobre el evento, optando todos por el silencio.

Según documentos revelados, la comitiva original incluía nombres de peso en el ámbito religioso: el exorcista Robert León Rodríguez Severiche, el sacerdote Ronal Mauricio Pulido Martínez, el nuevo capellán de la Casa de Nariño Rodolfo Andrés Londoño de la Espriella y el predicador Junior Londoño de la Espriella.

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Dos de ellos, los hermanos Londoño de la Espriella, son primos del presidente, lo que añade un matiz particular al episodio. La relación familiar fue confirmada por fuentes de la Casa de Nariño.

En la práctica, solo el obispo Acuña habría llegado al ministerio el 9 de agosto. Según descripción de algunos testigos, el religioso llegó vestido de manera informal, con una estola como único símbolo religioso, y habría permanecido cerca de media hora recorriendo el edificio.

El presunto rito espiritual, del que solo se conoce la presencia del obispo, se produce en un contexto donde la religión ha cobrado protagonismo en la vida política nacional. El padre Rodolfo Londoño de la Espriella, quien lidera la capellanía presidencial y es primo del mandatario, organizó el retiro espiritual del gabinete y coordina jornadas de oración junto a la primera dama. Su papel en el gobierno se fortalece, pues ha sido visto acompañando al presidente en viajes oficiales y formando parte de su círculo más cercano.

La presencia de la corriente carismática católica es evidente: los sacerdotes autorizados a ingresar al Ministerio hacen parte de los Siervos del Espíritu Santo, una asociación que promueve prácticas como oraciones de liberación y experiencias personales con los dones del espíritu santo. La Diócesis de Sonsón, a la que pertenecen varios de los invitados, ha sido clave en avalar a figuras como el exorcista Rodríguez y el propio capellán Londoño.

Las fuentes consultadas por Cambio solo hablaron de una bendición y de un posible exorcismo, pero nadie confirma detalles sobre oraciones, uso de agua bendita o la motivación precisa detrás de la convocatoria. Tampoco se sabe si actos similares se repitieron en otras dependencias del Estado o si hubo instrucciones formales del Gobierno para realizar exorcismos ante sospechas de presencias malignas.

Entretanto, la versión del obispo Acuña sobre su participación en el Ministerio permanece desconocida pese a los intentos del medio nacional. Sin embargo, a través de un delegado, el religioso sugirió que las preguntas sobre el acto fueran dirigidas al padre Rodolfo Londoño de la Espriella, capellán de la Casa de Nariño y primo del presidente, quien habría gestionado la visita. No obstante, tampoco Londoño accedió a ofrecer detalles

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