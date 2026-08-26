Colombia

Abelardo de la Espriella se echó para atrás y despachará desde la Casa de Nariño: por qué cambio de idea de gobernar en el Palacio de San Carlos

Debido a las exigencias de seguridad y logística, el despacho presidencial deberá volver a su sede tradicional

El presidente Abelardo De La Espriella decidió instalar su despacho en la Casa de Nariño, revirtiendo su anuncio inicial de gobernar desde el Palacio de San Carlos - crédito Casa de Nariño / Facebook
El presidente Abelardo De La Espriella decidió instalar su despacho en la Casa de Nariño, revirtiendo su anuncio inicial de gobernar desde el Palacio de San Carlos - crédito Casa de Nariño / Facebook
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El presidente Abelardo De La Espriella modificó su estrategia de gobierno en Bogotá y tomará la Casa de Nariño como sede oficial para su despacho en la capital.

Esta determinación se produce tras tres semanas de actividad en el Palacio de San Carlos, donde el mandatario había instalado inicialmente su oficina y dirigido reuniones clave del Ejecutivo.

El equipo presidencial inició trabajos de adecuación en la Casa de Nariño para instalar la nueva oficina del jefe de Estado. Se espera que De La Espriella inicie actividades en el edificio presidencial la próxima semana, según confirmaron fuentes del Gobierno nacional a El Espectador. El cambio de sede responde a un proceso de evaluación interna, en el que influyó el análisis de aspectos logísticos y de seguridad.

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La decisión de retornar al tradicional palacio presidencial responde a recomendaciones de seguridad y necesidades logísticas identificadas tras el terremoto del 10 de agosto - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez
La decisión de retornar al tradicional palacio presidencial responde a recomendaciones de seguridad y necesidades logísticas identificadas tras el terremoto del 10 de agosto - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

La decisión representa un viraje respecto a lo que el mandatario había anunciado antes de asumir el cargo. Durante la campaña, De La Espriella insistió en que su gobierno sería descentralizado y que Barranquilla sería la sede principal, para enviar un mensaje de ruptura con la tradición centralista de la administración pública. El Batallón Paraíso, en la capital del Atlántico, fue habilitado para este propósito y allí se han celebrado reuniones ministeriales y anuncios estratégicos.

Aunque la instalación en Barranquilla sigue vigente, la reciente emergencia nacional provocada por el terremoto del 10 de agosto obligó al presidente a permanecer más tiempo en Bogotá y a encabezar reuniones con diferentes sectores desde la capital. Como resultado, la necesidad de contar con una sede funcional y segura en Bogotá se hizo prioritaria.

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Durante las primeras semanas de gobierno, las oficinas del Palacio de San Carlos recibieron al presidente y a su equipo, pero se identificaron dificultades para acoger encuentros de gran escala, así como limitaciones en materia de seguridad. Fuentes del Ejecutivo señalaron que estos factores resultaron determinantes para optar por la Casa de Nariño como sede principal en Bogotá.

El equipo presidencial adelanta adecuaciones en la Casa de Nariño para que la sede oficial en Bogotá esté lista la próxima semana - crédito Casa de Nariño / Facebook
El equipo presidencial adelanta adecuaciones en la Casa de Nariño para que la sede oficial en Bogotá esté lista la próxima semana - crédito Casa de Nariño / Facebook

La mayoría de los ministerios y entidades clave del gobierno están ubicados en el centro de la ciudad, lo que facilita la coordinación presencial entre el presidente y su gabinete. Si bien la comunicación virtual permite mantener el contacto, la cercanía física agiliza la toma de decisiones y la gestión de crisis.

¿La Casa de Nariño ya no será un museo?

La Casa de Nariño es el símbolo de la presidencia en Colombia que funciona como la sede presidencial desde el 20 de julio de 1908, cuando se inauguró bajo el nombre de Palacio de la Carrera durante el gobierno del general Rafael Reyes.

Pero en este 2026 estaba destinada a transformarse en museo abierto al público, según lo había anunciado De La Espriella antes de su posesión. El presidente había dado instrucciones a la ministra de Cultura, Paola Holguín, para que impulsara la apertura de los espacios históricos del palacio a la ciudadanía.

El Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería, fue el primer lugar elegido por Abelardo De La Espriella para despachar en Bogotá, pero las limitaciones de espacio y seguridad llevaron a reconsiderar su uso como oficina principal - crédito REUTERS/José Miguel Gómez
El Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería, fue el primer lugar elegido por Abelardo De La Espriella para despachar en Bogotá, pero las limitaciones de espacio y seguridad llevaron a reconsiderar su uso como oficina principal - crédito REUTERS/José Miguel Gómez

Este plan no ha sido descartado completamente. Voceros del gobierno explicaron que el proyecto sigue en evaluación y que parte de la planta baja de la Casa de Nariño podría destinarse a exposiciones, mientras que el tercer piso permanecería reservado para el uso exclusivo del presidente y su equipo más cercano.

A pesar de este ajuste, la descentralización sigue siendo un eje central del gobierno de De La Espriella. El presidente ha continuado con su agenda regional, trasladando reuniones y actividades oficiales a ciudades como Cali, Medellín y diversos departamentos que han reclamado atención directa del Ejecutivo.

La expectativa ahora se centra en la manera en que el presidente organizará su agenda entre Bogotá y Barranquilla, cómo impactará esta decisión en la relación entre el poder central y las regiones. En todo caso, la reubicación del despacho presidencial marca un nuevo capítulo en la gestión de De La Espriella.

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